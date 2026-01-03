ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γιώργος Τέλλος: Φως και λάμψη από Ελληνα στα αραβικά παλάτια
Γιώργος Τέλλος: Φως και λάμψη από Ελληνα στα αραβικά παλάτια

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Γερμανία και έφτασε να γίνει «απαραίτητος» δίνοντας φως στους απανταχού rich & famous. Σήμερα ο light designer συνεργάζεται με τους βασιλικούς οίκους του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας ενώ ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ινδίας Γκαουτάμ Αντάνι τον γνωρίζει με το μικρό του όνομα

Πριν δεκάξι χρόνια ένα τηλεφώνημα που έλαβε ο Γιώργος Τέλλος από τους επικεφαλείς του YQ Arts Studio, την μεγαλύτερη εταιρεία event στον Αραβικό κόσμο έμελλε να του αλλάξει την επαγγελματική του πορεία.

