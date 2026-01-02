Αυτά είναι τα 4 ιδιωτικά σχολεία με δίδακτρα άνω των 160.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτά είναι τα 4 ιδιωτικά σχολεία με δίδακτρα άνω των 160.000 ευρώ

Από το St Gallen ως τη Λίμνη της Γενεύης, τα ελβετικά οικοτροφεία συνεχίζουν να εκπαιδεύουν την ελίτ του κόσμου, με εξατομικευμένες μεθόδους, διεθνή φιλοσοφία και κορυφαίες υποδομές

Αυτά είναι τα 4 ιδιωτικά σχολεία με δίδακτρα άνω των 160.000 ευρώ
Τέσσερα ελβετικά ιδιωτικά σχολεία ξεχωρίζουν και επαναπροσδιορίζουν την αριστεία και τη μαθησιακή εμπειρία. Σε καταπράσινο πλαίσιο, με διεθνή φήμη και δίδακτρα που ξεπερνούν τα 160.000 ευρώ ετησίως, αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αποτελούν πρότυπο για το τι σημαίνει εκπαίδευση του 21ου αιώνα. Αυτές οι σχολές δεν είναι απλώς εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουν εξελιχθεί σε κέντρα όπου η εκπαίδευση συνδέεται με την κριτική σκέψη και την καινοτομία. Δεν είναι τυχαίο ότι προσελκύουν μαθητές από κάθε γωνιά του κόσμου που αναζητούν παιδεία με διεθνή προσανατολισμό, πέρα από τα στενά όρια της παραδοσιακής σχολικής εκπαίδευσης.


