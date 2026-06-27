Ο άνθρωπος που κερδίζει χρήματα κάνοντας σχεδόν τίποτα
Ο άνθρωπος που κερδίζει χρήματα κάνοντας σχεδόν τίποτα
«Ενοικιάζει» τον εαυτό του σε ανθρώπους που ζητούν απλή συντροφιά, με το «επάγγελμά» να του αποφέρει ετησίως περίπου 70.000 ευρώ
«Μπορείς να με συνοδεύσεις στο γραφείο γιατί εχθές τσακώθηκα με τον εργοδότη μου και δε θέλω να πάω μόνη μου;», «Μπορείς να μου υπενθυμίσεις στις 12:00 ότι έχω ραντεβού για μανικιούρ;», «Μπορείς να απαντήσεις αρνητικά σε μια πρόσκληση σε γάμο;». Αυτά είναι μόνο μερικά από τα περίπου 1.000 μηνύματα που λαμβάνει ετησίως ο Σότζι Μοριμότο, γνωστότερος με το προσωνύμιο «Ο Ενοικιαζόμενος».
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