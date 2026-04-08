Μάχη τραπεζών για €40 δισ. ιδιωτικού πλούτου – Οι κινήσεις στη σκακιέρα του Wealth Management στην Ελλάδα
Για τις τράπεζες, το Wealth Management προσφέρει ένα κρίσιμο πλεονέκτημα: σταθερά επαναλαμβανόμενα έσοδα μέσω προμηθειών, τα οποία είναι λιγότερο ευμετάβλητα σε σχέση με τα έσοδα από τόκους
Στις εργασίες του Wealth στρέφουν την προσοχή τους οι τράπεζες, όπως κατέγραψε και η τελευταία κίνηση της Alpha Bank με την Alpha Trust. Υπολογίζεται πως υπάρχει περίπου μια δεξαμενή της τάξεως των 40 δισ. ευρώ affluent money, που επιζητεί διαχείριση και αποδόσεις. Οι προοπτικές όπως αναφέρουν τραπεζικοί παράγοντες είναι πολύ μεγαλύτερες αφού οι συναλλαγές που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη μόνον για το α τρίμηνο ξεπέρασαν τα 19 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί ρεκόρ μιας και το 2025 οι συναλλαγές αυτές ήταν τόσες για το
σύνολο του έτους.
Το αυξημένο ενδιαφέρον σε ότι αφορά τη χώρα μας μεταξύ άλλων προέρχεται από την αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε αναπτυγμένη στο πλαίσιο της εξαγοράς του ελληνικού χρηματιστηρίου από το Euronext. Παράλληλα σταδιακά παρουσιάζεται ισχυρό ενδιαφέρον για ενεργή διαχείριση από επαγγελματικά ταμεία, δράση που θα ενισχυθεί περαιτέρω μελλοντικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Wealth ευρωπαϊκών χωρών διαχειρίζεται ενεργά €100 δισ. κατά μέσο όρο ανά χώρα, ενώ σε ό,τι μας αφορά το κομμάτι αυτό περιορίζεται σε €3 δισ. διαχείριση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
