Κατασκευές: Σήμα κινδύνου από τους εργολήπτες για τα δημόσια έργα λόγω νέας έκρηξης του κόστους
Κατασκευές: Σήμα κινδύνου από τους εργολήπτες για τα δημόσια έργα λόγω νέας έκρηξης του κόστους
Εξάμηνη παράταση των συμβάσεων, αναθεώρηση τιμών και αποζημιώσεις ζητούν οι τεχνικές εταιρείες, προειδοποιώντας για παύση εργασιών, απώλεια χρηματοδοτήσεων και δικαστικές εμπλοκές
Τη χορήγηση εξάμηνης παράτασης στα εν εξελίξει δημόσια έργα, μαζί με αναθεώρηση των τιμών και πρόβλεψη αποζημιώσεων για τους αναδόχους, ζητεί σύσσωμος ο εργοληπτικός κόσμος, προειδοποιώντας ότι οι νέες ανατιμήσεις που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή έχουν φέρει τον κατασκευαστικό κλάδο στα όριά του.
Οι φορείς του τεχνικού κόσμου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για παγώματα εργοταξίων, αδυναμία εκτέλεσης συμβάσεων και ένα νέο κύμα δικαστικών διενέξεων, τη στιγμή που τα χρονοδιαγράμματα των χρηματοδοτούμενων έργων είναι ιδιαίτερα πιεστικά.
Οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων κάνουν λόγο για πρωτοφανή αύξηση του κόστους κατασκευής, με τις τιμές βασικών υλικών να έχουν αυξηθεί έως και κατά 150% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Το σκυρόδεμα έχει υπερδιπλασιάσει την τιμή του, ενώ τα τούβλα έχουν καταγράψει αυξήσεις που προσεγγίζουν το 170%. Παράλληλα, τα εργατικά κόστη έχουν αυξηθεί κατά 80%-100%, ενώ οι συνεχείς διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων και των πρώτων υλών καθιστούν αδύνατο τον προγραμματισμό ακόμη και των υφιστάμενων έργων.
«Τα προβλήματα που έφερε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν φτάσει τον κατασκευαστικό κλάδο σε αδιέξοδο λόγω της αύξησης του κόστους», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Ζαχαρίας Αθουσάκης, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν τους νέους κραδασμούς. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ, Φώτης Κουβουκλώτης, τόνισε ότι «έχουμε ξεφύγει πλέον από τα όρια του επιχειρηματικού ρίσκου και των αντοχών μιας οποιασδήποτε επιχείρησης».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι φορείς του τεχνικού κόσμου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για παγώματα εργοταξίων, αδυναμία εκτέλεσης συμβάσεων και ένα νέο κύμα δικαστικών διενέξεων, τη στιγμή που τα χρονοδιαγράμματα των χρηματοδοτούμενων έργων είναι ιδιαίτερα πιεστικά.
Οι εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων κάνουν λόγο για πρωτοφανή αύξηση του κόστους κατασκευής, με τις τιμές βασικών υλικών να έχουν αυξηθεί έως και κατά 150% σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Το σκυρόδεμα έχει υπερδιπλασιάσει την τιμή του, ενώ τα τούβλα έχουν καταγράψει αυξήσεις που προσεγγίζουν το 170%. Παράλληλα, τα εργατικά κόστη έχουν αυξηθεί κατά 80%-100%, ενώ οι συνεχείς διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων και των πρώτων υλών καθιστούν αδύνατο τον προγραμματισμό ακόμη και των υφιστάμενων έργων.
«Τα προβλήματα που έφερε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχουν φτάσει τον κατασκευαστικό κλάδο σε αδιέξοδο λόγω της αύξησης του κόστους», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Ζαχαρίας Αθουσάκης, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν τους νέους κραδασμούς. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ, Φώτης Κουβουκλώτης, τόνισε ότι «έχουμε ξεφύγει πλέον από τα όρια του επιχειρηματικού ρίσκου και των αντοχών μιας οποιασδήποτε επιχείρησης».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα