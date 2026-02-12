Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη άνοδος και επιστροφή πάνω από τις 2.350 μονάδες – Το ορόσημο της ΕΕΕ
Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη άνοδος και επιστροφή πάνω από τις 2.350 μονάδες – Το ορόσημο της ΕΕΕ
Rebound για τις τράπεζες με την Eurobank να ξεχωρίζει - Σε νέο ιστορικό υψηλό η Coca-Cola HBC, πάνω από τα 20 δισ. ευρώ η αποτίμησή της - Ράλι για την ΕΥΔΑΠ μετά την έναρξη κάλυψης από την Piraeus Securities
Κέρδη για τρίτη διαδοχική μέρα σημείωσε το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο επωφελήθηκε από την ανάκαμψη του τραπεζικού κλάδου και το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Ο Γενικός Δείκτης επανήλθε πάνω από τη «ζώνη» των 2.350 μονάδων, με επόμενο στόχο το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων, ενώ μετά ακολουθούν τα επίπεδα Δεκεμβρίου 2009.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (12/2), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 9,59 μονάδες ή +0,41% και έκλεισε στις 2.355,30 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.348,61 (χαμηλό ημέρας) και των 2.371,38 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το τελευταίο τριήμερο ο δείκτης έχει καταγράψει άνοδο +1,15%, ενώ η απόδοσή του διαμορφώνεται σε +11,06% εντός του 2026.
Στήριξη παρείχαν οι τράπεζες, οι οποίες έβγαλαν αντίδραση μετά τις χθεσινές ισχυρές απώλειες. Διπλός θετικός καταλύτης τα reports της Goldman Sachs για το ΧΑ και τις ελληνικές τράπεζες, ανεβάζοντας τον πήχη για τον ΓΔ στις 2.500 μονάδες, από 2.300 μονάδες προηγουμένως. Ταυτόχρονα, αναβάθμισε τις αποτιμήσεις των τραπεζών, με τις αυξημένες τιμές στόχους να υποδηλώνουν περιθώριο ανόδου ακόμη και άνω του +20% από τα τρέχοντα επίπεδα. «Άλμα» κατέγραψε η Eurobank, κλείνοντας με κέρδη άνω του +3%, μετά την αναβάθμιση της σύστασης από την Goldman σε «buy».
Ένα πολύ σημαντικό ορόσημο κατέκτησε η Coca-Cola HBC, καθώς η χρηματιστηριακή της αξία υπερβαίνει για πρώτη φορά τα 20 δισ. ευρώ, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία στην ιστορία του ΧΑ που το καταφέρνει. Ταυτόχρονα, η μετοχή της ΕΕΕ διεύρυνε το ιστορικό υψηλό της, φτάνοντας πάνω από τα 54 ευρώ. Εκρηκτικό ράλι +9% «έτρεξε» η ΕΥΔΑΠ, μετά την έναρξη κάλυψης της μετοχής από την Piraeus Securities, δίνοντας σύσταση outperform και τιμή στόχο 10,2 ευρώ.
Σε ποιες εισηγμένες εστιάζουν οι επενδυτές
Στο εταιρικό μέτωπο, η Covalis προχωρά στο κλείσιμο της short θέσης της στη Metlen. Από το 0,85% που ήταν η αρχική θέση, το hedge fund σταδιακά μείωνε για να υποχωρήσει τελικά κάτω από το 0,5% και συγκεκριμένα στο 0,46882%. Αυτό σημαίνει ότι η Covalis δεν έχει πλέον την υποχρέωση να ενημερώνει για τις κινήσεις της, εκτός εάν περάσει πάλι το 0,5%, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Από την άλλη πλευρά, η short θέση της Ako Capital διατηρείται στο 0,69217%. Παράλληλα, η Metlen συνήψε συμφωνία με την Acciaieria Arvedi για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας 170 MW στην Ιταλία στο πλαίσιο του προγράμματος Energy Release 2.0.
Η Aktor υπέγραψε MoU με τον γαλλικό κολοσσό, SUEZ International, για στρατηγική συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων. Με αυτή τη «συμμαχία», η Aktor μπαίνει στην πρώτη γραμμή των έργων νέας γενιάς που συνδέονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών.
Η Allwyn προχώρησε στην έκδοση senior secured ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, παράλληλα με μια ανταλλάξιμη προσθήκη 100 εκατ. ευρώ στο υπάρχον δάνειο (Term Loan B) ύψους 925 εκατ. ευρώ με λήξη το 2032. Η συναλλαγή αποσκοπεί κυρίως στη χρηματοδότηση των 456 εκατ. ευρώ που πρέπει να καταβληθούν σε όσους μετόχους του ΟΠΑΠ άσκησαν το δικαίωμα εξόδου ύψους 19,04 ευρώ ανά μετοχή μετά τη συγχώνευση.
Τα βλέμματα σήμερα στρέφονται στην Credia Bank και τις πληροφορίες πως το ΔΣ θα συζητήσει για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Όπως υπενθυμίζει η στήλη dark room, η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού προετοίμασε το έδαφος από τον Ιανουάριο όταν ανακοίνωσε πως «εξετάζει επιλογές ενίσχυσης παρουσίας στις κεφαλαιαγορές».
Θετικό το κλίμα στις διεθνείς αγορές
Σε μετρημένο profit taking επιδόθηκαν χθες οι επενδυτές στη Wall Street, με τον Dow Jones να παραμένει πάνω από το ορόσημο των 50.000 μονάδων. Τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση επιβεβαίωσαν τις αντοχές της αμερικανικής οικονομίας. Η προσοχή στρέφεται πλέον στον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή. Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τον Dow Jones στο +0,4% και νέο ιστορικό ρεκόρ, ενώ ο Nasdaq χάνει -0,3%.
