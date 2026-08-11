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Κωτσόβολος: Πώς «κουμπώνει» στο μεγάλο σχέδιο μετασχηματισμού της ΔΕΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κωτσόβολος: Πώς «κουμπώνει» στο μεγάλο σχέδιο μετασχηματισμού της ΔΕΗ

Τι δείχνουν τα αποτελέσματα της πρώτης πλήρους χρονιάς υπό τη ΔΕΗ – Οι υπηρεσίες των 58 εκατ. ευρώ, οι πρώτες μετρήσιμες συνέργειες και ο ρόλος της πανελλαδικής υποδομής στο σχέδιο του ομίλου

Κωτσόβολος: Πώς «κουμπώνει» στο μεγάλο σχέδιο μετασχηματισμού της ΔΕΗ
Η εξαγορά της Κωτσόβολος από τη ΔΕΗ έναντι enterprise value 200 εκατ. ευρώ είχε γεννήσει εξαρχής ένα εύλογο ερώτημα: τι ακριβώς ήθελε ένας ενεργειακός όμιλος από τη μεγαλύτερη αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών της χώρας; Δύο χρόνια αργότερα, η απάντηση αρχίζει να γίνεται περισσότερο ορατή. Και δεν βρίσκεται μόνο στα στρατηγικά πλάνα της ΔΕΗ, αλλά πλέον και στους ίδιους τους αριθμούς της Κωτσόβολος.

Στην πρώτη πλήρη χρήση μετά την εξαγορά, οι οικονομικές καταστάσεις της Next Gen Retail Services, όπως είναι η εταιρική επωνυμία της Κωτσόβολος, καταγράφουν τις πρώτες μετρήσιμες συνέργειες με τον όμιλο. Το 2025 η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 7,18 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ, έναντι 405 χιλ. ευρώ στο οκτάμηνο Μαΐου-Δεκεμβρίου 2024. Την ίδια στιγμή εμφανίζεται για πρώτη φορά μια ξεχωριστή πηγή εσόδων, το λεγόμενο «Group Commission», ύψους 3,32 εκατ. ευρώ, που σύμφωνα με την εταιρεία αφορά εργολαβικές υπηρεσίες και παροχές υπηρεσιών προς τον όμιλο ΔΕΗ στο πλαίσιο σχετικών συμβάσεων.

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