Οι παλαιότεροι οίκοι κοσμημάτων στον κόσμο

Mellerio dits Meller (1613)Θεωρείται ο παλαιότερος οίκος κοσμημάτων στον κόσμο. Η απαρχή της δραστηριότητάς του στη Γαλλία συνδέεται με βασιλικό προνόμιο που χορηγήθηκε το 1613, από τη Μαρία των Μεδίκων, επιτρέποντας στην ιταλικής καταγωγής οικογένεια Mellerio να εμπορεύεται κοσμήματα στο βασίλειο της Γαλλίας. Η λίστα των πελατών του οίκου περιλαμβάνει σχεδόν όλη την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης και μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να διευθύνεται από τους απογόνους της ίδιας οικογένειας κοσμηματοπωλών.Garrard (1735)Ιδρύθηκε από τον George Wickes στο Λονδίνο και η Βασίλισσα Βικτωρία του απένειμε τον τίτλο του κοσμηματοπώλη του στέμματος το 1843, τον οποίο διατήρησε έως το 2007. Δημιουργία του οίκου είναι το διάσημο δαχτυλίδι αρραβώνων με μπλε ζαφείρι της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, το οποίο σήμερα φορά η Κέιτ Μίντλετον, πριγκίπισσα της Ουαλίας. Παράλληλα, την υπογραφή του οίκου φέρουν πολλά ιστορικά στέμματα όπως το Imperial Crown of India που δημιουργήθηκε το 1911, για τον Γεώργιο Ε΄ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στο Δελχί, όπου και ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας της Ινδίας.