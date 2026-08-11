Ετοιμάσου να… δουλεύεις για 60 χρόνια – Τι θα αλλάξει σύντομα στην αγορά εργασίας

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής έως τα 100 αλλάζει εργασία και κοινωνία, απαιτώντας μεγαλύτερη καριέρα, οικονομική προετοιμασία και νέες αντιλήψεις για τη γήρανση και τον ρόλο των μεγαλύτερων ηλικιών