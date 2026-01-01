Μείωση 30% στον ΦΠΑ: Φθηνότερες τιμές στα ακριτικά νησιά από την Πρωτοχρονιά
Μείωση 30% στον ΦΠΑ: Φθηνότερες τιμές στα ακριτικά νησιά από την Πρωτοχρονιά
Ποιοι κερδίζουν και πώς - Παραδείγματα και οδηγίες από ΑΑΔΕ για το πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο
Σε συνολικά 24 νησιά του Αιγαίου τα νοικοκυριά θα πληρώνουν πλέον λιγότερα για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς από την Πρωτοχρονιά επεκτείνεται η μείωση 30% στον ΦΠΑ σε επιπλέον 19 νησιά του Αιγαίου, αλλά και σε νησίδες όπου τυχόν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο ΦΠΑ μειώνεται σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Σαμοθράκης και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ.
Κερδισμένοι βγαίνουν όχι μόνον τα νοικοκυριά αλλά και οι τοπικές επιχειρήσεις στα νησιά αυτά.
Για παράδειγμα:
Κατάστημα στη Χίο πουλά ζυμαρικά και στέλνει προϊόντα σε επιχειρήσεις στην Αθήνα, τη Λέρο και σε πελάτες στον Βόλο. Σε όλες τις πωλήσεις εφαρμόζεται μειωμένος ΦΠΑ 17% (αντί για 24%) ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι αγοραστές. Η επιχείρηση γίνεται έτσι ανταγωνιστικότερη πουλώντας σε ελκυστικότερες τιμές σε όλη την Ελλάδα.
Κερδισμένοι βγαίνουν όμως και οι μόνιμοι κάτοικοι, ακόμα και αν κάνουν αγορές απευθείας από το εξωτερικό -πχ μέσω διαδικτύου!
Ωστόσο, απαιτείται ειδικός χειρισμός και μεγάλη προσοχή, πώς παραγγέλνουν από τρίτες χώρες, καθώς παίζει ρόλο πού θα γίνει ο εκτελωνισμός: αν ο ιδιώτης το εκτελωνίσει πχ στη Μυτιλήνη πληρώνει ΦΠΑ 17%. Αν όμως ο ίδιος εκτελωνίσει στον Πειραιά, πληρώνει 24%.
• ΦΠΑ 17% αντί 24% για τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες
• ΦΠΑ 9% αντί 13% για ορισμένες κατηγορίες αγαθών
• ΦΠΑ 4% αντί 6% όπου εφαρμόζεται ο υπερμειωμένος συντελεστής ή
• ΦΠΑ 3% όπου εφαρμόζεται ήδη συντελεστής 4%
Από τη μείωση εξαιρούνται τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.
Επιπλέον ισχύει και σε πλειάδα μικρότερων νησίδων όπως Γαϊδουρονήσι, Θύμαινα, Μάραθος κλπ. Σημειώνεται ότι για τα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο η μείωση ΦΠΑ κατά 30% ίσχυε ήδη και παραμένει.
•Τα αγαθά να βρίσκονται στα νησιά αυτά τη στιγμή της πώλησης
•Η επιχείρηση που πουλά να έχει έδρα ή υποκατάστημα στα νησιά αυτά
Για παράδειγμα:
Επιχείρηση με έδρα την Αθήνα που διατηρεί υποκατάστημα στη Λέσβο πουλά ελιές από το υποκατάστημά της σε πελάτες στην Κρήτη και τη Λάρισα. Για αυτές τις πωλήσεις εφαρμόζεται ο μειωμένος ΦΠΑ. Αντίθετα, αν η ίδια επιχείρηση πουλήσει από το κατάστημά της στην Αθήνα, δεν εφαρμόζεται μείωση.
Κερδισμένοι βγαίνουν όχι μόνον τα νοικοκυριά αλλά και οι τοπικές επιχειρήσεις στα νησιά αυτά.
Για παράδειγμα:
Κατάστημα στη Χίο πουλά ζυμαρικά και στέλνει προϊόντα σε επιχειρήσεις στην Αθήνα, τη Λέρο και σε πελάτες στον Βόλο. Σε όλες τις πωλήσεις εφαρμόζεται μειωμένος ΦΠΑ 17% (αντί για 24%) ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι αγοραστές. Η επιχείρηση γίνεται έτσι ανταγωνιστικότερη πουλώντας σε ελκυστικότερες τιμές σε όλη την Ελλάδα.
