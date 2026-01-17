Μαρτίνοι, Λαλαούνη, Εμπειρίκοι, Τσαβλίρη και η Καρολίνα Αγγελοπούλου στο πιο glamorous event του Παρισιού – Η χρυσή next generation σε πρώτο πλάνο
Είναι το event που κάθε χρόνο όλοι περιμένουν καθώς στο αριστοκρατικό ξενοδοχείο του Παρισιού, το Shangri – La, πρώην παλάτι, φερέλπιδες νέοι από γνωστές οικογένειες δίνουν το καθιερωμένο ραντεβού που διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία η δυναμική Γαλλίδα Ophelie Renouard
Κορίτσια αλλά και αγόρια από επιφανείς φαμίλιες – μέλη εφοπλιστικών οικογενειών αλλά και οικογενειών που ασχολούνται με τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις, και την τέχνη συμμετέχουν σε μια βραδιά με περίσσια φινέτσα και γκλάμουρ όπου μέσω ενός χορού γνωρίζονται με αγόρια απ’ όλο τον κόσμο του ίδιου κύκλου.
Γύρω από τις καλοστρωμένες ροτόντες με το βασιλικό art de la table και καλεσμένες 200 αυστηρά επιλεγμένες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν στον διάσημο χορό των debutants που πραγματοποιείται τον χειμώνα στο Παρίσι. Πρόκειται για μια βραδιά απόλυτου glamour, υψηλής γαστρονομίας, όπου τα κρύσταλλα και τα ασημένια σερβίτσια στα τραπέζια παίζουν πρωταρχικό ρόλο. Επιφανείς νεαρές παίρνουν το βάπτισμα της κοινωνικότητας και του κοσμοπολιτισμού ανταποκρινόμενες στην πρόσκληση ισάριθμων αγοριών για χορό.
Η λίστα των συμμετεχόντων αποδεικνύει ότι το μεγάλο αυτό event που λαμβάνει χώρα στο στολισμένο Παρίσι είναι βούτυρο στο ψωμάκι περιοδικών όπως τα Vanity Fair και Tattler που αγαπούν την ομορφιά, τις τιάρες και τη γαλλική μόδα.
