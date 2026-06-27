Ο άνθρωπος που κερδίζει χρήματα κάνοντας σχεδόν τίποτα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο άνθρωπος που κερδίζει χρήματα κάνοντας σχεδόν τίποτα

«Ενοικιάζει» τον εαυτό του σε ανθρώπους που ζητούν απλή συντροφιά, με το «επάγγελμά» να του αποφέρει ετησίως περίπου 70.000 ευρώ

Ο άνθρωπος που κερδίζει χρήματα κάνοντας σχεδόν τίποτα
«Μπορείς να με συνοδεύσεις στο γραφείο γιατί εχθές τσακώθηκα με τον εργοδότη μου και δε θέλω να πάω μόνη μου;», «Μπορείς να μου υπενθυμίσεις στις 12:00 ότι έχω ραντεβού για μανικιούρ;», «Μπορείς να απαντήσεις αρνητικά σε μια πρόσκληση σε γάμο;». Αυτά είναι μόνο μερικά από τα περίπου 1.000 μηνύματα που λαμβάνει ετησίως ο Σότζι Μοριμότο, γνωστότερος με το προσωνύμιο «Ο Ενοικιαζόμενος».


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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