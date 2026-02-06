Εξάρχου στο Reuters: H Atlantic See σε συνομιλίες για εξασφάλιση 15 δισ. bcm αμερικανικού LNG ετησίως για 20 χρόνια
H Atlantic See LNG Trade, στοχεύει να κλείσει συμφωνία κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσινγκτον στις 24 Φεβρουαρίου
Η Atlantic See LNG Trade, η κοινοπραξία μεταξύ της ΔΕΠΑ και του ομίλου Aktor, βρίσκεται σε συνομιλίες για την εξασφάλιση έως και 15 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως για 20 χρόνια, προκειμένου να τροφοδοτήσει τη νότια Ευρώπη, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αλέξανδρος Εξάρχου.
Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει το ρόλο της ως κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και ενώ η Γηραιά Ήπειρος προετοιμάζεται να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού αερίου μέχρι τα τέλη του 2027, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για μακροχρόνιες προμήθειες LNG και ασκώντας πίεση στις κυβερνήσεις, για να αποφύγουν να βρεθούν χωρίς εφοδιασμό, υπενθυμίζει το Reuters.
«Αν η Ευρώπη δεν θέλει να είναι και πάλι όμηρος του αερίου, πρέπει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμες συμφωνίες με τις ΗΠΑ… για να εξασφαλίσει την ισορροπία στο μέλλον και την διαθεσιμότητα αερίου σε λογικές τιμές», δήλωσε ο Αλέξανδρος Εξάρχου στη συνέντευξή του στο Reuters.
Η Atlantic See LNG Trade, η οποία εισάγει LNG στην Ελλάδα και το πουλά στη κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία, στοχεύει να κλείσει συμφωνία κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Ουάσινγκτον στις 24 Φεβρουαρίου, είπε ο Εξάρχου.
«Τώρα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να διαπραγματευτούμε τιμές για το μέλλον», είπε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές ενδέχεται να είναι «σημαντικά υψηλότερες» στο μέλλον, λόγω της πιο σφικτής αγοράς μετά το 2030, όταν η διαθέσιμη προσφορά ενδέχεται να μην καλύπτει τη ζήτηση.
Η εταιρεία διαπραγματεύεται μακροπρόθεσμες συμφωνίες με προμηθευτές των ΗΠΑ και διεξάγει παράλληλες συζητήσεις με δυνητικούς αγοραστές στην Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Μολδαβία, την Αυστρία και ενδεχομένως στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο ίδιος.
«Βλέπουμε σοβαρή ζήτηση στην κατανάλωση φυσικού αερίου στο βόρειο τμήμα του Κάθετου Διαδρόμου. Για παράδειγμα, στη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Μολδαβία η κατανάλωση από τους καταναλωτές είναι πολύ υψηλή, ενώ η βιομηχανική κατανάλωση είναι μεγαλύτερη όσο προχωράμε προς το νότο», είπε ο κ. Εξάρχου.
Την Δευτέρα, η Atlantic See LNG Trade υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο LNG με τις ΗΠΑ με την Ουκρανία, με μια παραγγελία να αναμένεται να παραδοθεί τον Μάρτιο μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας και στη συνέχεια στην εταιρεία ενέργειας Naftogaz της Ουκρανίας μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας.
