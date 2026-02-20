Wall Street: Στο πράσινο οι δείκτες μετά την ακύρωση των δασμών Τραμπ και παρά το αδύναμο ΑΕΠ
Μίνι ράλι στη Wall Street μετά την απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο, παρά αδύναμο ΑΕΠ και επίμονο πληθωρισμό, με εβδομαδιαία κέρδη 1% S&P 500 και Nasdaq
Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες στη Wall Street την Παρασκευή, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ βάσει του νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία «δεν εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επιβάλλει δασμούς». Γεγονός που ήρθε να ανατρέψει τις αρχικές απώλειες λόγω των νέων στοιχείων για την αμερικανική οικονομία που έδειξαν επιβράδυνση της ανάπτυξης και πιο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.
Σε αυτό το κλίμα και στο ταμπλό ο Dow Jones έκλεισε με άνοδο κατά 0,47% στις 49.625 μονάδες. Ο S&P 500 κατέγραψε κέρδη 0,69% στις 6.909 μονάδες και ο Nasdaq ενισχύθηκε ακόμα περισσότερα κατά 0,90% στις 22.886 μονάδες.
Σε εβδομαδιαία βάση, ο Dow είχε οριακή άνοδο 0,1%, ο S&P 500 κέρδη 1%, ενώ ο Nasdaq διέκοψε ένα σερί απωλειών επί πέντε συνεχείς εβδομάδες, με άνοδο άνω του 1%.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν ελαφρώς ανοδικά, μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ενώ οι επενδυτές αξιολογούσαν και τα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε οριακά, λιγότερο από 1 μονάδα βάσης, στο 4,083%. Η απόδοση του 30ετούς τίτλου ενισχύθηκε κατά 2 μονάδες βάσης, στο 4,724%, ενώ η απόδοση του 2ετούς ομολόγου κατέγραψε άνοδο άνω της 1 μονάδας βάσης, διαμορφούμενη στο 3,482%.
Η αγορά εκτίμησε ότι η απόφαση περιορίζει το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης του εμπορικού κόστους για τις επιχειρήσεις, προσφέροντας ανακούφιση σε κλάδους που είχαν επιβαρυνθεί από αυξημένες εισαγωγικές τιμές και πιέσεις στα περιθώρια κέρδους. Ωστόσο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί σε νέα κατεύθυνση, προαναγγέλλοντας «παγκόσμιο δασμό» 10%, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει εναλλακτικές νομικές οδούς.
Στις επιμέρους μετοχές, η Amazon σημείωσε άνοδο 2%, καθώς η εταιρεία προμηθεύεται σημαντικό μέρος των προϊόντων της από την Κίνα και είχε ήδη αρχίσει να μετακυλίει μέρος του κόστους στους καταναλωτές. Κέρδη κατέγραψαν επίσης οι Home Depot και Five Below.
Παρά το θετικό κλίμα, παραμένει αβεβαιότητα σχετικά με το αν θα απαιτηθούν επιστροφές για δασμούς που έχουν ήδη καταβληθεί, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο δεν τοποθετήθηκε ρητά επί του ζητήματος. Αναλυτές επισημαίνουν ότι πιθανές επιστροφές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως έμμεσο δημοσιονομικό κίνητρο.
Νωρίτερα, στο μακροοικονομικό μέτωπο, τα στοιχεία έδειξαν ότι το ΑΕΠ των ΗΠΑ αυξήθηκε μόλις κατά 1,4% το τέταρτο τρίμηνο, χαμηλότερα από τις προβλέψεις 2,5%, με το Υπουργείο Εμπορίου να αποδίδει μέρος της επιβράδυνσης στο πολύμηνο «κλείσιμο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Ο δείκτης PCE, το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Fed, διαμορφώθηκε στο 3% σε ετήσια βάση, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2%.
