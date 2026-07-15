Ο «μέσος καταναλωτής» πέθανε: Η οικονομία των τριών ταχυτήτων

Σύμφωνα με νέα μελέτη της PYMNTS Intelligence, δεν υπάρχει πια ένας μέσος καταναλωτής. Υπάρχουν τρεις και μιλούν με πολύ διαφορετική φωνή