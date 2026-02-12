Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη άνοδος και επιστροφή πάνω από τις 2.350 μονάδες – Το ορόσημο της ΕΕΕ

Rebound για τις τράπεζες με την Eurobank να ξεχωρίζει - Σε νέο ιστορικό υψηλό η Coca-Cola HBC, πάνω από τα 20 δισ. ευρώ η αποτίμησή της - Ράλι για την ΕΥΔΑΠ μετά την έναρξη κάλυψης από την Piraeus Securities