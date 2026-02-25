Πλειστηριασμοί: Τι «κλήρωσε» για οικογένειες Καλογρίτσα, Αγούδημου και τα άλλα βαριά σφυριά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Τι «κλήρωσε» για οικογένειες Καλογρίτσα, Αγούδημου και τα άλλα βαριά σφυριά

Τα οικόπεδα στα Καλύβια και την Πάτμο, το μεγαλύτερο πάρκινγκ στο Ηράκλειο Κρήτης, το Blanos Bowling και τα ξενοδοχεία

Πλειστηριασμοί: Τι «κλήρωσε» για οικογένειες Καλογρίτσα, Αγούδημου και τα άλλα βαριά σφυριά
Ηχηρά επιχειρηματικά ονόματα του παρελθόντος, οικόπεδα στα Καλύβια Αττικής και στην Πάτμο, ένα μεγάλο και…hi-tech πάρκινγκ στο Ηράκλειο Κρήτης, ένα ιστορικό Bowling Center, αλλά και ξενοδοχεία περιλαμβάνονταν στη λίστα των σημερινών ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Το Plastira Center

Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οργανωμένα και…hi-tech πάρκινγκ του Ηρακλείου Κρήτης και όχι μόνο. Πρόκειται για το Plastira Center, ένα κτίριο το οποίο διαθέτει δέκα υπόγειους ορόφους που χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης με χρήση μηχανοκίνητου – ρομποτικού μηχανισμού. Ο σταθμός περιλαμβάνει 680 θέσεις στάθμευσης καθώς και τους χώρους διαχείρισής τους.

