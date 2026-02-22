Στουρνάρας στο Politico: Η ανάπτυξη της Ελλάδας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος απορρίπτει ότι η ελληνική ανάπτυξη συνδέεται με τη ρωσική ναυτιλία, τονίζοντας ότι η οικονομία στηρίζεται σε επενδύσεις, κατανάλωση και νέους δυναμικούς κλάδους, παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις