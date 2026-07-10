Ξαβιέ Νιέλ: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που γίνεται ο μεγαλύτερος μέτοχος της Vodafone με το νέο deal των 6 δισ.

Από τη Free και τη Le Monde μέχρι τη Mistral AI και το TikTok, ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Ξαβιέ Νιέλ Θεωρείται ο άνθρωπος που άλλαξε την αγορά των τηλεπικοινωνιών στη Γαλλία