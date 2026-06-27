Ο άνθρωπος που κερδίζει χρήματα κάνοντας σχεδόν τίποτα

«Ενοικιάζει» τον εαυτό του σε ανθρώπους που ζητούν απλή συντροφιά, με το «επάγγελμά» να του αποφέρει ετησίως περίπου 70.000 ευρώ