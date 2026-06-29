Allwyn: Νέο ομόλογο €55 εκατ. – Μειώνει το ετήσιο κόστος τόκων κατά €5 εκατ.

Το ομόλογο θα έχει τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τις υφιστάμενες εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 4,625% με λήξη το 2031, συνολικού αρχικού κεφαλαίου 550 εκατ. ευρώ