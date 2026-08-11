Ετοιμάσου να… δουλεύεις για 60 χρόνια – Τι θα αλλάξει σύντομα στην αγορά εργασίας
Ετοιμάσου να… δουλεύεις για 60 χρόνια – Τι θα αλλάξει σύντομα στην αγορά εργασίας
Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής έως τα 100 αλλάζει εργασία και κοινωνία, απαιτώντας μεγαλύτερη καριέρα, οικονομική προετοιμασία και νέες αντιλήψεις για τη γήρανση και τον ρόλο των μεγαλύτερων ηλικιών
Η προοπτική μιας ζωής που φτάνει τα 100 χρόνια δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μια νέα πραγματικότητα που αναδιαμορφώνει την εργασία, την οικονομία και την κοινωνία. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία αυτής της μετάβασης είναι ότι η διάρκεια της επαγγελματικής ζωής μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 60 χρόνια.
Σύμφωνα με το Stanford Center on Longevity, πολλά από τα σημερινά παιδιά αναμένεται να ζήσουν έως τα 100, με το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται σημαντικά έως το 2050. Μέχρι το 2100, οι αιωνόβιοι παγκοσμίως θα ξεπεράσουν τα 25 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπως μεταδίδει το marketwatch.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με το Stanford Center on Longevity, πολλά από τα σημερινά παιδιά αναμένεται να ζήσουν έως τα 100, με το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται σημαντικά έως το 2050. Μέχρι το 2100, οι αιωνόβιοι παγκοσμίως θα ξεπεράσουν τα 25 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπως μεταδίδει το marketwatch.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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