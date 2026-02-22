Στουρνάρας στο Politico: Η ανάπτυξη της Ελλάδας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο
Στουρνάρας στο Politico: Η ανάπτυξη της Ελλάδας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος απορρίπτει ότι η ελληνική ανάπτυξη συνδέεται με τη ρωσική ναυτιλία, τονίζοντας ότι η οικονομία στηρίζεται σε επενδύσεις, κατανάλωση και νέους δυναμικούς κλάδους, παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις
Η εντυπωσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας δεν στηρίζεται στην εξυπηρέτηση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας.
Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξή του στο Politico, εν μέσω κατηγοριών ότι η Αθήνα προστατεύει τα εθνικά της οικονομικά συμφέροντα μπλοκάροντας μια ευρωπαϊκή απαγόρευση παροχής υπηρεσιών σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό αργό πετρέλαιο.
Το μέτρο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του νέου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της πολεμικής οικονομίας της Μόσχας, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησιάζει τα τέσσερα χρόνια. Στις Βρυξέλλες, διαπραγματευτές επισημαίνουν την Ελλάδα και τη Μάλτα ως τις βασικές χώρες που διατηρούν επιφυλάξεις για την απαγόρευση θαλάσσιων υπηρεσιών, την ώρα που επιχειρείται συμφωνία πριν από την προγραμματισμένη παρουσίαση του πακέτου.
Η ναυτιλία και η πραγματική εικόνα της οικονομίαςΠαρότι η ναυτιλία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ελληνικού ΑΕΠ, ο Στουρνάρας απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι ο κλάδος — πόσω μάλλον η ναυτιλία που σχετίζεται με τη Ρωσία — αποτελεί θεμέλιο της ανάπτυξης.
