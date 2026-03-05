Δεύτερη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο - Νευρικότητα και ισχυρά σκαμπανεβάσματα λόγω Μέσης Ανατολής

Δυσκολεύτηκε αλλά κράτησε το θετικό πρόσημο για δεύτερη μέρα - Χάθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών κερδών - Ράλι για τα διυλιστήρια λόγω της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου