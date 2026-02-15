Λύκος: Η επιστροφή του είδους μετά από 10.000 χρόνια – Η λίστα για τα επόμενα ζώα
Η «αναβίωση» του ανταρόλυκου ανοίγει νέα επιστημονικά ερωτήματα, ενώ στην Ελλάδα ο σύγχρονος λύκος πλησιάζει τις πόλεις, φέρνοντας στο προσκήνιο φόβους και διλήμματα συνύπαρξης
Η ιστορία του ανταρόλυκου, ενός από τα πιο εμβληματικά θηλαστικά της προϊστορικής πανίδας, μοιάζει να αποκτά απρόσμενη συνέχεια. Το είδος έκανε την εμφάνισή του πριν από περίπου 2,6 εκατομμύρια χρόνια και χάθηκε από τον πλανήτη στο τέλος της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων, πριν από 10.000 έως 13.000 χρόνια. Σήμερα, επιστήμονες υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να φέρουν πίσω ένα ζώο που προσομοιάζει στον ανταρόλυκο, αξιοποιώντας σύγχρονες βιοτεχνολογικές τεχνικές αντίστοιχες με εκείνες που είχαν χρησιμοποιηθεί τη δεκαετία του 1990 για τη δημιουργία του προβάτου Ντόλι.
