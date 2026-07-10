Ξαβιέ Νιέλ: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος της Vodafone με το νέο deal των 6 δισ.
Ξαβιέ Νιέλ: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος της Vodafone με το νέο deal των 6 δισ.
Από τη Free και τη Le Monde μέχρι τη Mistral AI και το TikTok, ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Ξαβιέ Νιέλ Θεωρείται ο άνθρωπος που άλλαξε την αγορά των τηλεπικοινωνιών στη Γαλλία
Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Ξαβιέ Νιέλ συμφώνησε να αποκτήσει τη συμμετοχή της εμιρατινής e& στη Vodafone Group, σε μια συναλλαγή αξίας περίπου 6 δισ. δολαρίων, η οποία τον καθιστά τον μεγαλύτερο μέτοχο της βρετανικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών, η Vega, το επενδυτικό όχημα που ελέγχεται από την οικογένεια Νιέλ, θα αποκτήσει ποσοστό άνω του 16% της Vodafone, καταβάλλοντας περίπου 112,5 πένες ανά μετοχή, ποσό που περιλαμβάνει τόσο μετρητά όσο και μελλοντικό μέρισμα.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, οι μετοχές θα διακρατούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό της Vega. Η οικογένεια Νιέλ εκτιμά ότι θα αποκτήσει την άμεση κυριότητα του πακέτου έως το τέλος του έτους.
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Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των δύο πλευρών, η Vega, το επενδυτικό όχημα που ελέγχεται από την οικογένεια Νιέλ, θα αποκτήσει ποσοστό άνω του 16% της Vodafone, καταβάλλοντας περίπου 112,5 πένες ανά μετοχή, ποσό που περιλαμβάνει τόσο μετρητά όσο και μελλοντικό μέρισμα.
Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, οι μετοχές θα διακρατούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό της Vega. Η οικογένεια Νιέλ εκτιμά ότι θα αποκτήσει την άμεση κυριότητα του πακέτου έως το τέλος του έτους.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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