Θετικά είναι τα πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η αυξάνεται η διάθεση για ανάληψη ρίσκου χάρη στα βελτιωμένα εταιρικά αποτελέσματα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,3% και διαπραγματεύεται στις 623 μονάδες, οδεύοντας προς νέο ιστορικό υψηλό. Ο γερμανικός DAX κερδίζει +1%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +1,1%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,1%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (12/2), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 9,59 μονάδες ή +0,41% και έκλεισε στις 2.355,30 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.348,61 (χαμηλό ημέρας) και των 2.371,38 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το τελευταίο τριήμερο ο δείκτης έχει καταγράψει άνοδο +1,15%, ενώ η απόδοσή του διαμορφώνεται σε +11,06% εντός του 2026.
Στήριξη παρείχαν οι τράπεζες, οι οποίες έβγαλαν αντίδραση μετά τις χθεσινές ισχυρές απώλειες. Διπλός θετικός καταλύτης τα reports της Goldman Sachs για το ΧΑ και τις ελληνικές τράπεζες, ανεβάζοντας τον πήχη για τον ΓΔ στις 2.500 μονάδες, από 2.300 μονάδες προηγουμένως. Ταυτόχρονα, αναβάθμισε τις αποτιμήσεις των τραπεζών, με τις αυξημένες τιμές στόχους να υποδηλώνουν περιθώριο ανόδου ακόμη και άνω του +20% από τα τρέχοντα επίπεδα. «Άλμα» κατέγραψε η Eurobank, κλείνοντας με κέρδη άνω του +3%, μετά την αναβάθμιση της σύστασης από την Goldman σε «buy».
Ένα πολύ σημαντικό ορόσημο κατέκτησε η Coca-Cola HBC, καθώς η χρηματιστηριακή της αξία υπερβαίνει για πρώτη φορά τα 20 δισ. ευρώ, αποτελώντας την πρώτη εταιρεία στην ιστορία του ΧΑ που το καταφέρνει. Ταυτόχρονα, η μετοχή της ΕΕΕ διεύρυνε το ιστορικό υψηλό της, φτάνοντας πάνω από τα 54 ευρώ. Εκρηκτικό ράλι +9% «έτρεξε» η ΕΥΔΑΠ, μετά την έναρξη κάλυψης της μετοχής από την Piraeus Securities, δίνοντας σύσταση outperform και τιμή στόχο 10,2 ευρώ.
Σε ποιες εισηγμένες εστιάζουν οι επενδυτές
Στο εταιρικό μέτωπο, η Covalis προχωρά στο κλείσιμο της short θέσης της στη Metlen. Από το 0,85% που ήταν η αρχική θέση, το hedge fund σταδιακά μείωνε για να υποχωρήσει τελικά κάτω από το 0,5% και συγκεκριμένα στο 0,46882%. Αυτό σημαίνει ότι η Covalis δεν έχει πλέον την υποχρέωση να ενημερώνει για τις κινήσεις της, εκτός εάν περάσει πάλι το 0,5%, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Από την άλλη πλευρά, η short θέση της Ako Capital διατηρείται στο 0,69217%. Παράλληλα, η Metlen συνήψε συμφωνία με την Acciaieria Arvedi για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας 170 MW στην Ιταλία στο πλαίσιο του προγράμματος Energy Release 2.0.
Η Aktor υπέγραψε MoU με τον γαλλικό κολοσσό, SUEZ International, για στρατηγική συνεργασία στον τομέα των υπηρεσιών διαχείρισης υδάτων. Με αυτή τη «συμμαχία», η Aktor μπαίνει στην πρώτη γραμμή των έργων νέας γενιάς που συνδέονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών.
Η Allwyn προχώρησε στην έκδοση senior secured ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, παράλληλα με μια ανταλλάξιμη προσθήκη 100 εκατ. ευρώ στο υπάρχον δάνειο (Term Loan B) ύψους 925 εκατ. ευρώ με λήξη το 2032. Η συναλλαγή αποσκοπεί κυρίως στη χρηματοδότηση των 456 εκατ. ευρώ που πρέπει να καταβληθούν σε όσους μετόχους του ΟΠΑΠ άσκησαν το δικαίωμα εξόδου ύψους 19,04 ευρώ ανά μετοχή μετά τη συγχώνευση.
Τα βλέμματα σήμερα στρέφονται στην Credia Bank και τις πληροφορίες πως το ΔΣ θα συζητήσει για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Όπως υπενθυμίζει η στήλη dark room, η CEO της τράπεζας Ελένη Βρεττού προετοίμασε το έδαφος από τον Ιανουάριο όταν ανακοίνωσε πως «εξετάζει επιλογές ενίσχυσης παρουσίας στις κεφαλαιαγορές».
Θετικό το κλίμα στις διεθνείς αγορές
Σε μετρημένο profit taking επιδόθηκαν χθες οι επενδυτές στη Wall Street, με τον Dow Jones να παραμένει πάνω από το ορόσημο των 50.000 μονάδων. Τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση επιβεβαίωσαν τις αντοχές της αμερικανικής οικονομίας. Η προσοχή στρέφεται πλέον στον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI), που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή. Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, με τον Dow Jones στο +0,4% και νέο ιστορικό ρεκόρ, ενώ ο Nasdaq χάνει -0,3%.
Θετικά είναι τα πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η αυξάνεται η διάθεση για ανάληψη ρίσκου χάρη στα βελτιωμένα εταιρικά αποτελέσματα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,3% και διαπραγματεύεται στις 623 μονάδες, οδεύοντας προς νέο ιστορικό υψηλό. Ο γερμανικός DAX κερδίζει +1%, ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά +1,1%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,1%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα