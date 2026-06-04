Η ιστορία μιας φωτογραφίας και το μεγάλο τρολάρισμα του Αδωνι, ο Νίκος Α. συσκέπτεται (τι σκέφτεται;), η θέση Χατζηβασιλείου, η CVC πουλάει τις μαρίνες
Η ιστορία μιας φωτογραφίας και το μεγάλο τρολάρισμα του Αδωνι, ο Νίκος Α. συσκέπτεται (τι σκέφτεται;), η θέση Χατζηβασιλείου, η CVC πουλάει τις μαρίνες
Χαίρετε, θα ξεκινήσω με ένα παρασκηνιάκι που συζητήθηκε και «διαβάστηκε» όσο τίποτα προχθές βράδυ, τη φωτογραφία του Άδωνι σε μια εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Μασούτη στο ίδιο τραπέζι με τον Ανδρουλάκη και τη Ζωίτσα, οι οποίοι κοιτάγανε αλλού εμφανώς παγωμένοι
Καταρχάς, πώς συνέβη: ο υπουργός Άδωνις καθόταν σε διπλανό τραπέζι με τον Καραμανλή της Ραφήνας, τον Στουρνάρα και τον Μασούτη, όπου κάποια στιγμή λέει στον «σουπερμαρκετά» κοίτα τώρα πλάκα, για να… δει και κανένας την εκδήλωσή σου στο διαδίκτυο, θα πάω στο διπλανό τραπέζι να κάτσω πέντε λεπτά με τον Τάκη (Θεοδωρικάκο) που κάθεται με Ανδρουλάκη και Ζωή, να δεις τι θα πάθουν όταν με δουν δίπλα τους. Και έτσι και έγινε σε σημείο που ο συγχυσμένος Νίκος (όχι, τώρα δεν είναι θυμωμένος απλώς…) έβγαλε στα media μια διαρροή ότι «δεν καθόταν δίπλα στον Άδωνι»… λες και του είπαν ότι καθόταν με τον Χάρη Δούκα! Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, τα διαβάσατε και φυσικά αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στο φουκαριάρικο το ΠΑΣΟΚ. Αν ρωτάτε γιατί τόσοι πολιτικοί στον Μασούτη, σας έχω την απάντηση. Τα σούπερ μάρκετ προσλαμβάνουν λόγω όγκου και φύσης δουλειάς εκατοντάδες υπαλλήλους κάθε χρόνο, εποχικούς κ.λπ. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι οι πολιτικοί θέλουν κανένα ρουσφετάκι-διορισμούλη, παρά τα όσα ακούμε τελευταία και φυσικά γελάμε.
Ο Νίκος Α. συσκέπτεται με Λαλιώτη...
-Στο μεταξύ, όποια και καλή διάθεση να έχουν και ό,τι και bullying να τρώνε οι δημοσκόποι, άντε ο φουκαράς ο Νίκος να βγαίνει τρίτος πάνω από την πρόεδρο Μαρία, αλλά έως εκεί. Χθες μια φήμη από αυτές που σαρώνουν την πιάτσα κυκλοφόρησε ότι θα πάει ΠΑΣΟΚ ο Κασσελάκης. Λέγανε οι παλαιότεροι ότι το να σε βρίζουν είναι καλό γιατί σε υπολογίζουν, να σε περιγελούν όμως… Χθες έμαθα (αλλά πού να το διασταυρώσω) ότι ο Νίκος συσκέπτεται γενικώς και εις εξ αυτών είναι και ο Λαλιώτης που ούτως ή άλλως κατοικοεδρεύει στη Χαριλάου Τρικούπη (λες και είναι σπίτι του), κλεισμένος κάπου σ’ ένα γραφειάκι. Φυσικά δεν ξέρω τι του λέει, αλλά ό,τι και να του λέει…
...και περιμένει τον Χάρη
-Μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που είναι το ΠΑΣΟΚ, συνεδριάζει την Παρασκευή το Πολιτικό Συμβούλιο. Τώρα, μπορεί να λένε διάφοροι ότι ο Νίκος θα διώξει τον Χάρη, όσος και να είναι ο ανθρώπινος πειρασμός όμως δεν νομίζω ο Νίκος να κάνει αυτό το βήμα. Οι δικοί του λένε ότι θα επιχειρήσει να μιλήσει λίγο πιο «υπερβατικά» και να αναφερθεί στο πολιτικό σχέδιο του κόμματος που πρέπει να προβληθεί, όμως αν ακούσει τον Χάρη στη δική του τοποθέτηση να επαναλαμβάνει όσα είπε κυριακάτικα στο Mega, τον περιμένει στη γωνία και βλέπω τον δήμαρχο να μην τη γλιτώνει, εκτός κι αν το επιδιώκει. Ένα ακόμα πρόβλημα του Χάρη είναι ότι το πέρασμά του στα όργανα είναι μειωμένο από τη στιγμή που τα έσπασε με τον Χριστοδουλάκη, ο οποίος επιδιώκει να δημιουργήσει έναν δικό του πόλο. Όσο για τους άλλους «κορυφαίους» μη σας τα λέω, ο Γερουλάνος φουλ ξενερωμένος δεν βλέπει καμία προοπτική ανόδου, η δε Διαμαντοπούλου κάνει την πιο ψύχραιμη, αλλά μια ειδική αγάπη την έχει στον Χάρη, γιατί και αυτός την περιποιείται όπου τη βρει.
Η έκπληξη του γραμματέα
-Ο Κ.Μ αυτές τις μέρες έχει μπροστά του αρκετά ταξίδια, σήμερα στη Βουλγαρία, μετά στο Μαυροβούνιο και από εκεί στη Βοστώνη -γι' αυτό και θα λείπει από τα βαφτίσια του γιου του παλαιού του συνεργάτη Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου -τον οποίον έχει παντρέψει με την Εβίνα Γιακουμάτου- το Σάββατο στο Ψυχικό. Μου λένε πάντως ότι έχει πάρει πάνω του το θέμα του νέου γραμματέα του κόμματος και ότι τα ονόματα που έπαιζαν στο πρόσφατο παρελθόν έχουν φύγει από το κάδρο. Τώρα, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα το ΣΚ από τις ΗΠΑ και να πει στους συνεργάτες του που είναι σφίγγες «κλείσαμε, αυτός είναι», μπορεί να τους το πει και τη Δευτέρα που θα είναι πίσω. Πάντως, η επίσημη ανακοίνωση στο κόμμα θα γίνει την Τετάρτη που έχει Πολιτική Επιτροπή η ΝΔ.
Ο Χατζηβασιλείου και η Προεδρία
-Εγραψα χθες ότι ο Τάσος Χατζηβασιλείου, που αδίκως είχε φύγει από την κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προορίζεται για επιστροφή στο κυβερνητικό σχήμα. Η πιθανότερη θέση είναι αυτή που είχε στην προηγούμενη κυβέρνηση ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, απλώς -λογικά- σε θέση υφυπουργού και όχι σε θέση αναπληρωτή. Άλλωστε, έχουμε και την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που έπεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και χρειάζεται δουλειά.
Ο Σαμαράς, το Ηράκλειο και οι «γαλάζιες» απουσίες
-Εν μέσω πληροφοριών ότι το κόμμα του είναι ειλημμένη απόφαση, ο Σαμαράς ετοιμάζεται να κατέβει το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο, προκειμένου να μιλήσει στην εκδήλωση του think tank «Νόημα-Κρήτη» που θα γίνει στο Επιμελητήριο. Το εν λόγω think tank τρέχουν ο γιατρός Γρηγόρης Πασπάτης, διαχρονικός πολιτευτής της ΝΔ και παλαιός φίλος του Σαμαρά, αλλά γενικά θεσμικός, και ο Φραγκίσκος Λαμπρινός που είναι στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, γιος του πρώην δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού. Η ομιλία έχει ευρύ θέμα και ο Σαμαράς είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του think tank, προφανώς γιατί θα έχει ευκαιρία να τα πει και στη λεβεντογέννα και ειδικά στο Ηράκλειο, όπου η ΝΔ έχει πάθει στραπάτσο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόσκληση για την εκδήλωση πήραν και όλοι οι βουλευτές του νομού, μαθαίνω όμως ότι και οι τρεις «γαλάζιοι» θα απουσιάσουν. Ο Αυγενάκης δεν έχει και θερμές σχέσεις με τον Σαμαρά, ενώ ο Κώστας Κεφαλογιάννης έχει μια υποχρέωση και ο Μάξιμος Σενετάκης το σκέφτηκε μεν, λόγω φιλίας με τον Λαμπρινό που είναι και δικηγόρος του, αλλά δεν θα δώσει το «παρών». Θα έχει βέβαια ενδιαφέρον ποιοι «γαλάζιοι» θα πάνε να ακούσουν τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος χθες στην κηδεία του Ταγαρά ήταν μακριά και αλάργα από τον Μητσοτάκη.
Ο Μακρόν και οι άνθρωποί του
Ο Νίκος Α. συσκέπτεται με Λαλιώτη...
-Στο μεταξύ, όποια και καλή διάθεση να έχουν και ό,τι και bullying να τρώνε οι δημοσκόποι, άντε ο φουκαράς ο Νίκος να βγαίνει τρίτος πάνω από την πρόεδρο Μαρία, αλλά έως εκεί. Χθες μια φήμη από αυτές που σαρώνουν την πιάτσα κυκλοφόρησε ότι θα πάει ΠΑΣΟΚ ο Κασσελάκης. Λέγανε οι παλαιότεροι ότι το να σε βρίζουν είναι καλό γιατί σε υπολογίζουν, να σε περιγελούν όμως… Χθες έμαθα (αλλά πού να το διασταυρώσω) ότι ο Νίκος συσκέπτεται γενικώς και εις εξ αυτών είναι και ο Λαλιώτης που ούτως ή άλλως κατοικοεδρεύει στη Χαριλάου Τρικούπη (λες και είναι σπίτι του), κλεισμένος κάπου σ’ ένα γραφειάκι. Φυσικά δεν ξέρω τι του λέει, αλλά ό,τι και να του λέει…
...και περιμένει τον Χάρη
-Μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που είναι το ΠΑΣΟΚ, συνεδριάζει την Παρασκευή το Πολιτικό Συμβούλιο. Τώρα, μπορεί να λένε διάφοροι ότι ο Νίκος θα διώξει τον Χάρη, όσος και να είναι ο ανθρώπινος πειρασμός όμως δεν νομίζω ο Νίκος να κάνει αυτό το βήμα. Οι δικοί του λένε ότι θα επιχειρήσει να μιλήσει λίγο πιο «υπερβατικά» και να αναφερθεί στο πολιτικό σχέδιο του κόμματος που πρέπει να προβληθεί, όμως αν ακούσει τον Χάρη στη δική του τοποθέτηση να επαναλαμβάνει όσα είπε κυριακάτικα στο Mega, τον περιμένει στη γωνία και βλέπω τον δήμαρχο να μην τη γλιτώνει, εκτός κι αν το επιδιώκει. Ένα ακόμα πρόβλημα του Χάρη είναι ότι το πέρασμά του στα όργανα είναι μειωμένο από τη στιγμή που τα έσπασε με τον Χριστοδουλάκη, ο οποίος επιδιώκει να δημιουργήσει έναν δικό του πόλο. Όσο για τους άλλους «κορυφαίους» μη σας τα λέω, ο Γερουλάνος φουλ ξενερωμένος δεν βλέπει καμία προοπτική ανόδου, η δε Διαμαντοπούλου κάνει την πιο ψύχραιμη, αλλά μια ειδική αγάπη την έχει στον Χάρη, γιατί και αυτός την περιποιείται όπου τη βρει.
Η έκπληξη του γραμματέα
-Ο Κ.Μ αυτές τις μέρες έχει μπροστά του αρκετά ταξίδια, σήμερα στη Βουλγαρία, μετά στο Μαυροβούνιο και από εκεί στη Βοστώνη -γι' αυτό και θα λείπει από τα βαφτίσια του γιου του παλαιού του συνεργάτη Ελπιδοφόρου Παπανικολόπουλου -τον οποίον έχει παντρέψει με την Εβίνα Γιακουμάτου- το Σάββατο στο Ψυχικό. Μου λένε πάντως ότι έχει πάρει πάνω του το θέμα του νέου γραμματέα του κόμματος και ότι τα ονόματα που έπαιζαν στο πρόσφατο παρελθόν έχουν φύγει από το κάδρο. Τώρα, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα το ΣΚ από τις ΗΠΑ και να πει στους συνεργάτες του που είναι σφίγγες «κλείσαμε, αυτός είναι», μπορεί να τους το πει και τη Δευτέρα που θα είναι πίσω. Πάντως, η επίσημη ανακοίνωση στο κόμμα θα γίνει την Τετάρτη που έχει Πολιτική Επιτροπή η ΝΔ.
Ο Χατζηβασιλείου και η Προεδρία
-Εγραψα χθες ότι ο Τάσος Χατζηβασιλείου, που αδίκως είχε φύγει από την κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προορίζεται για επιστροφή στο κυβερνητικό σχήμα. Η πιθανότερη θέση είναι αυτή που είχε στην προηγούμενη κυβέρνηση ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, απλώς -λογικά- σε θέση υφυπουργού και όχι σε θέση αναπληρωτή. Άλλωστε, έχουμε και την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που έπεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και χρειάζεται δουλειά.
Ο Σαμαράς, το Ηράκλειο και οι «γαλάζιες» απουσίες
-Εν μέσω πληροφοριών ότι το κόμμα του είναι ειλημμένη απόφαση, ο Σαμαράς ετοιμάζεται να κατέβει το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο, προκειμένου να μιλήσει στην εκδήλωση του think tank «Νόημα-Κρήτη» που θα γίνει στο Επιμελητήριο. Το εν λόγω think tank τρέχουν ο γιατρός Γρηγόρης Πασπάτης, διαχρονικός πολιτευτής της ΝΔ και παλαιός φίλος του Σαμαρά, αλλά γενικά θεσμικός, και ο Φραγκίσκος Λαμπρινός που είναι στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, γιος του πρώην δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού. Η ομιλία έχει ευρύ θέμα και ο Σαμαράς είναι ο πρώτος πρώην πρωθυπουργός που ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του think tank, προφανώς γιατί θα έχει ευκαιρία να τα πει και στη λεβεντογέννα και ειδικά στο Ηράκλειο, όπου η ΝΔ έχει πάθει στραπάτσο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόσκληση για την εκδήλωση πήραν και όλοι οι βουλευτές του νομού, μαθαίνω όμως ότι και οι τρεις «γαλάζιοι» θα απουσιάσουν. Ο Αυγενάκης δεν έχει και θερμές σχέσεις με τον Σαμαρά, ενώ ο Κώστας Κεφαλογιάννης έχει μια υποχρέωση και ο Μάξιμος Σενετάκης το σκέφτηκε μεν, λόγω φιλίας με τον Λαμπρινό που είναι και δικηγόρος του, αλλά δεν θα δώσει το «παρών». Θα έχει βέβαια ενδιαφέρον ποιοι «γαλάζιοι» θα πάνε να ακούσουν τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος χθες στην κηδεία του Ταγαρά ήταν μακριά και αλάργα από τον Μητσοτάκη.
Ο Μακρόν και οι άνθρωποί του
-Η χθεσινή παρουσία του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων είχε ως βασικό αντικείμενο τη συνάντηση με τον νέο γενικό γραμματέα της γαλλικής Προεδρίας, Πιερ-Αντρέ Ιμπέρ. Ωστόσο, το ενδιαφέρον συγκέντρωσε η σύντομη συνομιλία του με τον Εμανουέλ Μακρόν. Δεν ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που οι δυο τους αντάλλαξαν απόψεις, έστω και για λίγο, ενώ αρκετοί θυμήθηκαν ότι κατά την πρόσφατη γαλλική επιχειρηματική αποστολή στην Αθήνα ο Μακρόν αναφέρθηκε δύο φορές δημοσίως στον Έλληνα υπουργό. Και αφού αναφέρθηκα στον Γάλλο πρόεδρο, αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη Πιερρακάκη στο Παρίσι επιβεβαίωσε και κάτι ακόμη: ότι οι σχέσεις που έχει αναπτύξει η ελληνική πλευρά με το στενό περιβάλλον του Μακρόν έχουν συνέχεια, ανεξαρτήτως προσώπων και αξιωμάτων. Προχθές, ο υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup ήταν από τους πρώτους που συνάντησαν τον Εμανουέλ Μουλέν την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του ως διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας. Η σχέση των δύο ανδρών έχει χτιστεί το τελευταίο διάστημα, όταν ο Μουλέν κατείχε τη θέση του γενικού γραμματέα της γαλλικής Προεδρίας και αποτελούσε έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Μακρόν. Και χθες, όπως ήδη σας είπα, ο Πιερρακάκης πέρασε ξανά την πόρτα του Μεγάρου των Ηλυσίων για μια εκτενή συνάντηση με τον διάδοχό του, Πιερ-Αντρέ Ιμπέρ. Ετσι, μέσα σε ένα μόλις διήμερο, συνάντησε τόσο τον άνθρωπο που αποχώρησε από το ισχυρότερο γραφείο της γαλλικής Προεδρίας, όσο και εκείνον που τον διαδέχθηκε.
Ο Σκέρτσος, η Κοβέσι και το κράτος δικαίου
-Ενόψει της φετινής Έκθεσης της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος πέταξε στις Βρυξέλλες, συνάντησε τον επίτροπο Μακ Γκραθ και του απαρίθμησε την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας - τεκμηριωμένα και μετρήσιμα - στις τέσσερις περσινές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να μην κουράζω με λεπτομέρειες, λέω απλώς ότι έχουν υλοποιηθεί 28 από τις 39 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για το κράτος δικαίου υπό το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μάλιστα τα τελευταία 4 χρόνια η Ελλάδα καταγράφεται να έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της και σε αντίστοιχες σημαντικές εκθέσεις άλλων έγκυρων, ανεξάρτητων οργανισμών που αξιολογούν την κατάσταση του κράτους δικαίου (Εκθέσεις του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της Διεθνούς Διαφάνειας, του Economist και του Συμβουλίου της Ευρώπης). Όμως ο Άκης Σκέρτσος αποδόμησε με επιχειρήματα και τις αιτιάσεις της Λάουρας Κοβέσι στην επιστολή που έστειλε στην Κομισιόν. Τρία συγκεκριμένα στοιχεία ανέφερε στον αρμόδιο Επίτροπο: Πρώτον, ότι η ελληνική πολιτεία έχει στηρίξει συστηματικά και ανταποκριθεί θετικά σε όλα τα αιτήματα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την θεσμική της ενδυνάμωση, όπως η αύξηση εισαγγελέων από 7 σε 13, η θέσπιση οικονομικών κινήτρων, η διοικητική υποστήριξη, οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις αυστηροποίησης των ποινών και ούτω καθεξής. Δεύτερον, για το μεν ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων που ζητά η Κοβέσι, ο Σκέρτσος είπε το αυτονόητο: Είναι νομική διαφορά κρίσης μεταξύ της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην οποία δεν μπορεί να υπεισέλθει η κυβέρνηση σεβόμενη την ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης. Στη δε υπόθεση της επιτάχυνσης των διαδικασιών για πολιτικά πρόσωπα υπήρξε συμφωνία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δημόσια από την ίδια την κα. Κοβέσι όταν της παρουσιάστηκε η πρόταση αυτή αλλά και σε τεχνικό επίπεδο από τους συνεργάτες της που συμφώνησαν με την τελική μορφή της ρύθμισης που ψηφίστηκε. Επί της ουσίας η ρύθμιση δεν επηρεάζει σε τίποτα τις αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας παρά μόνο επιταχύνει το χρόνο εξέτασης των υποθέσεων αυτών και αναβαθμίζει στο επίπεδο του εφέτη το βαθμό του εφέτη πλέον ανακριτή που αξιολογεί τα στοιχεία της υπόθεσης. Και τρίτον, παρέθεσε τις εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας που αφενός οδήγησαν ήδη στην αρχειοθέτηση 2 εκ των 13 υποθέσεων και αφετέρου έφεραν στην επιφάνεια μια πραγματογνωμοσύνη που περιορίζει κατά 9/10 το εύρος της εκτιμώμενης ζημιάς στο επίπεδο απλών πλημμελημάτων και το οποίο δεν τέθηκε υπόψη της αρμόδιας επιτροπής της βουλής εγκαίρως εγείρουν ζητήματα ως προς την τυπική και ουσιαστική εγγύηση του θεμελιώδους δικαιώματος και ταυτόχρονα της υποχρέωσης στη δίκαιη δίκη. Υποχρέωση από την οποία δεν εξαιρείται φυσικά ούτε η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Εν ολίγοις, «άνθρακες ο θησαυρός»...
The next big deal
-Το επόμενο μεγάλο deal με ελληνικό, και όχι μόνον, χρώμα που έρχεται με φόρα (που έλεγε και μια ψυχή για τον πρόεδρο Τσίπρα) είναι η πώληση από το CVC της εταιρείας διαχείρισης μαρίνων D-Marin. Η διαδικασία έχει προχωρήσει από την Goldman Sachs και υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από μεγάλα ονόματα, με τις πηγές να κάνουν για ένα deal που θα είναι αναλόγου επιπέδου με αυτό της πώλησης από το CVC στην Blackstone (τον μεγαλύτερο διαχειριστή εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως) του ποσοστού που είχε στη Skroutz, με αποτίμηση της Skroutz στα 635 εκατ. ευρώ. Στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο της Blackstone περιλαμβάνει ήδη τη Hotel Investment Partners, συμμετοχή στη Fraport Greece κ.ά. Στην περίπτωση της D-Marin οι πηγές κάνουν λόγο για αποτίμηση που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Η εταιρεία που έχει ετήσια κερδοφορία περίπου 70 εκατ. διαχειρίζεται σήμερα 26 μαρίνες. Στην Ελλάδα έχει τη μαρίνα της Ζέας στον Πειραιά, της Λευκάδας και αυτήν στα Γουβιά της Κέρκυρας.
Τράπεζες: Υποχρεωτικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα των μερισμάτων
-Σε αλλαγές ως προς την ημερομηνία αποκοπής και διανομής των μερισμάτων υποχρεώθηκαν οι τράπεζες, καθώς ο SSM δεν έχει δώσει τις τυπικές εγκρίσεις για τις διανομές. Στην περίπτωση της Eurobank, η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος μετατίθεται από 8 Ιουνίου στις 10 του ίδιου μήνα και η πληρωμή από τις 12 Ιουνίου στις 15 του ίδιου μήνα. Καθώς η μεταβολή δεν είναι σημαντική, η τράπεζα έχει λάβει τη σχετική ειδοποίηση από τον επόπτη και αναμένει την επίσημη επιστολή. Και για την Εθνική ισχύει το ίδιο καθώς φαίνεται πως υπάρχουν οι αντίστοιχες διαβεβαιώσεις από τον SSM. Ετσι, η αποκοπή ορίζεται στις 10 Ιουνίου από 5/6 που ήταν νωρίτερα και η πληρωμή στις 15/6 από 12/6. Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς που η αποκοπή του δικαιώματος για την επιστροφή κεφαλαίου είχε προγραμματιστεί για τις 9 Ιουνίου και η καταβολή για τις 15 του ίδιου μήνα, η νέα ημερομηνία αποκοπής είναι η 3η Αυγούστου και η ημερομηνία καταβολής η 7η Αυγούστου. Η αλλαγή στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν επιβεβλημένη γιατί η τράπεζα κάνει επιστροφή κεφαλαίου, διαδικασία που χρειάζεται 40 ημέρες από τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. Όσον αφορά την Alpha Bank δεν υπάρχει θέμα καθώς η τακτική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου, οπότε και θα εγκριθούν τα μερίσματα. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που οι συστημικές τράπεζες χρειάζονται την έγκριση του SSM για να προχωρήσουν σε διανομές.
Lamda: Λήγει η προσφορά για το ομόλογο, συνεχίζεται το due diligence από ΙΟΝ
-Αύριο 5/6 λήγει η δημόσια προσφορά-εγγραφής των επενδυτών για το εταιρικό ομόλογο της Lamda Development και με βάση των προγραμματισμό στις 10/6 ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών. Το ύψος της έκδοσης θα διαμορφωθεί από 330-350 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να αξιοποιεί τα 320 εκατ. ευρώ για εξόφληση ομολογιακού που είχε εκδώσει το 2020 και τα υπόλοιπα για χρηματοδοτικές ανάγκες. Σύμφωνα με το ενημερωτικό, οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης, η Consolidated Lamda Holdings S.A. και η Brevan Howard Capital Management κατέχουν 44,76% και 8,6% του συνόλου των μετοχών αντίστοιχα. Παράλληλα, από το ενημερωτικό δελτίο έγινε γνωστό πως η μεγάλη συμφωνία τον Όμιλο ΙΟΝ τελεί υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας (due diligence) από την πλευρά του επενδυτή καθώς και την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου. Το deal αφορά την απόκτηση γης για την ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο Ελληνικό, μια επένδυση άνω των 1,5 δισ. ευρώ από τον όμιλο ΙΟΝ που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, με τη Lamda να εισπράττει 450 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή.
Ετοιμάζεται η Seanergy
-Τη σειρά της για το Euronext Athens με την έκδοση ομολογιών που θα διαπραγματεύονται στην Κύρια κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος αναμένει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ναυτιλιακή Seanergy του Σταμάτη Τσαντάνη. Η εταιρεία, που έχει εδραιώσει την παρουσία της στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές, παραμένοντας εισηγμένη στον Nasdaq από το 2008, κινείται αποκλειστικά στα Capesize προχωρώντας παράλληλα σε ανανέωση του στόλου της. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις, οδηγώντας σε υπερδιπλασιασμό του στόλου, ενώ η ισχυρή πορεία των ναύλων στα Capesize συνεχίζει να δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Κόφτης από το Partners Group (της Pharmathen)
-Το private equity Partners Group έθεσε όριο στις αναλήψεις στο fund Global Value SICAV (με υπό διαχείριση περίπου 8,6 δισ. δολάρια Αυστραλίας). Το fund πλέον επιτρέπει αναλήψεις έως 5% του καθαρού ενεργητικού ανά τρίμηνο, επειδή τα αιτήματα εξαγοράς αυξήθηκαν περίπου στο 9,8% το β΄ τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από γενικότερη νευρικότητα στα evergreen / semi-liquid private market funds, ιδιαίτερα στην αγορά ιδιωτικής πίστωσης, όπου και άλλες μεγάλες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου έχουν επίσης περιορίσει αναλήψεις. Η Partners Group είχε εξαγοράσει τη Pharmathen από την BC Partners τον Ιούλιο του 2021. Η Pharmathen αναπτύσσει και παράγει γενόσημα φάρμακα και διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής εγκεκριμένες από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, με έδρα την Ελλάδα. Η συναλλαγή αποτιμήθηκε περίπου στα 1,6 δισ. ευρώ, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές private equity που έχουν πραγματοποιηθεί σε ελληνική εταιρεία. Το υπό διαχείριση ενεργητικό του Partners Group είναι 170 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 80 αφορούν το κομμάτι των Private Equity.
Ο δικαστικός μύλος της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
-Τριάντα χρόνια μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης, χωρίς να έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια ούτε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Απλά έχει μια διοίκηση που δεν μπορεί να εκδώσει λογιστικές καταστάσεις για την περασμένη χρονιά παρά τα ασήμαντα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Στις 2 Ιουνίου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε μία ακόμη Απόφαση (3.623/2026) επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Χαρ. Κουτουνίδη, κατόχου 1.741.372 ονομαστικών μετοχών (7,16%), διατάσσοντας τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τις 2 Ιουλίου 2026, με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου». Το σημερινό ΔΣ υπό τον πρόεδρο Γεώργιο Κοντολάτη αρνήθηκε να συγκαλέσει τη ΓΣ εντός της 20ήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της αίτησης (30/1/26), αλλά επιχείρησε να αμφισβητήσει και την ίδια τη μετοχική ιδιότητα του αιτούντος. Ο ισχυρισμός απορρίφθηκε από το Δικαστήριο ρητά ως «κατ' ουσίαν αβάσιμος». Προφανώς, υπάρχει πυκνό παρασκήνιο. Η εταιρεία «National Financial Services LLC», ως θεματοφύλακας, ενεργεί για λογαριασμό του Χαρ. Κουτουνίδη ως πραγματικού δικαιούχου και βρίσκεται σε ανοιχτή ρήξη με τη σημερινή διοίκηση, για μια χρηματοδοτική Σύμβαση με το fund LDA Capital. Η ΓΣ της 21ης Απριλίου 2026 κατέγραψε ήδη την αποδοκιμασία της πλειοψηφίας των μετόχων απέναντι στη διοίκηση. Η νέα συνέλευση της 2ας Ιουλίου, τώρα με δικαστική εντολή, φαίνεται θα βάλει την τελευταία τελεία.
