Κωτσόβολος: Πώς «κουμπώνει» στο μεγάλο σχέδιο μετασχηματισμού της ΔΕΗ

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της πρώτης πλήρους χρονιάς υπό τη ΔΕΗ – Οι υπηρεσίες των 58 εκατ. ευρώ, οι πρώτες μετρήσιμες συνέργειες και ο ρόλος της πανελλαδικής υποδομής στο σχέδιο του ομίλου