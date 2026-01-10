Παχλαβί: Η ιστορία της δυναστείας που ονειρεύεται να κυβερνήσει (πάλι) το Ιράν
Ο ορφανός στρατιωτικός που έγινε βασιλιάς και η θλιμμένη πριγκίπισσα

Ο ορφανός στρατιωτικός που έγινε βασιλιάς και η θλιμμένη πριγκίπισσα

Παχλαβί: Η ιστορία της δυναστείας που ονειρεύεται να κυβερνήσει (πάλι) το Ιράν
Ποια θα είναι η επόμενη ημέρα στο Ιράν σε περίπτωση που καταρρεύσει το θεοκρατικό καθεστώς, το οποίο κυβερνά τη χώρα από το 1979; Ακόμα και εμπειρότατοι διπλωματικοί αναλυτές αδυνατούν να δώσουν μια πειστική απάντηση. Ένα από τα σενάρια που προβάλλονται είναι η αναβίωση της δυναστείας των Παχλαβί, δηλαδή η επιστροφή του (σήμερα 65χρονου) Ρεζά Παχλαβί σε ρόλο ανώτατου άρχοντα (Σάχη), μια θέση στην οποία βρέθηκαν και ο πατέρας και ο παππούς του πριν από έναν αιώνα.


