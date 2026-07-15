Ο «μέσος καταναλωτής» πέθανε: Η οικονομία των τριών ταχυτήτων
Ο «μέσος καταναλωτής» πέθανε: Η οικονομία των τριών ταχυτήτων
Σύμφωνα με νέα μελέτη της PYMNTS Intelligence, δεν υπάρχει πια ένας μέσος καταναλωτής. Υπάρχουν τρεις και μιλούν με πολύ διαφορετική φωνή
Τον Μάιο του 2026 ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν έπεσε στο 44,8, το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησε η μέτρηση το 1952, για τρίτο συνεχόμενο μήνα πτώσης. Ταυτόχρονα, οι Αμερικανοί συνέχισαν να ξοδεύουν κανονικά: οι λιανικές πωλήσεις τον Απρίλιο έφτασαν τα 757,1 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες 0,5% σε σχέση με τον Μάρτιο και στο υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο του τελευταίου έτους. Το χάσμα ανάμεσα σε μια οικονομία που λέει πως νιώθει άσχημα και μια οικονομία που συνεχίζει να αγοράζει έχει γίνει τόσο μεγάλο που οι παραδοσιακοί δείκτες αρχίζουν να μοιάζουν παραπλανητικοί.
Τρεις ταχύτητες, ένα ραγισμένο «Κ»
Η πρώτη ομάδα, όσοι δεν ζουν από μισθό σε μισθό, συνεχίζει να ξοδεύει με σχετική αυτοπεποίθηση, με σκορ 61,9, ακόμα κι όταν διστάζει απέναντι στην πορεία της οικονομίας γενικότερα. Η δεύτερη, η λεγόμενη «οικονομία του Κόστκο» όπως την ονομάζει η μελέτη, ζει από μισθό σε μισθό αλλά καταφέρνει να πληρώνει τους λογαριασμούς της, κρατώντας σταθερό σκορ γύρω στο 56,2. Νευρική, αλλά όχι ακινητοποιημένη. Ψάχνει προσφορές, δοκιμάζει προγράμματα δόσεων, ξέρει πού είναι το φθηνότερο ράφι. Η τρίτη ομάδα, όσοι δυσκολεύονται να καλύψουν τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους, είδε το σκορ της να πέφτει στο 40,6, με την οικονομική της αντοχή να συρρικνώνεται μέσα σε λίγους μήνες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τρεις ταχύτητες, ένα ραγισμένο «Κ»
Η πρώτη ομάδα, όσοι δεν ζουν από μισθό σε μισθό, συνεχίζει να ξοδεύει με σχετική αυτοπεποίθηση, με σκορ 61,9, ακόμα κι όταν διστάζει απέναντι στην πορεία της οικονομίας γενικότερα. Η δεύτερη, η λεγόμενη «οικονομία του Κόστκο» όπως την ονομάζει η μελέτη, ζει από μισθό σε μισθό αλλά καταφέρνει να πληρώνει τους λογαριασμούς της, κρατώντας σταθερό σκορ γύρω στο 56,2. Νευρική, αλλά όχι ακινητοποιημένη. Ψάχνει προσφορές, δοκιμάζει προγράμματα δόσεων, ξέρει πού είναι το φθηνότερο ράφι. Η τρίτη ομάδα, όσοι δυσκολεύονται να καλύψουν τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους, είδε το σκορ της να πέφτει στο 40,6, με την οικονομική της αντοχή να συρρικνώνεται μέσα σε λίγους μήνες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα