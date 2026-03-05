Δεύτερη σερί άνοδος στο Χρηματιστήριο - Νευρικότητα και ισχυρά σκαμπανεβάσματα λόγω Μέσης Ανατολής
Δυσκολεύτηκε αλλά κράτησε το θετικό πρόσημο για δεύτερη μέρα - Χάθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών κερδών - Ράλι για τα διυλιστήρια λόγω της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου
Σημάδια κόπωσης παρουσίασε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς παρά το δυναμικό ξεκίνημα ο Γενικός Δείκτης έκλεισε μεν με ήπια άνοδο αλλά μακριά από τα υψηλά ημέρας, περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα αρχικά κέρδη που ξεπερνούσαν ακόμη και το +2%. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα προερχόταν από ράλι +4,16% την Τετάρτη και σε συνδυασμό με την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, είχε ως αποτέλεσμα την επανεμφάνιση της νευρικότητας στο ταμπλό με ισχυρά σκαμπανεβάσματα για τις μετοχές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (5/3), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 11,07 μονάδες ή +0,51% και έκλεισε στις 2.171,87 μονάδες. Σε περίπου 58 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.155,06 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.213,68 μονάδες. Σε +2,19% ανέρχεται η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026. Οι τράπεζες έδωσαν σήμερα τον ανοδικό «παλμό», κερδίζοντας πάνω από +1%.
Μεικτή εικόνα παρουσίασε σήμερα η εγχώρια αγορά. Στις τράπεζες, η Alpha Bank και η Πειραιώς ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ την ίδια ώρα η Τράπεζα Κύπρου δέχθηκε πιέσεις. Ράλι έκαναν τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), με ώθηση από τη νέα αύξηση των τιμών του πετρελαίου, με το μπρεντ να κερδίζει +3% κοντά στα 84 δολαρίων το βαρέλι και το αργό WTI να κινείται υψηλότερα κατά +4% πέριξ των 78 δολαρίων. Από την άλλη πλευρά, ισχυρές απώλειες κατέγραψαν η Cenergy και η Σαράντης. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισαν λόγω των κερδών τους η Bally’s Intralot και ο ΟΛΠ, με την πρώτη να πλησιάζει το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ.
Στο επίκεντρο η Πειραιώς λόγω της Capital Markets Day – Νέο «κύμα» συμφωνιών για τις εισηγμένες
Το business plan της για την περίοδο 2026-2030 παρουσίασε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της Capital Markets Day που διοργάνωσε η διοίκηση της τράπεζας στο Λονδίνο. Πέρα από το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θέτει την επόμενη φάση των προτεραιοτήτων του οργανισμού, των στόχων απόδοσης και της στρατηγικής δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας, η προσοχή στρέφεται στις νέες εξαγορές της Πειραιώς με επίκεντρο την Εθνική Ασφαλιστική. Ένας από τους βασικούς στόχους της τράπεζας είναι ο υπερδιπλασιασμός του μερίσματος από 0,4 ευρώ το 2025 σε περίπου 0,8 ευρώ ανά μετοχή το 2030.
Πυκνές είναι οι επιχειρηματικές εξελίξεις, με τη ΔΕΗ και τη Metlen να ανακοινώνουν πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών τη σύμπραξή τους για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500 MW σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία, εκ των οποίων τα 1.000 MW αναμένονται να υλοποιηθούν εντός δωδεκαμήνου.
Η Titan ολοκλήρωσε την εξαγορά της τουρκικής Traçim Cement, σε συνέχεια της συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Επιπλέον, έχει υπογραφεί συμφωνία με τον όμιλο Caba Energy, για κοινή συμμετοχή σε φωτοβολταϊκό έργο ισχύος 100 MW που βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, με την Titan να δεσμεύεται ότι θα επενδύσει 34 εκατ. ευρώ για το 50% του έργου.
Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική, Σωληνουργεία Κορίνθου, εξαγόρασε μονάδα παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW) στην Βρετανία, έναντι £10 εκατ. Χθες ο όμιλος γνωστοποίησε τις ετήσιες επιδόσεις του, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν το όριο των 2 δισ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε 348 εκατ. ευρώ (αύξηση +28%) και τα καθαρά κέρδη σε 194 εκατ. ευρώ (αύξηση +39%). Παράλληλα, η διοίκηση της Cenergy πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή (υψηλότερο κατά +86%) για την χρήση 2025.
Τα οικονομικά της αποτελέσματα για την περσινή χρήση θα ανακοινώσει σήμερα η CrediaBank. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, τα οικονομικά τους μεγέθη θα ανακοινώσουν την Τρίτη (10/3) η Trek Development, την Τετάρτη (11/3) η Σαράντης και την Πέμπτη (12/3) η Aegean και η MIG.
Αύριο (6/3) ανοίγει ο κύκλος των φετινών αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία, με την ετυμηγορία της DBRS. Υπενθυμίζεται ότι ο καναδικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερό trend. Μία εβδομάδα αργότερα (13/3) θα δώσει τον «χρησμό» της η Moody’s (Baa3 με σταθερό outlook) και στις 20 Μαρτίου θα ακολουθήσει η Scope Ratings («BBB» με θετικό outlook).
Έντονη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές
Τα θετικά οικονομικά δεδομένα έδωσαν προσωρινή «ανάσα ανακούφισης» στη Wall Street, με τους επενδυτές να βλέπουν ευκαιρίες αγοράς μετά το sell off με τη λογική του «buy the dip», παρά τον πόλεμο που μαίνεται με το Ιράν. Παράλληλα, έχουν καλλιεργηθεί οι προσδοκίες ότι η ενεργειακή κρίση θα καταλαγιάσει και πως η σύρραξη στη Μέση Ανατολή δεν θα έχει τόσο μεγάλη διάρκεια. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν αξιόλογα κέρδη στην αμερικανική αγορά, η οποία, ωστόσο, ξεκίνησε σήμερα σε πτωτικό έδαφος, Ο Dow Jones καταγράφει απώλειες -1,1% ή άνω των 500 μονάδων, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq χάνουν -0,3% και -0,1%, αντίστοιχα.
Συνεχείς είναι οι εναλλαγές προσήμων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στο «ραντάρ» οι ισπανικές μετοχές καθώς η Μαδρίτη βρίσκεται σε σύγκρουση με τον Ντόναλντ Τραμπ, για την άρνησή της να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για επιθέσεις στο Ιράν. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,5%, ενώ οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου κινούνται μεταξύ -0,5% και -0,8%. Ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει απώλειες -0,4%. Στις ασιατικές αγορές, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας «εκτινάχθηκε» κατά +9,6% μετά την χθεσινή βουτιά κατά -12%, στην καλύτερη συνεδρίαση από το 2008.
