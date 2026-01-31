4.5 εκατομμύρια για το ωραιότερο σπίτι του Θησείου με τις δικές του Καρυάτιδες

Με φόντο τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και τις δικές του Καρυάτιδες που στρέφουν το βλέμμα τους στο Ερέχθειο, το σπίτι αυτό θεωρείται ότι πιο eclectic έχει να επιδείξει το real estate του 2026