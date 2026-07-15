Νέο ιδιοκτήτη αναζητεί το Αργυρονήσι: €35 εκατ., για τον μοναδικό προορισμό του Αιγαίου

Ένα ιδιωτικό καταφύγιο ευεξίας στο Αιγαίο αλλάζει χέρια από τους ιδιοκτήτες της εδώ και πάνω από 60 χρόνια την οικογένεια Christie