Διαζύγιο: Μήπως ο σύζυγος σάς κρύβει κρυπτονομίσματα;
Διαζύγιο: Μήπως ο σύζυγος σάς κρύβει κρυπτονομίσματα;
Ποιες οι ενδείξεις απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων και γιατί οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα υπάρξει αύξηση τέτοιων περιπτώσεων
Το διαζύγιο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ακόμα και στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου, η θλίψη για μια σχέση που δεν πέτυχε μπορεί να επιβαρύνει το κλίμα ακόμη περισσότερο. Η διαδικασία αυτή γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη όταν ο ένας από τους δύο προσπαθεί να κρύψει τα πραγματικά του περιουσιακά στοιχεία, ιδίως όταν αυτά περιλαμβάνουν κρυπτονομίσματα.
Τα τελευταία χρόνια, η απόκρυψη πλούτου έχει πάρει νέες διαστάσεις. Ψηφιακές. Η ευκολία που προσφέρουν το Bitcoin, το Ethereum και άλλα, δυσκολεύει τον εντοπισμό τους. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς, η φύση τους τα καθιστά λιγότερο ανιχνεύσιμα. Ο/η σύζυγος υποχρεούται νομικά να αναφέρει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων. Η μη δήλωσή τους μπορεί να θεωρηθεί απάτη, κάτι που μπορεί να επιφέρει σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις όπου ένας από τους δύο συζύγους δεν είναι πλήρως ενημερωμένος για τα οικονομικά του νοικοκυριού.
Τι να προσέξετε
Ειδικοί προειδοποιούν για ενδείξεις που μπορεί να αποκαλύπτουν ότι ο σύζυγος αποκρύπτει περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα. Ανάμεσα σε αυτές, το ξαφνικό ενδιαφέρον για αυτά, οι ανεξήγητες αναλήψεις μεγάλων ποσών από κοινούς λογαριασμούς, η χρήση εφαρμογών και πορτοφολιών που συνδέονται με αυτά, το ιστορικό προγράμματος περιήγησης που περιλαμβάνει αναζητήσεις και επισκέψεις σε ιστοσελίδες σχετικές με κρυπτονομίσματα, οι αλλαγές στο εισόδημα ή στα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία που δεν εξηγούνται εύκολα.
Αναμένεται αύξηση τέτοιων περιπτώσεων
Ο Ματ Φόστερ από το δικηγορικό γραφείο Charles Russell Speechlys με έδρα στο Λονδίνο -που ειδικεύεται σε ζητήματα ιδιωτικών κεφαλαίων και ακίνητης περιουσίας- μιλώντας στους Financial Times σχολίασε πως το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στην απόκρυψη των κρυπτονομισμάτων, αλλά και στην υποψία ότι αυτή μπορεί να συμβαίνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αναπόφευκτο ότι τα ζητήματα μη αποκάλυψης και κρυμμένων κρυπτονομισμάτων θα συνεχίσουν να αυξάνονται στις υποθέσεις διαζυγίου, είτε πρόκειται για πραγματικές περιπτώσεις είτε για υποψίες από τον πρώην σύζυγο. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που προκύπτει είναι στην περίπτωση προγαμιαίου συμβολαίου. Η μη αποκάλυψη σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κρυπτονομίσματα, μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση του συμβολαίου. Αυτή η τάση καθιστά την πλήρη δήλωση όλων των περιουσιακών στοιχείων ακόμα πιο σημαντική για την προστασία των δικαιωμάτων και των δύο πλευρών.
Αντίστοιχα, οι δικηγόροι εξοικειώνονται περισσότερο με τα κρυπτονομίσματα, ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο, προσλαμβάνονται εξειδικευμένοι λογιστές για να μελετήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, αν και αυτή η διαδικασία είναι συχνά αρκετά δαπανηρή.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Τα τελευταία χρόνια, η απόκρυψη πλούτου έχει πάρει νέες διαστάσεις. Ψηφιακές. Η ευκολία που προσφέρουν το Bitcoin, το Ethereum και άλλα, δυσκολεύει τον εντοπισμό τους. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς τραπεζικούς λογαριασμούς, η φύση τους τα καθιστά λιγότερο ανιχνεύσιμα. Ο/η σύζυγος υποχρεούται νομικά να αναφέρει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων. Η μη δήλωσή τους μπορεί να θεωρηθεί απάτη, κάτι που μπορεί να επιφέρει σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις όπου ένας από τους δύο συζύγους δεν είναι πλήρως ενημερωμένος για τα οικονομικά του νοικοκυριού.
Τι να προσέξετε
Ειδικοί προειδοποιούν για ενδείξεις που μπορεί να αποκαλύπτουν ότι ο σύζυγος αποκρύπτει περιουσιακά στοιχεία σε κρυπτονομίσματα. Ανάμεσα σε αυτές, το ξαφνικό ενδιαφέρον για αυτά, οι ανεξήγητες αναλήψεις μεγάλων ποσών από κοινούς λογαριασμούς, η χρήση εφαρμογών και πορτοφολιών που συνδέονται με αυτά, το ιστορικό προγράμματος περιήγησης που περιλαμβάνει αναζητήσεις και επισκέψεις σε ιστοσελίδες σχετικές με κρυπτονομίσματα, οι αλλαγές στο εισόδημα ή στα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία που δεν εξηγούνται εύκολα.
Αναμένεται αύξηση τέτοιων περιπτώσεων
Ο Ματ Φόστερ από το δικηγορικό γραφείο Charles Russell Speechlys με έδρα στο Λονδίνο -που ειδικεύεται σε ζητήματα ιδιωτικών κεφαλαίων και ακίνητης περιουσίας- μιλώντας στους Financial Times σχολίασε πως το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στην απόκρυψη των κρυπτονομισμάτων, αλλά και στην υποψία ότι αυτή μπορεί να συμβαίνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αναπόφευκτο ότι τα ζητήματα μη αποκάλυψης και κρυμμένων κρυπτονομισμάτων θα συνεχίσουν να αυξάνονται στις υποθέσεις διαζυγίου, είτε πρόκειται για πραγματικές περιπτώσεις είτε για υποψίες από τον πρώην σύζυγο. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που προκύπτει είναι στην περίπτωση προγαμιαίου συμβολαίου. Η μη αποκάλυψη σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κρυπτονομίσματα, μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση του συμβολαίου. Αυτή η τάση καθιστά την πλήρη δήλωση όλων των περιουσιακών στοιχείων ακόμα πιο σημαντική για την προστασία των δικαιωμάτων και των δύο πλευρών.
Αντίστοιχα, οι δικηγόροι εξοικειώνονται περισσότερο με τα κρυπτονομίσματα, ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο, προσλαμβάνονται εξειδικευμένοι λογιστές για να μελετήσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, αν και αυτή η διαδικασία είναι συχνά αρκετά δαπανηρή.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα