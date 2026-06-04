Η ιστορία μιας φωτογραφίας και το μεγάλο τρολάρισμα του Αδωνι, ο Νίκος Α. συσκέπτεται (τι σκέφτεται;), η θέση Χατζηβασιλείου, η CVC πουλάει τις μαρίνες

Κλείσιμο

Καταρχάς, πώς συνέβη: ο υπουργός Άδωνις καθόταν σε διπλανό τραπέζι με τον Καραμανλή της Ραφήνας, τον Στουρνάρα και τον Μασούτη, όπου κάποια στιγμή λέει στον «σουπερμαρκετά» κοίτα τώρα πλάκα, για να… δει και κανένας την εκδήλωσή σου στο διαδίκτυο, θα πάω στο διπλανό τραπέζι να κάτσω πέντε λεπτά με τον Τάκη (Θεοδωρικάκο) που κάθεται με Ανδρουλάκη και Ζωή, να δεις τι θα πάθουν όταν με δουν δίπλα τους. Και έτσι και έγινε σε σημείο που ο συγχυσμένος Νίκος (όχι, τώρα δεν είναι θυμωμένος απλώς…) έβγαλε στα media μια διαρροή ότι «δεν καθόταν δίπλα στον Άδωνι»… λες και του είπαν ότι καθόταν με τον Χάρη Δούκα! Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, τα διαβάσατε και φυσικά αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στο φουκαριάρικο το ΠΑΣΟΚ. Αν ρωτάτε γιατί τόσοι πολιτικοί στον Μασούτη, σας έχω την απάντηση. Τα σούπερ μάρκετ προσλαμβάνουν λόγω όγκου και φύσης δουλειάς εκατοντάδες υπαλλήλους κάθε χρόνο, εποχικούς κ.λπ. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι οι πολιτικοί θέλουν κανένα ρουσφετάκι-διορισμούλη, παρά τα όσα ακούμε τελευταία και φυσικά γελάμε.Ο Νίκος Α. συσκέπτεται με Λαλιώτη...-Στο μεταξύ, όποια και καλή διάθεση να έχουν και ό,τι και bullying να τρώνε οι δημοσκόποι, άντε ο φουκαράς ο Νίκος να βγαίνει τρίτος πάνω από την πρόεδρο Μαρία, αλλά έως εκεί. Χθες μια φήμη από αυτές που σαρώνουν την πιάτσα κυκλοφόρησε ότι θα πάει ΠΑΣΟΚ ο Κασσελάκης. Λέγανε οι παλαιότεροι ότι το να σε βρίζουν είναι καλό γιατί σε υπολογίζουν, να σε περιγελούν όμως… Χθες έμαθα (αλλά πού να το διασταυρώσω) ότι ο Νίκος συσκέπτεται γενικώς και εις εξ αυτών είναι και ο Λαλιώτης που ούτως ή άλλως κατοικοεδρεύει στη Χαριλάου Τρικούπη (λες και είναι σπίτι του), κλεισμένος κάπου σ’ ένα γραφειάκι. Φυσικά δεν ξέρω τι του λέει, αλλά ό,τι και να του λέει…...και περιμένει τον Χάρη-Μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που είναι το ΠΑΣΟΚ, συνεδριάζει την Παρασκευή το Πολιτικό Συμβούλιο. Τώρα, μπορεί να λένε διάφοροι ότι ο Νίκος θα διώξει τον Χάρη, όσος και να είναι ο ανθρώπινος πειρασμός όμως δεν νομίζω ο Νίκος να κάνει αυτό το βήμα. Οι δικοί του λένε ότι θα επιχειρήσει να μιλήσει λίγο πιο «υπερβατικά» και να αναφερθεί στο πολιτικό σχέδιο του κόμματος που πρέπει να προβληθεί, όμως αν ακούσει τον Χάρη στη δική του τοποθέτηση να επαναλαμβάνει όσα είπε κυριακάτικα στο Mega, τον περιμένει στη γωνία και βλέπω τον δήμαρχο να μην τη γλιτώνει, εκτός κι αν το επιδιώκει. Ένα ακόμα πρόβλημα του Χάρη είναι ότι το πέρασμά του στα όργανα είναι μειωμένο από τη στιγμή που τα έσπασε με τον Χριστοδουλάκη, ο οποίος επιδιώκει να δημιουργήσει έναν δικό του πόλο. Όσο για τους άλλους «κορυφαίους» μη σας τα λέω, ο Γερουλάνος φουλ ξενερωμένος δεν βλέπει καμία προοπτική ανόδου, η δε Διαμαντοπούλου κάνει την πιο ψύχραιμη, αλλά μια ειδική αγάπη την έχει στον Χάρη, γιατί και αυτός την περιποιείται όπου τη βρει.