Νέα ρεκόρ για Motor Oil και HELLENiQ ENERGY
-Η επαναφορά των διεθνών τιμών πετρελαίου στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι δημιούργησε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για τις μετοχές των διυλιστηρίων, καθώς οι αυξημένες γεωπολιτικές ανησυχίες και η περιορισμένη προσφορά αργού δίνουν νέα ώθηση στα περιθώρια διύλισης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε και στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη HELLENiQ ENERGY και τη Motor Oil να καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καταγράφοντας αμφότερες κέρδη άνω του 26% από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Η μετοχή της HELLENiQ ENERGY αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της χθεσινής συνεδρίασης, σημειώνοντας άνοδο 2,3% στα 10,54 ευρώ. Πρόκειται για επίπεδα τιμών που έχει να καταγράψει από τον Ιούνιο του 2008 (υψηλό 18 ετών). Ταυτόχρονα, η διάσπαση του ορίου των 10,5 ευρώ ανοίγει τον δρόμο για την κατάκτηση νέων τεχνικών επιπέδων αντίστασης. Ο επόμενος άμεσος στόχος εντοπίζεται στα 10,56 ευρώ (τιμή κλεισίματος της 13ης Ιουνίου 2008), ενώ σε περίπτωση υπέρβασής τους το πεδίο θα είναι ελεύθερο για τα 11 ευρώ, τα οποία αγνοούνται από τον Ιανουάριο του 2008. Μετά το ισχυρό ράλι, που πυροδοτήθηκε από τις στρατηγικές της κινήσεις στην κυκλική οικονομία, η Motor Oil συνέχισε την ανοδική της πορεία καταγράφοντας νέα κέρδη της τάξης του 0,5% για να σταματήσει στα 39,58 ευρώ. Το κλείσιμο αυτό αποτελεί ένα ακόμη νέο ιστορικό υψηλό, με την κεφαλαιοποίηση του ομίλου να διευρύνεται περαιτέρω, κοντά στα 4,4 δισ. ευρώ. Η Motor Oil βάζει πλέον «πλώρη» για τη διάσπαση των 40 ευρώ, έναν στόχο που θεωρείται θέμα χρόνου να επιτευχθεί, δεδομένης της ισχυρής ροής ειδήσεων και των υψηλών ταμειακών ροών που εξασφαλίζει η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά πετρελαιοειδών.
Ξεπέρασε τα 32 δισ. το Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
-Το φετινό καλοκαίρι έφερε ένα ρεκόρ στην Ελληνική αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και επιτοκιακές αβεβαιότητες, το Ενεργητικό των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων ξεπέρασε τα 32,1 δισ. ευρώ. Για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες η αγορά ξεπέρασε το φράγμα των 32 δισ. ευρώ και πλέον απέχει μόλις 2,35 δισ. από το ιστορικό υψηλό του 1999. Από το 2020 έως σήμερα, το ενεργητικό των Α/Κ σχεδόν τετραπλασιάστηκε: από 8,09 δισ. σε 32,19 δισ. ευρώ σε 6 χρόνια. Από την αρχή του 2026, η αύξηση ξεπερνά τα 2,76 δισ. ευρώ (+9,36%), με καθαρές εισροές 1,64 δισ. ευρώ. Την τελευταία μόνο εβδομάδα, οι Έλληνες αγόρασαν μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων αξίας 58,43 εκατ. ευρώ. Στους πρώτους 5 μήνες του 2026 οι καθαρές εισροές στο σύνολο της αγοράς διαμορφώθηκαν σε 1,57 δισ. ευρώ (-42% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο). Τραπεζικές πηγές χαρακτηρίζουν φυσιολογική αυτή την επιβράδυνση, έπειτα από μια τριετία με μέσες ετήσιες καθαρές εισροές κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ. Άλλοι, λιγότερο αισιόδοξοι, εντοπίζουν σημάδια κόπωσης στη ρευστότητα των νοικοκυριών και αβεβαιότητα από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις. Τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας αντιπροσωπεύουν σήμερα μόλις το 13,20% του συνολικού ενεργητικού, πολύ μακριά από το 40,92% του 1999.
Τα μηνύματα της Μαρίας Αγγελικούση
-Στα Ποσειδώνια, η παρουσία της Μαρίας Αγγελικούση στο πλαίσιο του Capital Link Leaders’ Summit -σε πάνελ για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά- δεν πέρασε απαρατήρητη. Όχι μόνο λόγω της βαρύτητας που έχει σήμερα ο όμιλος Αγγελικούση, αλλά κυρίως γιατί οι τοποθετήσεις της έδειξαν ότι βλέπει πέρα από την τρέχουσα κρίση. Ενώ πολλοί εστίαζαν στις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, η ίδια επέλεξε να αναδείξει την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Η Μ. Αγγελικούση δεν περιέγραψε ένα σύστημα που λυγίζει κάτω από το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά ένα σύστημα που προσαρμόζεται, αναζητά εναλλακτικές διαδρομές και βρίσκει νέες ισορροπίες. Με ψυχραιμία και χωρίς δραματικούς τόνους, εξήγησε γιατί η αγορά ενέργειας κατάφερε να απορροφήσει το σοκ, παρά τις μεγάλες αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου και του LNG. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά της στην αυξανόμενη σημασία των Ηνωμένων Πολιτειών ως εξαγωγέα LNG προς την Ευρώπη και την Ασία.
Tι “έδειξε” η ομιλία της Τραυλού στα Ποσειδώνια
-Στα εγκαίνια της Έκθεσης Ποσειδώνια 2026, η ομιλία της Μελίνα Τραυλού κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, αλλά με στρατηγικό βάθος και σαφείς αποδέκτες. Επισήμως, το μήνυμα της προέδρου της ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ήταν η σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία και η ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Στο παρασκήνιο όμως, η τοποθέτηση διαβάστηκε ως υπενθύμιση ότι ο κλάδος δεν αποδέχεται να αντιμετωπίζεται ως απλός ρυθμιζόμενος τομέας, αλλά ως κρίσιμη υποδομή διεθνούς ισχύος. Οι αναφορές στις θαλάσσιες εντάσεις σε περιοχές όπως η Ερυθρά Θάλασσα και η Μέση Ανατολή λειτούργησαν ως σαφές μήνυμα προς κυβερνήσεις και θεσμούς ότι η ναυτιλία βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της γεωπολιτικής αστάθειας και όχι στο περιθώριό της. Στο ευρωπαϊκό σκέλος, η αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας διαβάστηκε ως διακριτική αλλά σταθερή προειδοποίηση προς τις Βρυξέλλες ότι οι πολιτικές της πράσινης μετάβασης δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς όρους που να διασφαλίζουν ίσους παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντίστοιχα, στο περιβάλλον της απανθρακοποίησης, το υπονοούμενο ήταν… ξεκάθαρο. Ο κλάδος επενδύει, αλλά δεν ελέγχει τα κρίσιμα εργαλεία της μετάβασης, καύσιμα, τεχνολογία και υποδομές. Αυτό το «κενό ελέγχου» αποτελεί πλέον και το βασικό σημείο πίεσης προς τις κυβερνήσεις και την αγορά ενέργειας.
Ο Ξυλάς στα γήπεδα του Posidonia Football Tournament
-Με άρωμα… Champions League αλλά σε ναυτιλιακή εκδοχή, η ARISTON του Γιάννη Ξυλά συνεχίζει να γράφει τη δική της «χρυσή» ιστορία στα γήπεδα του Posidonia Football Tournament. Η ομάδα της γνωστής ναυτιλιακής εταιρείας κατέκτησε το πρωτάθλημα Posidonia 2026, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της στη διοργάνωση. Είναι η τέταρτη κατάκτηση στις πέντε τελευταίες διοργανώσεις.
Η συνάντηση των δανειστών από τη Ρίγα στην Αθήνα
-Στη μακρινή και συννεφιασμένη Ρίγα της Λετονίας πραγματοποιείται αυτές τις μέρες η καθιερωμένη κλειστή συνάντηση των δανειστών, μακριά από τα Μέσα Ενημέρωσης και τις κάμερες. Είναι το Government Borrowers Forum (GBF) της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η πρώτη ενδιαφέρουσα είδηση αυτής της συνάντησης είναι ότι του χρόνου το GBF θα συνεδριάσει στην Αθήνα. Οι διαχειριστές κρατικού χρέους από όλον τον κόσμο συζητούν φέτος κάτω από ιδιαίτερα φορτισμένες συνθήκες. Το μακροοικονομικό σκηνικό δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία. Οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας, φέτος, έχουν προγραμματίσει να δανειστούν 29 τρισ. δολάρια από τις αγορές ομολόγων. To 10ετές αμερικανικό κρατικό ομόλογο προσφέρει απόδοση 4,5%. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν μειώσει σημαντικά τις τοποθετήσεις τους σε κρατικά ομόλογα, αφήνοντας την αγορά ολοένα και πιο εξαρτημένη από επενδυτές ευαίσθητους στην τιμολόγηση (hedge funds, ιδιώτες, θεσμικοί) με κίνδυνο αύξησης της μεταβλητότητας. Στη Ρίγα μίλησε και ο Επίτροπος Βάλντις Ντόμπροβσκις, που είναι Λετονός. Από τη συνάντηση της Λετονίας βγαίνει ένα σαφές μήνυμα, η αστάθεια στην αγορά ομολόγων δεν θεωρείται πλέον κυκλικό φαινόμενο, είναι διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της παγκόσμιας οικονομίας. Του χρόνου, τέτοια εποχή, το GBF θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, για να σηματοδοτήσει τη μεγάλη αλλαγή. Η Ελλάδα, που για μια δεκαετία καθόταν στην έδρα του χρεοκοπημένου οφειλέτη, επιστρέφει στον πυρήνα των αναπτυγμένων οικονομιών ως οικοδεσπότης με σαφή ατζέντα την εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και την προώθηση του ψηφιακού ευρώ ως εργαλείου στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.
