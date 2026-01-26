Eurobank: Στο 5,12% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Eurobank

Ενισχύεται η παρουσία θεσμικών κεφαλαίων στη μετοχική σύνθεση της τράπεζας

Oυσιαστική μεταβολή στη μετοχική της σύνθεση ανακοίνωσε η Eurobank, καθώς ο διεθνής επενδυτικός όμιλος The Capital Group Companies, υπερέβη το κρίσιμο όριο συμμετοχής του 5%, των δικαιωμάτων ψήφου, γεγονός που ενεργοποιεί τις σχετικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») ανακοινώνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007, όπως ισχύει, και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.» (εφεξής «CGC»), ότι την 21.01.2026, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, ανήλθε του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 5,12%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.981.494 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:
