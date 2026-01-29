Club 22: Βγαίνει στο σφυρί το «αμαρτωλό» μαγαζί της Λ. Βουλιαγμένης
Club 22: Βγαίνει στο σφυρί το «αμαρτωλό» μαγαζί της Λ. Βουλιαγμένης
Το κατάστημα που «πρωταγωνίστησε» τον Οκτώβριο του 2024 όταν ανήλικοι κινδύνευσαν από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, οδηγείται σε εκούσιο πλειστηριασμό από τις συνιδιοκτήτριες εταιρείες - Η… προϊστορία και ποια είναι η τιμή πρώτης προσφοράς
Ήταν 26 Οκτωβρίου 2024 όταν το Club 22, ένα από τα γνωστότερα του είδους του μαγαζιά της Αθήνας, ήρθε στην επικαιρότητα, καθώς αρκετοί από τους μαθητές που το είχαν κατακλύσει κατέρρευσαν από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καταλήγοντας στο νοσοκομείο.
Εκείνο το Σαββατόβραδο το κλαμπ, στις αρχές της λεωφόρου Βουλιαγμένης, που λειτουργούσε επί δεκαετίες με διάφορες επωνυμίες, ήταν ασφυκτικά γεμάτο λόγω πάρτι το οποίο είχε διοργανωθεί από μαθητές λυκείων της Ανατολικής Αττικής.
Αργά το βράδυ επικράτησε πανικός καθώς κάποια από τα παιδιά, -όλα κάτω των 17 ετών-, άρχισαν να χάνουν τις αισθήσεις τους, με 8 από αυτά να οδηγούνται στα…επείγοντα. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες ορισμένα βρίσκονταν σε κωματώδη κατάσταση.