Η εκδίκηση των Ελληνικών Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
-Ξαφνικά η Ελλάδα αποκτά στρατηγική σημασία στην ευρωπαϊκή μεταλλευτική βιομηχανία. Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) γιόρτασε τον πρώτο αιώνα παρουσίας του στην ελληνική οικονομία. Στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΣΜΕ ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου περιέγραψε την εξάρτηση από τα ασιατικά μονοπώλια σε σπάνιες γαίες και κρίσιμα μέταλλα και τον πόλεμο που ανακατανέμει τις εφοδιαστικές αλυσίδες σε πραγματικό χρόνο. Η αγορά αλλάζει. Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός (Eldorado Gold) με το έργο στις Σκουριές Χαλκιδικής μπαίνει σε φάση παραγωγής, τοποθετώντας τη χώρα στον χάρτη παραγωγής χαλκού στην Ευρώπη. Η Ελλάδα τοποθετείται πλέον ως η 3η μεγαλύτερη παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη. Η Metlen προχωρά στην παραγωγή γαλλίου που είναι μια σπάνια γαία, κρίσιμη για ημιαγωγούς και την αμυντική τεχνολογία. Πριν από το τέλος του 2026 η χώρα θα ξεκινήσει την παραγωγή δύο κρίσιμων και στρατηγικών ορυκτών, χαλκού και γαλλίου. Την ίδια στιγμή διαμορφώνεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ υλοποιούνται νέα σχέδια για ασφάλεια κρίσιμων ορυκτών, ενώ επιταχύνεται η ενεργειακή μετάβαση. Όλα αυτά δημιουργούν ζήτηση που οι παραδοσιακοί προμηθευτές δεν μπορούν πλέον αξιόπιστα να καλύψουν. Τα αιτήματα του κλάδου στην Ελλάδα επικεντρώνονται στον Κώδικα Μεταλλευτικής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης (ΚΜΛΕ), που σήμερα θεωρείται παρωχημένος και στη χωροταξική ασφάλεια δικαίου που οι εταιρείες θεωρούν ατελή.
Σκληρή γλώσσα από Σ. Θεοδωρόπουλο
-Στην ίδια Γενική Συνέλευση του ΣΜΕ, χθες στο Royal Olympic, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μίλησε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Επανέλαβε την προσωπική του εμπειρία όταν πριν μερικά χρόνια συνάντησε μία Ευρωπαία Επίτροπο η οποία του είπε ξεκάθαρα ότι δεν την ενοχλεί η αποβιομηχάνιση της Ευρώπης. «Δεν θέλω βαριά βιομηχανία στην Ευρώπη». Σήμερα η Ευρώπη βιώνει τα επίχειρα εκείνης της πολιτικής επιλογής. Αποβιομηχάνιση, ενεργειακή εξάρτηση, απώλεια στρατηγικής αυτονομίας. Η Ευρώπη είναι 3 έως 6 φορές ακριβότερη στην Ενέργεια από τους μεγάλους ανταγωνιστές της. Τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα στήριξης των επιχειρήσεων ανάλογα με το ενεργειακό τους μείγμα. Ενώ η Ευρώπη συζητά, οι ανταγωνιστές της επιταχύνουν. Σε πρόσφατη συνάντηση μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι μόλις το 6% των επενδύσεων που «τρέχουν» βρίσκεται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα μειονεκτεί έναντι χωρών με χαμηλότερο χρέος, καθώς έχει μικρότερα περιθώρια να επιδοτήσει το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας της. Δεν είναι μόνο θέμα Βρυξελλών, είναι και θέμα δημοσιονομικής ασφυξίας από χρόνια υπερχρέωσης. Ο Σπ. Θεοδωρόπουλος ολοκλήρωσε με μια στρατηγική πρόταση που ξεπερνά τις συνήθεις εκκλήσεις της βιομηχανίας. Κάλεσε τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις να βγουν έξω, να μιλήσουν στην κοινωνία, να αποκτήσουν κοινωνικά ερείσματα. «Ο τουρισμός το έχει κάνει», είπε χαρακτηριστικά. Η βιομηχανία, μέχρι τώρα, έχει μείνει ενοχικά σιωπηλή.
Το χρήμα άλλαξε στρατόπεδο
-Για πολλά χρόνια το «έξυπνο χρήμα» αγόραζε μανιωδώς κρυπτονομίσματα με αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή το bitcoin. Χθες, το bitcoin βυθίστηκε κάτω από τα 66.000 δολάρια, έφτασε στο χαμηλό 65.710 δολαρίων, έχοντας χάσει περισσότερο από -45% σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό των 126.200 δολαρίων του Οκτωβρίου 2025. Την ίδια περίοδο, η Wall Street έγραφε νέα ρεκόρ, με την Nvidia να πρωταγωνιστεί. Τα κρυπτονομίσματα χάνουν, η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει. Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν ρεκόρ έντεκα διαδοχικών συνεδριάσεων εκροών, περίπου 3,45 δισ. δολαρίων. Είναι η πιο μακρόχρονη περίοδος εκροών στην ιστορία τους. Το «έξυπνο χρήμα» μοιάζει να αναζητά τον επόμενο παράδεισο που σήμερα φαίνεται να είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι τεχνικοί αναλυτές λένε ότι η αγορά κρυπτονομισμάτων κινείται με 84% συσχέτιση προς τον χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones. Xθες καταγράφηκαν αναγκαστικές ρευστοποιήσεις ύψους 1,8 δισ. δολαρίων. Ο δείκτης Fear & Greed κατρακύλησε στα χαμηλά του 20. Για το bitcoin, το επόμενο τεχνικό όριο είναι τα $65.000 και κατόπιν παραμονεύουν τα $60.000.
H Σταχτοπούτα από την Ταϊβάν
-Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia ανέβηκε στη σκηνή του Computex Taipei και είπε μόνο πέντε λέξεις: «The next trillion-dollar company». Δίπλα του στεκόταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marvell Technology, Ματ Μέρφι. Ο Χουάγνκ αποθέωσε την εταιρεία του Μέρφι ως αναπόσπαστο κομμάτι της εποχής υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI infrastructure era). Η μετοχή της Marvell εκτινάχθηκε +32,52% σε μία μόνο συνεδρίαση. Ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος στην ιστορία της. Το επιχείρημα του Χουάνγκ ήταν απλό και πειστικό. Κάθε υπολογιστικό πρόβλημα κατανέμεται σε χιλιάδες chips που πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η διασύνδεση (connectivity) καθίσταται πλέον απολύτως αναγκαία. Εκεί ακριβώς υπερέχει η Marvell. Τα chips δικτύωσης και οπτικής διασύνδεσης της εταιρείας είναι η «υδραυλική υποδομή» των μεγάλων data centers, αθέατα, αναντικατάστατα. Η Nvidia είχε ήδη δεσμευθεί με επένδυση 2 δισ. δολαρίων στη Marvell ενσωματώνοντάς τη στη συμμαχία NVLink Fusion, ενώ η ίδια η Marvell είχε προβλέψει ότι η κατασκευή εξατομικευμένων τσιπ μπορεί να ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια ετήσια έσοδα έως το 2029. Η μετοχή της Marvell έχει ήδη κερδίσει +230% από την αρχή του έτους. Η «ευλογία» του Τζένσεν Χουάνγκ απλώς επιτάχυνε τις εξελίξεις. Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει περάσει πλέον σε μια νέα φάση. Ο συνωστισμός της ζήτησης δεν αφορά πλέον την επεξεργαστική ισχύ, αλλά την επικοινωνία μεταξύ chips. Είναι η νέα λεωφόρος της δόξας και του χρήματος.
Πηγή: newmoney.gr
Ο Σκέρτσος, η Κοβέσι και το κράτος δικαίου
-Ενόψει της φετινής Έκθεσης της Κομισιόν για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος πέταξε στις Βρυξέλλες, συνάντησε τον επίτροπο Μακ Γκραθ και του απαρίθμησε την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας - τεκμηριωμένα και μετρήσιμα - στις τέσσερις περσινές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να μην κουράζω με λεπτομέρειες, λέω απλώς ότι έχουν υλοποιηθεί 28 από τις 39 μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για το κράτος δικαίου υπό το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μάλιστα τα τελευταία 4 χρόνια η Ελλάδα καταγράφεται να έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της και σε αντίστοιχες σημαντικές εκθέσεις άλλων έγκυρων, ανεξάρτητων οργανισμών που αξιολογούν την κατάσταση του κράτους δικαίου (Εκθέσεις του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της Διεθνούς Διαφάνειας, του Economist και του Συμβουλίου της Ευρώπης). Όμως ο Άκης Σκέρτσος αποδόμησε με επιχειρήματα και τις αιτιάσεις της Λάουρας Κοβέσι στην επιστολή που έστειλε στην Κομισιόν. Τρία συγκεκριμένα στοιχεία ανέφερε στον αρμόδιο Επίτροπο: Πρώτον, ότι η ελληνική πολιτεία έχει στηρίξει συστηματικά και ανταποκριθεί θετικά σε όλα τα αιτήματα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την θεσμική της ενδυνάμωση, όπως η αύξηση εισαγγελέων από 7 σε 13, η θέσπιση οικονομικών κινήτρων, η διοικητική υποστήριξη, οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις αυστηροποίησης των ποινών και ούτω καθεξής. Δεύτερον, για το μεν ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων που ζητά η Κοβέσι, ο Σκέρτσος είπε το αυτονόητο: Είναι νομική διαφορά κρίσης μεταξύ της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης και της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην οποία δεν μπορεί να υπεισέλθει η κυβέρνηση σεβόμενη την ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης. Στη δε υπόθεση της επιτάχυνσης των διαδικασιών για πολιτικά πρόσωπα υπήρξε συμφωνία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δημόσια από την ίδια την κα. Κοβέσι όταν της παρουσιάστηκε η πρόταση αυτή αλλά και σε τεχνικό επίπεδο από τους συνεργάτες της που συμφώνησαν με την τελική μορφή της ρύθμισης που ψηφίστηκε. Επί της ουσίας η ρύθμιση δεν επηρεάζει σε τίποτα τις αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας παρά μόνο επιταχύνει το χρόνο εξέτασης των υποθέσεων αυτών και αναβαθμίζει στο επίπεδο του εφέτη το βαθμό του εφέτη πλέον ανακριτή που αξιολογεί τα στοιχεία της υπόθεσης. Και τρίτον, παρέθεσε τις εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας που αφενός οδήγησαν ήδη στην αρχειοθέτηση 2 εκ των 13 υποθέσεων και αφετέρου έφεραν στην επιφάνεια μια πραγματογνωμοσύνη που περιορίζει κατά 9/10 το εύρος της εκτιμώμενης ζημιάς στο επίπεδο απλών πλημμελημάτων και το οποίο δεν τέθηκε υπόψη της αρμόδιας επιτροπής της βουλής εγκαίρως εγείρουν ζητήματα ως προς την τυπική και ουσιαστική εγγύηση του θεμελιώδους δικαιώματος και ταυτόχρονα της υποχρέωσης στη δίκαιη δίκη. Υποχρέωση από την οποία δεν εξαιρείται φυσικά ούτε η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Εν ολίγοις, «άνθρακες ο θησαυρός»...
The next big deal
-Το επόμενο μεγάλο deal με ελληνικό, και όχι μόνον, χρώμα που έρχεται με φόρα (που έλεγε και μια ψυχή για τον πρόεδρο Τσίπρα) είναι η πώληση από το CVC της εταιρείας διαχείρισης μαρίνων D-Marin. Η διαδικασία έχει προχωρήσει από την Goldman Sachs και υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον από μεγάλα ονόματα, με τις πηγές να κάνουν για ένα deal που θα είναι αναλόγου επιπέδου με αυτό της πώλησης από το CVC στην Blackstone (τον μεγαλύτερο διαχειριστή εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως) του ποσοστού που είχε στη Skroutz, με αποτίμηση της Skroutz στα 635 εκατ. ευρώ. Στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο της Blackstone περιλαμβάνει ήδη τη Hotel Investment Partners, συμμετοχή στη Fraport Greece κ.ά. Στην περίπτωση της D-Marin οι πηγές κάνουν λόγο για αποτίμηση που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Η εταιρεία που έχει ετήσια κερδοφορία περίπου 70 εκατ. διαχειρίζεται σήμερα 26 μαρίνες. Στην Ελλάδα έχει τη μαρίνα της Ζέας στον Πειραιά, της Λευκάδας και αυτήν στα Γουβιά της Κέρκυρας.
Τράπεζες: Υποχρεωτικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα των μερισμάτων
-Σε αλλαγές ως προς την ημερομηνία αποκοπής και διανομής των μερισμάτων υποχρεώθηκαν οι τράπεζες, καθώς ο SSM δεν έχει δώσει τις τυπικές εγκρίσεις για τις διανομές. Στην περίπτωση της Eurobank, η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος μετατίθεται από 8 Ιουνίου στις 10 του ίδιου μήνα και η πληρωμή από τις 12 Ιουνίου στις 15 του ίδιου μήνα. Καθώς η μεταβολή δεν είναι σημαντική, η τράπεζα έχει λάβει τη σχετική ειδοποίηση από τον επόπτη και αναμένει την επίσημη επιστολή. Και για την Εθνική ισχύει το ίδιο καθώς φαίνεται πως υπάρχουν οι αντίστοιχες διαβεβαιώσεις από τον SSM. Ετσι, η αποκοπή ορίζεται στις 10 Ιουνίου από 5/6 που ήταν νωρίτερα και η πληρωμή στις 15/6 από 12/6. Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς που η αποκοπή του δικαιώματος για την επιστροφή κεφαλαίου είχε προγραμματιστεί για τις 9 Ιουνίου και η καταβολή για τις 15 του ίδιου μήνα, η νέα ημερομηνία αποκοπής είναι η 3η Αυγούστου και η ημερομηνία καταβολής η 7η Αυγούστου. Η αλλαγή στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν επιβεβλημένη γιατί η τράπεζα κάνει επιστροφή κεφαλαίου, διαδικασία που χρειάζεται 40 ημέρες από τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. Όσον αφορά την Alpha Bank δεν υπάρχει θέμα καθώς η τακτική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου, οπότε και θα εγκριθούν τα μερίσματα. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που οι συστημικές τράπεζες χρειάζονται την έγκριση του SSM για να προχωρήσουν σε διανομές.
Lamda: Λήγει η προσφορά για το ομόλογο, συνεχίζεται το due diligence από ΙΟΝ
-Αύριο 5/6 λήγει η δημόσια προσφορά-εγγραφής των επενδυτών για το εταιρικό ομόλογο της Lamda Development και με βάση των προγραμματισμό στις 10/6 ξεκινά η διαπραγμάτευση των ομολογιών. Το ύψος της έκδοσης θα διαμορφωθεί από 330-350 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να αξιοποιεί τα 320 εκατ. ευρώ για εξόφληση ομολογιακού που είχε εκδώσει το 2020 και τα υπόλοιπα για χρηματοδοτικές ανάγκες. Σύμφωνα με το ενημερωτικό, οι βασικοί μέτοχοι της εισηγμένης, η Consolidated Lamda Holdings S.A. και η Brevan Howard Capital Management κατέχουν 44,76% και 8,6% του συνόλου των μετοχών αντίστοιχα. Παράλληλα, από το ενημερωτικό δελτίο έγινε γνωστό πως η μεγάλη συμφωνία τον Όμιλο ΙΟΝ τελεί υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας (due diligence) από την πλευρά του επενδυτή καθώς και την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου. Το deal αφορά την απόκτηση γης για την ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο Ελληνικό, μια επένδυση άνω των 1,5 δισ. ευρώ από τον όμιλο ΙΟΝ που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, με τη Lamda να εισπράττει 450 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή.
Ετοιμάζεται η Seanergy
-Τη σειρά της για το Euronext Athens με την έκδοση ομολογιών που θα διαπραγματεύονται στην Κύρια κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος αναμένει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ναυτιλιακή Seanergy του Σταμάτη Τσαντάνη. Η εταιρεία, που έχει εδραιώσει την παρουσία της στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές, παραμένοντας εισηγμένη στον Nasdaq από το 2008, κινείται αποκλειστικά στα Capesize προχωρώντας παράλληλα σε ανανέωση του στόλου της. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις, οδηγώντας σε υπερδιπλασιασμό του στόλου, ενώ η ισχυρή πορεία των ναύλων στα Capesize συνεχίζει να δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Κόφτης από το Partners Group (της Pharmathen)
-Το private equity Partners Group έθεσε όριο στις αναλήψεις στο fund Global Value SICAV (με υπό διαχείριση περίπου 8,6 δισ. δολάρια Αυστραλίας). Το fund πλέον επιτρέπει αναλήψεις έως 5% του καθαρού ενεργητικού ανά τρίμηνο, επειδή τα αιτήματα εξαγοράς αυξήθηκαν περίπου στο 9,8% το β΄ τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από γενικότερη νευρικότητα στα evergreen / semi-liquid private market funds, ιδιαίτερα στην αγορά ιδιωτικής πίστωσης, όπου και άλλες μεγάλες εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίου έχουν επίσης περιορίσει αναλήψεις. Η Partners Group είχε εξαγοράσει τη Pharmathen από την BC Partners τον Ιούλιο του 2021. Η Pharmathen αναπτύσσει και παράγει γενόσημα φάρμακα και διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής εγκεκριμένες από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, με έδρα την Ελλάδα. Η συναλλαγή αποτιμήθηκε περίπου στα 1,6 δισ. ευρώ, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές private equity που έχουν πραγματοποιηθεί σε ελληνική εταιρεία. Το υπό διαχείριση ενεργητικό του Partners Group είναι 170 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 80 αφορούν το κομμάτι των Private Equity.
Ο δικαστικός μύλος της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ
-Τριάντα χρόνια μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης, χωρίς να έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια ούτε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Απλά έχει μια διοίκηση που δεν μπορεί να εκδώσει λογιστικές καταστάσεις για την περασμένη χρονιά παρά τα ασήμαντα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Στις 2 Ιουνίου, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε μία ακόμη Απόφαση (3.623/2026) επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Χαρ. Κουτουνίδη, κατόχου 1.741.372 ονομαστικών μετοχών (7,16%), διατάσσοντας τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για τις 2 Ιουλίου 2026, με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου». Το σημερινό ΔΣ υπό τον πρόεδρο Γεώργιο Κοντολάτη αρνήθηκε να συγκαλέσει τη ΓΣ εντός της 20ήμερης προθεσμίας από την κοινοποίηση της αίτησης (30/1/26), αλλά επιχείρησε να αμφισβητήσει και την ίδια τη μετοχική ιδιότητα του αιτούντος. Ο ισχυρισμός απορρίφθηκε από το Δικαστήριο ρητά ως «κατ' ουσίαν αβάσιμος». Προφανώς, υπάρχει πυκνό παρασκήνιο. Η εταιρεία «National Financial Services LLC», ως θεματοφύλακας, ενεργεί για λογαριασμό του Χαρ. Κουτουνίδη ως πραγματικού δικαιούχου και βρίσκεται σε ανοιχτή ρήξη με τη σημερινή διοίκηση, για μια χρηματοδοτική Σύμβαση με το fund LDA Capital. Η ΓΣ της 21ης Απριλίου 2026 κατέγραψε ήδη την αποδοκιμασία της πλειοψηφίας των μετόχων απέναντι στη διοίκηση. Η νέα συνέλευση της 2ας Ιουλίου, τώρα με δικαστική εντολή, φαίνεται θα βάλει την τελευταία τελεία.
Νέα ρεκόρ για Motor Oil και HELLENiQ ENERGY
-Η επαναφορά των διεθνών τιμών πετρελαίου στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι δημιούργησε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για τις μετοχές των διυλιστηρίων, καθώς οι αυξημένες γεωπολιτικές ανησυχίες και η περιορισμένη προσφορά αργού δίνουν νέα ώθηση στα περιθώρια διύλισης. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε και στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη HELLENiQ ENERGY και τη Motor Oil να καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καταγράφοντας αμφότερες κέρδη άνω του 26% από τις αρχές του τρέχοντος έτους. Η μετοχή της HELLENiQ ENERGY αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της χθεσινής συνεδρίασης, σημειώνοντας άνοδο 2,3% στα 10,54 ευρώ. Πρόκειται για επίπεδα τιμών που έχει να καταγράψει από τον Ιούνιο του 2008 (υψηλό 18 ετών). Ταυτόχρονα, η διάσπαση του ορίου των 10,5 ευρώ ανοίγει τον δρόμο για την κατάκτηση νέων τεχνικών επιπέδων αντίστασης. Ο επόμενος άμεσος στόχος εντοπίζεται στα 10,56 ευρώ (τιμή κλεισίματος της 13ης Ιουνίου 2008), ενώ σε περίπτωση υπέρβασής τους το πεδίο θα είναι ελεύθερο για τα 11 ευρώ, τα οποία αγνοούνται από τον Ιανουάριο του 2008. Μετά το ισχυρό ράλι, που πυροδοτήθηκε από τις στρατηγικές της κινήσεις στην κυκλική οικονομία, η Motor Oil συνέχισε την ανοδική της πορεία καταγράφοντας νέα κέρδη της τάξης του 0,5% για να σταματήσει στα 39,58 ευρώ. Το κλείσιμο αυτό αποτελεί ένα ακόμη νέο ιστορικό υψηλό, με την κεφαλαιοποίηση του ομίλου να διευρύνεται περαιτέρω, κοντά στα 4,4 δισ. ευρώ. Η Motor Oil βάζει πλέον «πλώρη» για τη διάσπαση των 40 ευρώ, έναν στόχο που θεωρείται θέμα χρόνου να επιτευχθεί, δεδομένης της ισχυρής ροής ειδήσεων και των υψηλών ταμειακών ροών που εξασφαλίζει η τρέχουσα συγκυρία στην αγορά πετρελαιοειδών.
Ξεπέρασε τα 32 δισ. το Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων
-Το φετινό καλοκαίρι έφερε ένα ρεκόρ στην Ελληνική αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και επιτοκιακές αβεβαιότητες, το Ενεργητικό των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων ξεπέρασε τα 32,1 δισ. ευρώ. Για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες η αγορά ξεπέρασε το φράγμα των 32 δισ. ευρώ και πλέον απέχει μόλις 2,35 δισ. από το ιστορικό υψηλό του 1999. Από το 2020 έως σήμερα, το ενεργητικό των Α/Κ σχεδόν τετραπλασιάστηκε: από 8,09 δισ. σε 32,19 δισ. ευρώ σε 6 χρόνια. Από την αρχή του 2026, η αύξηση ξεπερνά τα 2,76 δισ. ευρώ (+9,36%), με καθαρές εισροές 1,64 δισ. ευρώ. Την τελευταία μόνο εβδομάδα, οι Έλληνες αγόρασαν μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων αξίας 58,43 εκατ. ευρώ. Στους πρώτους 5 μήνες του 2026 οι καθαρές εισροές στο σύνολο της αγοράς διαμορφώθηκαν σε 1,57 δισ. ευρώ (-42% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο). Τραπεζικές πηγές χαρακτηρίζουν φυσιολογική αυτή την επιβράδυνση, έπειτα από μια τριετία με μέσες ετήσιες καθαρές εισροές κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ. Άλλοι, λιγότερο αισιόδοξοι, εντοπίζουν σημάδια κόπωσης στη ρευστότητα των νοικοκυριών και αβεβαιότητα από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις. Τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας αντιπροσωπεύουν σήμερα μόλις το 13,20% του συνολικού ενεργητικού, πολύ μακριά από το 40,92% του 1999.
Τα μηνύματα της Μαρίας Αγγελικούση
-Στα Ποσειδώνια, η παρουσία της Μαρίας Αγγελικούση στο πλαίσιο του Capital Link Leaders’ Summit -σε πάνελ για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά- δεν πέρασε απαρατήρητη. Όχι μόνο λόγω της βαρύτητας που έχει σήμερα ο όμιλος Αγγελικούση, αλλά κυρίως γιατί οι τοποθετήσεις της έδειξαν ότι βλέπει πέρα από την τρέχουσα κρίση. Ενώ πολλοί εστίαζαν στις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, η ίδια επέλεξε να αναδείξει την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Η Μ. Αγγελικούση δεν περιέγραψε ένα σύστημα που λυγίζει κάτω από το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά ένα σύστημα που προσαρμόζεται, αναζητά εναλλακτικές διαδρομές και βρίσκει νέες ισορροπίες. Με ψυχραιμία και χωρίς δραματικούς τόνους, εξήγησε γιατί η αγορά ενέργειας κατάφερε να απορροφήσει το σοκ, παρά τις μεγάλες αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου και του LNG. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά της στην αυξανόμενη σημασία των Ηνωμένων Πολιτειών ως εξαγωγέα LNG προς την Ευρώπη και την Ασία.
Tι “έδειξε” η ομιλία της Τραυλού στα Ποσειδώνια
-Στα εγκαίνια της Έκθεσης Ποσειδώνια 2026, η ομιλία της Μελίνα Τραυλού κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους, αλλά με στρατηγικό βάθος και σαφείς αποδέκτες. Επισήμως, το μήνυμα της προέδρου της ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών ήταν η σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία και η ανάγκη προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Στο παρασκήνιο όμως, η τοποθέτηση διαβάστηκε ως υπενθύμιση ότι ο κλάδος δεν αποδέχεται να αντιμετωπίζεται ως απλός ρυθμιζόμενος τομέας, αλλά ως κρίσιμη υποδομή διεθνούς ισχύος. Οι αναφορές στις θαλάσσιες εντάσεις σε περιοχές όπως η Ερυθρά Θάλασσα και η Μέση Ανατολή λειτούργησαν ως σαφές μήνυμα προς κυβερνήσεις και θεσμούς ότι η ναυτιλία βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή της γεωπολιτικής αστάθειας και όχι στο περιθώριό της. Στο ευρωπαϊκό σκέλος, η αναφορά στην ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας διαβάστηκε ως διακριτική αλλά σταθερή προειδοποίηση προς τις Βρυξέλλες ότι οι πολιτικές της πράσινης μετάβασης δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς όρους που να διασφαλίζουν ίσους παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντίστοιχα, στο περιβάλλον της απανθρακοποίησης, το υπονοούμενο ήταν… ξεκάθαρο. Ο κλάδος επενδύει, αλλά δεν ελέγχει τα κρίσιμα εργαλεία της μετάβασης, καύσιμα, τεχνολογία και υποδομές. Αυτό το «κενό ελέγχου» αποτελεί πλέον και το βασικό σημείο πίεσης προς τις κυβερνήσεις και την αγορά ενέργειας.
Ο Ξυλάς στα γήπεδα του Posidonia Football Tournament
-Με άρωμα… Champions League αλλά σε ναυτιλιακή εκδοχή, η ARISTON του Γιάννη Ξυλά συνεχίζει να γράφει τη δική της «χρυσή» ιστορία στα γήπεδα του Posidonia Football Tournament. Η ομάδα της γνωστής ναυτιλιακής εταιρείας κατέκτησε το πρωτάθλημα Posidonia 2026, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία της στη διοργάνωση. Είναι η τέταρτη κατάκτηση στις πέντε τελευταίες διοργανώσεις.
