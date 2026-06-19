Καύσιμα: Πότε θα περάσει η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών στην αντλία

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Χρονικό περιθώριο περίπου ενός μήνα απαιτείται, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, προκειμένου η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου να αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ στην ελληνική αγορά.Μέχρι να ανανεωθούν τα αποθέματα και να ολοκληρωθεί ο κύκλος εφοδιασμού, οι επιπτώσεις από τις πρόσφατες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τις τιμές στα πρατήρια.Ωστόσο, παρά τους αρχικούς φόβους για μια νέα ενεργειακή κρίση, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνθήκες σήμερα διαφέρουν σημαντικά από εκείνες προηγούμενων γεωπολιτικών αναταράξεων.Η θεαματική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, μειώνοντας την εξάρτηση των δυτικών οικονομιών από τις ροές της Μέσης Ανατολής.Παράλληλα, οι εμπορικές διαδρομές έχουν διαφοροποιηθεί, καθώς σημαντικές ποσότητες πετρελαίου που στο παρελθόν κατευθύνονταν προς τις ΗΠΑ μέσω των Στενών του Ορμούζ διοχετεύονται πλέον κυρίως προς την Κίνα και την Ινδία.Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίαΠαρότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το σημαντικότερο θαλάσσιο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η αγορά διαθέτει πλέον μεγαλύτερη ευελιξία. Μέρος των ποσοτήτων μπορεί να μεταφερθεί μέσω εναλλακτικών υποδομών και αγωγών στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, περιορίζοντας τον κίνδυνο σοβαρών ελλείψεων.Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες καταναλώτριες χώρες έχουν ενισχύσει σημαντικά τα στρατηγικά τους αποθέματα. Ειδικά η Κίνα έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στη δημιουργία μεγάλης αποθηκευτικής ικανότητας, γεγονός που λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι σε βραχυπρόθεσμες αναταράξεις.Υπό αυτές τις συνθήκες, η επικρατούσα εκτίμηση παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμη και μια νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή δύσκολα θα οδηγήσει το Brent σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τα 95 δολάρια το βαρέλι.Το LNG, το Ιράν και οι πιέσεις στα διυλιστήριαΠερισσότερο ευάλωτη εμφανίζεται η αγορά φυσικού αερίου και ειδικότερα του LNG. Το Κατάρ εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως και οι εξαγωγές του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες εναλλακτικές διαδρομές.Η ανησυχία αυτή έχει ήδη επηρεάσει τις ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναπληρώνει τα αποθέματά της ενόψει του επόμενου χειμώνα.