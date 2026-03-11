Κατοικία: Τέσσερις επενδυτικές τάσεις και μία πρόκληση στα νεόδμητα στην Αθήνα έως το 2030 – Πού πιάνουν ταβάνι οι τιμές
Η ωρίμανση της αγοράς οδηγεί σε εξομάλυνση των ρυθμών ανόδου που έχουν φανεί ήδη από πέρυσι, δεδομένου ότι «οι ζητούμενες τιμές αρχίζουν να δοκιμάζουν τα ανώτερα όρια της ανθεκτικότητας της ζήτησης», όπως αναφέρει η Savills Hellas
Από τα σπίτια που κατασκευάζονται για εκμίσθωση και περνούν πλέον κάτω από μια πιο επαγγελματική διαχείριση μέχρι τις πιο «πράσινες» κατασκευές κι από τα έργα αναπλάσεων που αξιοποιούν το παλιό απόθεμα μέχρι την αναδυόμενη τάση-ευκαιρία σε ορίζοντα έως το 2030 για ένα νέο προϊόν που θα απευθύνεται στη λεγόμενη «ασημένια οικονομία».
Αυτές είναι τέσσερις από τις βασικές, επενδυτικές τάσεις στην αγορά κατοικίας στην Αθήνα το επόμενο διάστημα ειδικά στις καινούριες κατασκευές, όπου μία βασική πρόκληση σε πιο άμεσο ορίζοντα, τουλάχιστον για μέσα στο 2026 έχει να κάνει με την ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης σε μία αγορά η οποία, τη δεδομένη συγκυρία εμφανίζει πλέον σαφή σημάδια ωρίμανσης. Η ωρίμανση αυτή οδηγεί σε εξομάλυνση των ρυθμών ανόδου της αγοράς που έχουν φανεί ήδη από πέρυσι, δεδομένου ότι «οι ζητούμενες τιμές αρχίζουν να δοκιμάζουν τα ανώτερα όρια της ανθεκτικότητας της ζήτησης», όπως επισημαίνει στην ετήσια ανάλυσή της για την εικόνα της αγοράς κατοικίας στην Αθήνα η εταιρεία συμβούλων ακινήτων Savills Hellas.
Η εταιρεία μάλιστα παραθέτει και τα στοιχεία της ανόδου από το 2021 (λαμβάνοντας υπόψη ένα τυπικό νεόδμητο 90 τετραγωνικών μέτρων με δύο κρεβατοκάμαρες και parking) σύμφωνα με τα οποία, o Πειραιάς, μετά από μία «εκρηκτική», όπως τη χαρακτηρίζει άνοδο 37% την περίοδο 2021-2023, κινείται πλέον σε αύξηση περίπου 20% για την περίοδο 2023- 2025.
Στα νότια προάστια, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε από 26% τη διετία 2021- 2023 σε περίπου 10% την περίοδο 2023 -2025, καθώς η αγορά εισέρχεται σε φάση περισσότερο «αναμονής και παρατήρησης». Ειδικά στα νότια, όπου τα πολύ υψηλά επίπεδα τιμών στα νέα σπίτια έχουν περιορίσει τη ζήτηση κυρίως σε δημογραφικά στρώματα υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων, τα …φώτα της αγοράς τώρα πέφτουν στην ολοκλήρωση των πρώτων οικιστικών φάσεων εντός του μεγάλου project ανάπλασης στο Ελληνικό.
Η πιο έντονη επιβράδυνση παρατηρείται στα βόρεια προάστια, όπου οι τιμές, σύμφωνα με τη Savills ενδέχεται να έχουν προσεγγίσει το ανώτατο όριο μετά τη σημαντική άνοδο των τελευταίων ετών. «Η ζήτηση, που παραδοσιακά προέρχεται από το εγχώριο κοινό και δη τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα ή τα μεσαία προς υψηλά, εμφανίζει σημάδια κόπωσης, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τα επίπεδα τιμών και τη μειωμένη ελκυστικότητα», σχολιάζεται σχετικά.
Αντίθετα, τα δυτικά προάστια και η υπόλοιπη Αττική διατηρούν τη δυναμική τους, κυρίως επειδή οι τιμές παρέμειναν χαμηλότερες τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που καθιστά τις περιοχές εκεί κύρια επιλογή για αγοραστές που αναζητούν νεόδμητα ακίνητα σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα τιμών, οδηγώντας τελικά και σε μεγαλύτερη χωρική διασπορά της δραστηριότητας στην αγορά.
Τέλος, το κέντρο της Αθήνας παραμένει διαχρονικός πόλος έλξης «διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς εντός του 2026», όπως αναφέρεται.