Η συνάντηση των δανειστών από τη Ρίγα στην Αθήνα
-Στη μακρινή και συννεφιασμένη Ρίγα της Λετονίας πραγματοποιείται αυτές τις μέρες η καθιερωμένη κλειστή συνάντηση των δανειστών, μακριά από τα Μέσα Ενημέρωσης και τις κάμερες. Είναι το Government Borrowers Forum (GBF) της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η πρώτη ενδιαφέρουσα είδηση αυτής της συνάντησης είναι ότι του χρόνου το GBF θα συνεδριάσει στην Αθήνα. Οι διαχειριστές κρατικού χρέους από όλον τον κόσμο συζητούν φέτος κάτω από ιδιαίτερα φορτισμένες συνθήκες. Το μακροοικονομικό σκηνικό δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αισιοδοξία. Οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας, φέτος, έχουν προγραμματίσει να δανειστούν 29 τρισ. δολάρια από τις αγορές ομολόγων. To 10ετές αμερικανικό κρατικό ομόλογο προσφέρει απόδοση 4,5%. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν μειώσει σημαντικά τις τοποθετήσεις τους σε κρατικά ομόλογα, αφήνοντας την αγορά ολοένα και πιο εξαρτημένη από επενδυτές ευαίσθητους στην τιμολόγηση (hedge funds, ιδιώτες, θεσμικοί) με κίνδυνο αύξησης της μεταβλητότητας. Στη Ρίγα μίλησε και ο Επίτροπος Βάλντις Ντόμπροβσκις, που είναι Λετονός. Από τη συνάντηση της Λετονίας βγαίνει ένα σαφές μήνυμα, η αστάθεια στην αγορά ομολόγων δεν θεωρείται πλέον κυκλικό φαινόμενο, είναι διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της παγκόσμιας οικονομίας. Του χρόνου, τέτοια εποχή, το GBF θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, για να σηματοδοτήσει τη μεγάλη αλλαγή. Η Ελλάδα, που για μια δεκαετία καθόταν στην έδρα του χρεοκοπημένου οφειλέτη, επιστρέφει στον πυρήνα των αναπτυγμένων οικονομιών ως οικοδεσπότης με σαφή ατζέντα την εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών μέσω της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και την προώθηση του ψηφιακού ευρώ ως εργαλείου στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.
Η εκδίκηση των Ελληνικών Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων
-Ξαφνικά η Ελλάδα αποκτά στρατηγική σημασία στην ευρωπαϊκή μεταλλευτική βιομηχανία. Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) γιόρτασε τον πρώτο αιώνα παρουσίας του στην ελληνική οικονομία. Στη χθεσινή Γενική Συνέλευση του ΣΜΕ ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου περιέγραψε την εξάρτηση από τα ασιατικά μονοπώλια σε σπάνιες γαίες και κρίσιμα μέταλλα και τον πόλεμο που ανακατανέμει τις εφοδιαστικές αλυσίδες σε πραγματικό χρόνο. Η αγορά αλλάζει. Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός (Eldorado Gold) με το έργο στις Σκουριές Χαλκιδικής μπαίνει σε φάση παραγωγής, τοποθετώντας τη χώρα στον χάρτη παραγωγής χαλκού στην Ευρώπη. Η Ελλάδα τοποθετείται πλέον ως η 3η μεγαλύτερη παραγωγός χρυσού στην Ευρώπη. Η Metlen προχωρά στην παραγωγή γαλλίου που είναι μια σπάνια γαία, κρίσιμη για ημιαγωγούς και την αμυντική τεχνολογία. Πριν από το τέλος του 2026 η χώρα θα ξεκινήσει την παραγωγή δύο κρίσιμων και στρατηγικών ορυκτών, χαλκού και γαλλίου. Την ίδια στιγμή διαμορφώνεται ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ υλοποιούνται νέα σχέδια για ασφάλεια κρίσιμων ορυκτών, ενώ επιταχύνεται η ενεργειακή μετάβαση. Όλα αυτά δημιουργούν ζήτηση που οι παραδοσιακοί προμηθευτές δεν μπορούν πλέον αξιόπιστα να καλύψουν. Τα αιτήματα του κλάδου στην Ελλάδα επικεντρώνονται στον Κώδικα Μεταλλευτικής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης (ΚΜΛΕ), που σήμερα θεωρείται παρωχημένος και στη χωροταξική ασφάλεια δικαίου που οι εταιρείες θεωρούν ατελή.
Σκληρή γλώσσα από Σ. Θεοδωρόπουλο
-Στην ίδια Γενική Συνέλευση του ΣΜΕ, χθες στο Royal Olympic, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μίλησε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Επανέλαβε την προσωπική του εμπειρία όταν πριν μερικά χρόνια συνάντησε μία Ευρωπαία Επίτροπο η οποία του είπε ξεκάθαρα ότι δεν την ενοχλεί η αποβιομηχάνιση της Ευρώπης. «Δεν θέλω βαριά βιομηχανία στην Ευρώπη». Σήμερα η Ευρώπη βιώνει τα επίχειρα εκείνης της πολιτικής επιλογής. Αποβιομηχάνιση, ενεργειακή εξάρτηση, απώλεια στρατηγικής αυτονομίας. Η Ευρώπη είναι 3 έως 6 φορές ακριβότερη στην Ενέργεια από τους μεγάλους ανταγωνιστές της. Τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα στήριξης των επιχειρήσεων ανάλογα με το ενεργειακό τους μείγμα. Ενώ η Ευρώπη συζητά, οι ανταγωνιστές της επιταχύνουν. Σε πρόσφατη συνάντηση μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι μόλις το 6% των επενδύσεων που «τρέχουν» βρίσκεται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα μειονεκτεί έναντι χωρών με χαμηλότερο χρέος, καθώς έχει μικρότερα περιθώρια να επιδοτήσει το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας της. Δεν είναι μόνο θέμα Βρυξελλών, είναι και θέμα δημοσιονομικής ασφυξίας από χρόνια υπερχρέωσης. Ο Σπ. Θεοδωρόπουλος ολοκλήρωσε με μια στρατηγική πρόταση που ξεπερνά τις συνήθεις εκκλήσεις της βιομηχανίας. Κάλεσε τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις να βγουν έξω, να μιλήσουν στην κοινωνία, να αποκτήσουν κοινωνικά ερείσματα. «Ο τουρισμός το έχει κάνει», είπε χαρακτηριστικά. Η βιομηχανία, μέχρι τώρα, έχει μείνει ενοχικά σιωπηλή.
Το χρήμα άλλαξε στρατόπεδο
-Για πολλά χρόνια το «έξυπνο χρήμα» αγόραζε μανιωδώς κρυπτονομίσματα με αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή το bitcoin. Χθες, το bitcoin βυθίστηκε κάτω από τα 66.000 δολάρια, έφτασε στο χαμηλό 65.710 δολαρίων, έχοντας χάσει περισσότερο από -45% σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό των 126.200 δολαρίων του Οκτωβρίου 2025. Την ίδια περίοδο, η Wall Street έγραφε νέα ρεκόρ, με την Nvidia να πρωταγωνιστεί. Τα κρυπτονομίσματα χάνουν, η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει. Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν ρεκόρ έντεκα διαδοχικών συνεδριάσεων εκροών, περίπου 3,45 δισ. δολαρίων. Είναι η πιο μακρόχρονη περίοδος εκροών στην ιστορία τους. Το «έξυπνο χρήμα» μοιάζει να αναζητά τον επόμενο παράδεισο που σήμερα φαίνεται να είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι τεχνικοί αναλυτές λένε ότι η αγορά κρυπτονομισμάτων κινείται με 84% συσχέτιση προς τον χρηματιστηριακό δείκτη Dow Jones. Xθες καταγράφηκαν αναγκαστικές ρευστοποιήσεις ύψους 1,8 δισ. δολαρίων. Ο δείκτης Fear & Greed κατρακύλησε στα χαμηλά του 20. Για το bitcoin, το επόμενο τεχνικό όριο είναι τα $65.000 και κατόπιν παραμονεύουν τα $60.000.
H Σταχτοπούτα από την Ταϊβάν
-Ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia ανέβηκε στη σκηνή του Computex Taipei και είπε μόνο πέντε λέξεις: «The next trillion-dollar company». Δίπλα του στεκόταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marvell Technology, Ματ Μέρφι. Ο Χουάγνκ αποθέωσε την εταιρεία του Μέρφι ως αναπόσπαστο κομμάτι της εποχής υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI infrastructure era). Η μετοχή της Marvell εκτινάχθηκε +32,52% σε μία μόνο συνεδρίαση. Ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος στην ιστορία της. Το επιχείρημα του Χουάνγκ ήταν απλό και πειστικό. Κάθε υπολογιστικό πρόβλημα κατανέμεται σε χιλιάδες chips που πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η διασύνδεση (connectivity) καθίσταται πλέον απολύτως αναγκαία. Εκεί ακριβώς υπερέχει η Marvell. Τα chips δικτύωσης και οπτικής διασύνδεσης της εταιρείας είναι η «υδραυλική υποδομή» των μεγάλων data centers, αθέατα, αναντικατάστατα. Η Nvidia είχε ήδη δεσμευθεί με επένδυση 2 δισ. δολαρίων στη Marvell ενσωματώνοντάς τη στη συμμαχία NVLink Fusion, ενώ η ίδια η Marvell είχε προβλέψει ότι η κατασκευή εξατομικευμένων τσιπ μπορεί να ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια ετήσια έσοδα έως το 2029. Η μετοχή της Marvell έχει ήδη κερδίσει +230% από την αρχή του έτους. Η «ευλογία» του Τζένσεν Χουάνγκ απλώς επιτάχυνε τις εξελίξεις. Η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει περάσει πλέον σε μια νέα φάση. Ο συνωστισμός της ζήτησης δεν αφορά πλέον την επεξεργαστική ισχύ, αλλά την επικοινωνία μεταξύ chips. Είναι η νέα λεωφόρος της δόξας και του χρήματος.
Πηγή: newmoney.gr
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