Nike: Ρωγμές στην αυτοκρατορία ενός γίγαντα – Οι σταρ που την εγκαταλείπουν, οι νέοι ανταγωνιστές και η μάχη για την ανατροπή

Ανακατάληψη της Κίνας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Νike Ελιοτ Χιλ επέστρεψε εσπευσμένα στην εταιρεία για να αποκαταστήσει τη χαμένη αίγλη της

Ενας άλλος αστέρας της μπάλας, ενδεχομένως ακόμη πιο πολλά υποσχόμενος από τον Μπαπέ, ο Ισπανός Λαμίν Γιαμάλ, εγκατέλειψε κι αυτός τη Nike, αυτή τη φορά για χάρη της Adidas. Στις δικές του δηλώσεις, ο Γιαμάλ εστίασε σε μια στενά ωφελιμιστική προσέγγιση: «Η Nike είχε ήδη πολλούς διάσημους και σημαντικούς πρεσβευτές. Ενώ στην Adidas εγώ θα έχω περισσότερες ευκαιρίες να ξεχωρίσω, αντί να είμαι “άλλος ένας από τους πολλούς αθλητές της Nike”».Επιπλέον, δείγμα της αναπόδραστης επιρροής του χρόνου, αλλά και της σταθερότητας των συνεργασιών με τους σταρ του αθλητισμού αποτελούν οι δεσμοί της Nike με προσωπικότητες τεράστιας επιρροής, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η Σερένα Γουίλιαμς και μέχρι πριν από δύο χρόνια ο Τάιγκερ Γουντς. Οι συνεργασίες αυτές απέφεραν στη Nike κέρδη που είναι αδύνατον να υπολογιστούν με ακρίβεια, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν στο έπακρο το brand image της. Εντούτοις, καθένας από την προαναφερθείσα τριάδα ανήκει στο παρελθόν. Το καταναλωτικό κοινό, αντιθέτως, είτε διάγει την περίοδο της κατά κυριολεξία νεότητάς του, είτε νεάζει. Σε κάθε περίπτωση, μάλλον δεν ελκύεται πλέον ούτε από τον Ρονάλντο, ούτε από τη Σερένα και ίσως καθόλου από το πάλαι ποτέ φαινόμενο του γκολφ, τον έκπτωτο αστέρα Τάιγκερ Γουντς.Διαπιστώνοντας το επείγον της κατάστασης και επιχειρώντας να προλάβει δυσμενέστερες εξελίξεις προτού να είναι πια υπερβολικά αργά, η Nike προχώρησε σε μια σειρά διορθωτικών τομών. Ξεκινώντας από την επαναφορά του συνταξιοδοτηθέντος φυσικού ηγέτη της, του Ελιοτ Χιλ, ο οποίος στα 62 του χρόνια ανέλαβε ξανά καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου και πρόεδρου της Nike.Ταυτόχρονα, βέβαια, η Nike δεν μπόρεσε να αποφύγει τις απολύσεις. Σε άμεση συνάφεια με τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να περιορίσει δραστικά το δίκτυο των φυσικών καταστημάτων της σε όλο τον κόσμο, καθώς και με ένα ανανεωμένο πρότυπο οργάνωσης των δραστηριοτήτων της, η Nike έχει τεθεί σε τροχιά εσωτερικής αναδιάρθρωσης. Πρακτικά, αυτό μεταφράζεται σε μείωση θέσεων εργασίας της τάξης του 2%-3%, επί συνόλου 73.000 υπαλλήλων που απασχολεί η εταιρεία παγκοσμίως.Σε ό,τι αφορά την Κίνα, ο Ελιοτ Χιλ θεωρεί ότι το φρενάρισμα της πτώσης και η ανάκαμψη στην απέραντη τοπική αγορά αποτελεί προσωπικό του στοίχημα. Η μείωση του τζίρου της Nike στην Κίνα, από χρονιά σε χρονιά την τελευταία τριετία, ξεπερνά το 20%. Ο Χιλ σκοπεύει να εφαρμόσει ένα σχέδιο εκ βάθρων αναθεώρησης του κυκλώματος διανομής της Nike, αλλά και την παραγωγή μιας σειράς προϊόντων ειδικά και αποκλειστικά σχεδιασμένων για τους Κινέζους καταναλωτές - και δη εφαρμόζοντας τη μέθοδο της συνέργειας με ντόπιους επιχειρηματίες.Ωστόσο, η μεγαλύτερη και πιο κρίσιμη για το μέλλον της Nike πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Ελιοτ Χιλ είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας, η ψυχή της εταιρείας. Οπως ο ίδιος το έθεσε απερίφραστα, «το πώς η Nike θα ξαναγίνει Nike».Φωτογραφίες: Shutterstock, Getty images / Ideal image