ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,2% η ανεργία τον Νοέμβριο 2025
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 395.436 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024
Στο 8,2% μειώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2025 έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Νοέμβριο του 2024, και 8,6% τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ.
Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.406.148 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 121.939 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (2,8%) και αύξηση κατά 38.600 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (0,9%).
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 395.436 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 62.458 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (-13,6%) και μείωση κατά 13.900 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (-3,4%).
Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.937.797, σημειώνοντας μείωση κατά 86.848 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (-2,9%) και μείωση κατά 26.982 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 (-0,9%).
