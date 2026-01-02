ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,2% η ανεργία τον Νοέμβριο 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΣΤΑΤ Ανεργία

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,2% η ανεργία τον Νοέμβριο 2025

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 395.436 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,2% η ανεργία τον Νοέμβριο 2025
25 ΣΧΟΛΙΑ
Στο 8,2% μειώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2025 έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Νοέμβριο του 2024, και 8,6% τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.
ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,2% η ανεργία τον Νοέμβριο 2025

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.406.148 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 121.939 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (2,8%) και αύξηση κατά 38.600 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (0,9%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 395.436 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (-13,6%) και μείωση κατά 13.900 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (-3,4%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.937.797, σημειώνοντας μείωση κατά 86.848 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (-2,9%) και μείωση κατά 26.982 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (-0,9%).
25 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης