Γιώργος Τέλλος: Φως και λάμψη από Ελληνα στα αραβικά παλάτια

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Γερμανία και έφτασε να γίνει «απαραίτητος» δίνοντας φως στους απανταχού rich & famous. Σήμερα ο light designer συνεργάζεται με τους βασιλικούς οίκους του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας ενώ ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ινδίας Γκαουτάμ Αντάνι τον γνωρίζει με το μικρό του όνομα