Κερδισμένοι βγαίνουν όμως και οι μόνιμοι κάτοικοι, ακόμα και αν κάνουν αγορές απευθείας από το εξωτερικό -πχ μέσω διαδικτύου!
Ωστόσο, απαιτείται ειδικός χειρισμός και μεγάλη προσοχή, πώς παραγγέλνουν από τρίτες χώρες, καθώς παίζει ρόλο πού θα γίνει ο εκτελωνισμός: αν ο ιδιώτης το εκτελωνίσει πχ στη Μυτιλήνη πληρώνει ΦΠΑ 17%. Αν όμως ο ίδιος εκτελωνίσει στον Πειραιά, πληρώνει 24%.
Πόσο μειώνεται ο ΦΠΑΑπό 1ης Ιανουαρίου στα συνολικά 24 νησιά θα ισχύει:
• ΦΠΑ 17% αντί 24% για τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες
• ΦΠΑ 9% αντί 13% για ορισμένες κατηγορίες αγαθών
• ΦΠΑ 4% αντί 6% όπου εφαρμόζεται ο υπερμειωμένος συντελεστής ή
• ΦΠΑ 3% όπου εφαρμόζεται ήδη συντελεστής 4%
Από τη μείωση εξαιρούνται τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.
Ποια νησιά καλύπτονταιΤα 24 νησιά στα οποία θα ισχύει πλέον μειωμένος ΦΠΑ είναι: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κω, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Μεγίστη, Νίσυρος, Οινούσσες, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σάμος, Σύμη, Τήλος, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά.
Επιπλέον ισχύει και σε πλειάδα μικρότερων νησίδων όπως Γαϊδουρονήσι, Θύμαινα, Μάραθος κλπ. Σημειώνεται ότι για τα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο η μείωση ΦΠΑ κατά 30% ίσχυε ήδη και παραμένει.
ΠροϋποθέσειςΣύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, για να εφαρμοστεί ο μειωμένος ΦΠΑ σε πωλήσεις αγαθών χρειάζεται:
•Τα αγαθά να βρίσκονται στα νησιά αυτά τη στιγμή της πώλησης
•Η επιχείρηση που πουλά να έχει έδρα ή υποκατάστημα στα νησιά αυτά
Για παράδειγμα:
Επιχείρηση με έδρα την Αθήνα που διατηρεί υποκατάστημα στη Λέσβο πουλά ελιές από το υποκατάστημά της σε πελάτες στην Κρήτη και τη Λάρισα. Για αυτές τις πωλήσεις εφαρμόζεται ο μειωμένος ΦΠΑ. Αντίθετα, αν η ίδια επιχείρηση πουλήσει από το κατάστημά της στην Αθήνα, δεν εφαρμόζεται μείωση.
Πώς εφαρμόζεται για τις αγορές προς τα νησιάΔικαίωμα να αγοράζουν με μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά αυτά έχουν:
• Ιδιώτες που αγοράζουν
• Επιχειρήσεις με έδρα στα νησιά αυτά
• Επιχειρήσεις με υποκατάστημα στα νησιά, εφόσον τα προϊόντα προορίζονται για το υποκατάστημα
• Δημόσιοι φορείς και δημοτικές υπηρεσίες εγκατεστημένες στα νησιά
Για παράδειγμα:
- Κατάστημα υποδημάτων στην Πάτρα αποστέλλει παπούτσια σε επιχειρήσεις στην Κω και τη Χίο. Ο πωλητής εκδίδει τιμολόγια με ΦΠΑ 17% (αντί για 24%) για όλες τις παραδόσεις.
- Κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Καλαμάτα πουλά ψυγείο σε ιδιώτη και το αποστέλλει στο σπίτι του στην Κάλυμνο. Για αυτή την πώληση δεν εφαρμόζεται μειωμένος ΦΠΑ, γιατί ο αγοραστής δεν είναι επιχείρηση. Αν όμως το ίδιο πρόσωπο έχει επιχείρηση στην Κάλυμνο και αγοράσει το ψυγείο για εξοπλισμό της, τότε εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής 17%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα