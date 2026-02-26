Θεσσαλονίκη: Ανάρπαστα τα μικρά σπίτια 20- 50 τ.μ. αλλά και τα διαμερίσματα… 60ετίας
Άνοδος τιμών 25% από το 2023 - Τι δείχνουν τα στοιχεία από τη ReDataset για τις δύο κατηγορίες με τη μεγαλύτερη άνοδο
Όσο πιο μικρά, τόσο πιο αποδοτικά. Έχοντας ξεκινήσει από σαφώς πιο χαμηλή βάση σε σύγκριση με τις τιμές στην Αθήνα, την τελευταία τριετία τα σπίτια στη Θεσσαλονίκη ακολουθούν σταθερά την ανιούσα ως προς τις τιμές με την κατηγορία ειδικά από τα 20 έως τα 50 τετραγωνικά μέτρα να είναι και αυτή που εμφανίζει και τις μεγαλύτερες αυξήσεις.
Η συγκεκριμένη κατηγορία, εμφανίζει και τους πιο έντονους ρυθμούς ανόδου, στο +25,4% από το 2023 με τη μέση τιμή τώρα να διαμορφώνεται στα 2.608 ευρώ/τ.μ., ξεπερνώντας σημαντικά τα επίπεδα του 2023, όπου το αντίστοιχο νούμερο ήταν στα 2.079 ευρώ ανά τ.μ. Ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον στοιχείο για την αγορά κατοικίας στη συμπρωτεύουσα έχει να κάνει και με την παλαιότητα των κατοικιών, όπου πέραν των νεόδμητων, της τελευταίας πενταετίας, η αμέσως επόμενη πιο ακριβή κατηγορία με τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών είναι αυτή για τα σπίτια της περιόδου 1960 -1969!
Τα δεδομένα για την αγορά κατοικίας στη Θεσσαλονίκη έχει συγκεντρώσει η εταιρεία αναλύσεων δεδομένων ReDataset του ομίλου Resolute Cepal Greece, έχοντας επεξεργαστεί αγγελίες πώλησης επιφάνειας από 20 έως 300 τ.μ., με έτος κατασκευής 1960–2025 και τιμή από τα 400 έως τις 10.000 ευρώ ανά τ.μ., χωρίς να περιλαμβάνονται στοιχεία πλειστηριασμών.
