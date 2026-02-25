Πλειστηριασμοί: Τι «κλήρωσε» για οικογένειες Καλογρίτσα, Αγούδημου και τα άλλα βαριά σφυριά
Τα οικόπεδα στα Καλύβια και την Πάτμο, το μεγαλύτερο πάρκινγκ στο Ηράκλειο Κρήτης, το Blanos Bowling και τα ξενοδοχεία
Ηχηρά επιχειρηματικά ονόματα του παρελθόντος, οικόπεδα στα Καλύβια Αττικής και στην Πάτμο, ένα μεγάλο και…hi-tech πάρκινγκ στο Ηράκλειο Κρήτης, ένα ιστορικό Bowling Center, αλλά και ξενοδοχεία περιλαμβάνονταν στη λίστα των σημερινών ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Το Plastira Center
Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οργανωμένα και…hi-tech πάρκινγκ του Ηρακλείου Κρήτης και όχι μόνο. Πρόκειται για το Plastira Center, ένα κτίριο το οποίο διαθέτει δέκα υπόγειους ορόφους που χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης με χρήση μηχανοκίνητου – ρομποτικού μηχανισμού. Ο σταθμός περιλαμβάνει 680 θέσεις στάθμευσης καθώς και τους χώρους διαχείρισής τους.
