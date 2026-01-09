Glencore – Rio Tinto: Πώς η πιθανή συμφωνία των $260 δισ. μπορεί να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη
Η Rio Tinto εξετάζει τη διατήρηση της δραστηριότητας άνθρακα της Glencore σε πιθανή συγχώνευση, σηματοδοτώντας στροφή παρά την παγκόσμια τάση αποεπένδυσης από τον άνθρακα
Η Rio Tinto Group είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να διατηρήσει τη μεγάλη δραστηριότητα άνθρακα της Glencore Plc, αν οι συνομιλίες συγχώνευσης μεταξύ των δύο εταιρειών καταλήξουν σε συμφωνία, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Η κίνηση αυτή θα αποτελούσε σημαντική στροφή για τη Rio, η οποία είχε συμφωνήσει να πουλήσει τα τελευταία ανθρακωρυχεία της το 2018. Η Glencore είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς άνθρακα παγκοσμίως, συνεχίζοντας να επενδύει στο πιο «βρώμικο» καύσιμο, ενώ ανταγωνιστές, όπως η Rio, αποσύρθηκαν υπό την πίεση επενδυτών.
Αργά την Πέμπτη, η Rio Tinto και η Glencore ανακοίνωσαν ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανό συνδυασμό μέρους ή όλων των επιχειρήσεών τους. Οι συνομιλίες αυτές εντάσσονται σε ένα κύμα συγχωνεύσεων στη μεταλλευτική βιομηχανία, καθώς οι μεγαλύτεροι παραγωγοί στον κόσμο επιδιώκουν να επεκταθούν στον χαλκό. Η Glencore διαθέτει μεγάλα και ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία χαλκού, αλλά η δραστηριότητα άνθρακα θεωρείται εδώ και καιρό πιθανό εμπόδιο για μελλοντικούς αγοραστές.
Η δομή και η έκταση οποιασδήποτε συμφωνίας βρίσκονται ακόμα υπό συζήτηση, αλλά ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η εξαγορά ολόκληρης της Glencore, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας άνθρακα, όπως αναφέρουν οι πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, και η Rio θα μπορούσε επίσης να επιλέξει να πουλήσει τον άνθρακα σε μεταγενέστερο στάδιο, εάν η συμφωνία ολοκληρωθεί.
Η προθυμία της Rio να επιστρέψει στον άνθρακα αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αναστροφή στο επιχειρηματικό και πολιτικό κλίμα, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προωθεί αντίδραση κατά των πολιτικών για το κλίμα. Η Rio και η Glencore είχαν προηγουμένως συζητήσεις για συνδυασμό το 2024, αλλά οι συνομιλίες κατέρρευσαν μετά την αποτυχία συμφωνίας σε ζητήματα όπως η αποτίμηση. Από τότε, η τιμή του χαλκού εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό, και η Glencore προσπάθησε να προβάλλει τον εαυτό της ως εταιρεία με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης στον χαλκό. Η Rio αντλεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της από τον σίδηρο.
Rio Tinto and Glencore are on a quest to create the world’s largest miner, but it won’t be easy, writes @mburtonmetals https://t.co/ANqbQnejfy— Bloomberg (@business) January 9, 2026
