Μαρτίνοι, Λαλαούνη, Εμπειρίκοι, Τσαβλίρη και η Καρολίνα Αγγελοπούλου στο πιο glamorous event του Παρισιού – Η χρυσή next generation σε πρώτο πλάνο

Είναι το event που κάθε χρόνο όλοι περιμένουν καθώς στο αριστοκρατικό ξενοδοχείο του Παρισιού, το Shangri – La, πρώην παλάτι, φερέλπιδες νέοι από γνωστές οικογένειες δίνουν το καθιερωμένο ραντεβού που διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία η δυναμική Γαλλίδα Ophelie Renouard