Χατζηδάκης: Στο τραπέζι νέα οικονομική στήριξη για την ακτοπλοΐα, 500 εκατ. ευρώ για «πράσινο» στόλο
Χατζηδάκης: Στο τραπέζι νέα οικονομική στήριξη για την ακτοπλοΐα, 500 εκατ. ευρώ για «πράσινο» στόλο
Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ προωθούνται επενδύσεις για ηλεκτρικά πορθμεία, εκσυγχρονισμό στόλου και ενεργειακή μετάβαση των λιμανιών
Τα σχέδια της κυβέρνησης για την οικονομική στήριξη της ακτοπλοΐας και τον εκσυγχρονισμό του στόλου αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks του Travel.gr στο Ηράκλειο.
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις για ενδεχόμενα νέα μέτρα στήριξης, επισημαίνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν τόσο από τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και από τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.
«Για τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα υπάρχουν», σημείωσε.
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις για ενδεχόμενα νέα μέτρα στήριξης, επισημαίνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν τόσο από τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και από τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.
«Για τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα υπάρχουν», σημείωσε.