Η έκπληξη του γραμματέα-Ο Κ.Μ αυτές τις μέρες έχει μπροστά του αρκετά ταξίδια, σήμερα στη Βουλγαρία, μετά στο Μαυροβούνιο και από εκεί στη Βοστώνη -γι' αυτό και θα λείπει από τα βαφτίσια του γιου του παλαιού του συνεργάτη Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου -τον οποίον έχει παντρέψει με την Εβίνα Γιακουμάτου- το Σάββατο στο Ψυχικό. Μου λένε πάντως ότι έχει πάρει πάνω του το θέμα του νέου γραμματέα του κόμματος και ότι τα ονόματα που έπαιζαν στο πρόσφατο παρελθόν έχουν φύγει από το κάδρο. Τώρα, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα το ΣΚ από τις ΗΠΑ και να πει στους συνεργάτες του που είναι σφίγγες «κλείσαμε, αυτός είναι», μπορεί να τους το πει και τη Δευτέρα που θα είναι πίσω. Πάντως, η επίσημη ανακοίνωση στο κόμμα θα γίνει την Τετάρτη που έχει Πολιτική Επιτροπή η ΝΔ.Ο Χατζηβασιλείου και η Προεδρία-Εγραψα χθες ότι ο Τάσος Χατζηβασιλείου, που αδίκως είχε φύγει από την κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προορίζεται για επιστροφή στο κυβερνητικό σχήμα. Η πιθανότερη θέση είναι αυτή που είχε στην προηγούμενη κυβέρνηση ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, απλώς -λογικά- σε θέση υφυπουργού και όχι σε θέση αναπληρωτή. Άλλωστε, έχουμε και την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που έπεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και χρειάζεται δουλειά.Ο Σαμαράς, το Ηράκλειο και οι «γαλάζιες» απουσίες-Εν μέσω πληροφοριών ότι το κόμμα του είναι ειλημμένη απόφαση, ο Σαμαράς ετοιμάζεται να κατέβει το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο, προκειμένου να μιλήσει στην εκδήλωση του think tank «Νόημα-Κρήτη» που θα γίνει στο Επιμελητήριο. Το εν λόγω think tank τρέχουν ο γιατρός Γρηγόρης Πασπάτης, διαχρονικός πολιτευτής της ΝΔ και παλαιός φίλος του Σαμαρά, αλλά γενικά θεσμικός, και ο Φραγκίσκος Λαμπρινός που είναι στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, γιος του πρώην δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού. Η ομιλία έχει ευρύ θέμα και ο Σαμαράς είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του think tank, προφανώς γιατί θα έχει ευκαιρία να τα πει και στη λεβεντογέννα και ειδικά στο Ηράκλειο, όπου η ΝΔ έχει πάθει στραπάτσο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόσκληση για την εκδήλωση πήραν και όλοι οι βουλευτές του νομού, μαθαίνω όμως ότι και οι τρεις «γαλάζιοι» θα απουσιάσουν. Ο Αυγενάκης δεν έχει και θερμές σχέσεις με τον Σαμαρά, ενώ ο Κώστας Κεφαλογιάννης έχει μια υποχρέωση και ο Μάξιμος Σενετάκης το σκέφτηκε μεν, λόγω φιλίας με τον Λαμπρινό που είναι και δικηγόρος του, αλλά δεν θα δώσει το «παρών». Θα έχει βέβαια ενδιαφέρον ποιοι «γαλάζιοι» θα πάνε να ακούσουν τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος χθες στην κηδεία του Ταγαρά ήταν μακριά και αλάργα από τον Μητσοτάκη.Ο Μακρόν και οι άνθρωποί του