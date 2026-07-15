Νέο ιδιοκτήτη αναζητεί το Αργυρονήσι: €35 εκατ., για τον μοναδικό προορισμό του Αιγαίου
Νέο ιδιοκτήτη αναζητεί το Αργυρονήσι: €35 εκατ., για τον μοναδικό προορισμό του Αιγαίου
Ένα ιδιωτικό καταφύγιο ευεξίας στο Αιγαίο αλλάζει χέρια από τους ιδιοκτήτες της εδώ και πάνω από 60 χρόνια την οικογένεια Christie
Ένα ιδιωτικό νησί στο Αιγαίο, στο Στενό του Αρτεμισίου, μεταξύ βόρειας Εύβοιας και Μαγνησίας, αναζητεί τον επόμενο ιδιοκτήτη του.
Η τιμή του πωλητηρίου για το Αργυρονήσι, το κατάφυτο ιδιωτικό νησί που αγναντεύει το Τρίκερι και λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως ένα καταφύγιο χαλάρωσης προσφέροντας μοναδικές συνεδρίες γιόγκα ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η τιμή του πωλητηρίου για το Αργυρονήσι, το κατάφυτο ιδιωτικό νησί που αγναντεύει το Τρίκερι και λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως ένα καταφύγιο χαλάρωσης προσφέροντας μοναδικές συνεδρίες γιόγκα ανέρχεται σε 35 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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