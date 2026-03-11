Κατοικία: Τέσσερις επενδυτικές τάσεις και μία πρόκληση στα νεόδμητα στην Αθήνα έως το 2030 – Πού πιάνουν ταβάνι οι τιμές

Η ωρίμανση της αγοράς οδηγεί σε εξομάλυνση των ρυθμών ανόδου που έχουν φανεί ήδη από πέρυσι, δεδομένου ότι «οι ζητούμενες τιμές αρχίζουν να δοκιμάζουν τα ανώτερα όρια της ανθεκτικότητας της ζήτησης», όπως αναφέρει η Savills Hellas