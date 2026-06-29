Allwyn: Νέο ομόλογο €55 εκατ. – Μειώνει το ετήσιο κόστος τόκων κατά €5 εκατ.
Allwyn: Νέο ομόλογο €55 εκατ. – Μειώνει το ετήσιο κόστος τόκων κατά €5 εκατ.
Το ομόλογο θα έχει τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τις υφιστάμενες εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 4,625% με λήξη το 2031, συνολικού αρχικού κεφαλαίου 550 εκατ. ευρώ
Η Allwyn ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Allwyn Entertainment Financing (UK) plc, προχώρησε σε επιτυχή ανατιμολόγηση του υφιστάμενου προνομιακού δανείου της σε ευρώ (Term Loan B), μειώνοντας το περιθώριο κατά 50 μονάδες βάσης, από 300 μ.β. σε 250 μ.β. Η λήξη του δανείου παραμένει η 28η Μαρτίου 2032.
Παράλληλα, η εταιρεία τιμολόγησε ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 55 εκατ. ευρώ για πρόσθετες εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031. Οι νέοι τίτλοι θα είναι πλήρως εναλλάξιμοι με τις ήδη υφιστάμενες ομολογίες ύψους 550 εκατ. ευρώ, με την εκκαθάριση να αναμένεται στις 8 Ιουλίου 2026.
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Παράλληλα, η εταιρεία τιμολόγησε ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 55 εκατ. ευρώ για πρόσθετες εξασφαλισμένες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2031. Οι νέοι τίτλοι θα είναι πλήρως εναλλάξιμοι με τις ήδη υφιστάμενες ομολογίες ύψους 550 εκατ. ευρώ, με την εκκαθάριση να αναμένεται στις 8 Ιουλίου 2026.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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