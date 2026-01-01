Μείωση 30% στον ΦΠΑ: Φθηνότερες τιμές στα ακριτικά νησιά από την Πρωτοχρονιά

Πόσο μειώνεται ο ΦΠΑ



Ποια νησιά καλύπτονται

Προϋποθέσεις

Σε συνολικάτα νοικοκυριά θα πληρώνουν πλέον λιγότερα για προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς από την Πρωτοχρονιά επεκτείνεται η μείωση 30% στονσε επιπλέον 19 νησιά του Αιγαίου, αλλά και σε νησίδες όπου τυχόν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο ΦΠΑ μειώνεται σεμε πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ.Κερδισμένοι βγαίνουν όχι μόνον τα νοικοκυριά αλλά και οι τοπικές επιχειρήσεις στα νησιά αυτά.Κατάστημα στη Χίο πουλά ζυμαρικά και στέλνει προϊόντα σε επιχειρήσεις στην Αθήνα, τη Λέρο και σε πελάτες στον Βόλο. Σε όλες τις πωλήσεις εφαρμόζεται μειωμένος ΦΠΑ 17% (αντί για 24%) ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται οι αγοραστές. Η επιχείρηση γίνεται έτσι ανταγωνιστικότερη πουλώντας σε ελκυστικότερες τιμές σε όλη την Ελλάδα.Κερδισμένοι βγαίνουν όμως και οι μόνιμοι κάτοικοι, ακόμα και αν κάνουν αγορές απευθείας από το εξωτερικό -πχ μέσω διαδικτύου!Ωστόσο, απαιτείται ειδικός χειρισμός και μεγάλη προσοχή, πώς παραγγέλνουν από τρίτες χώρες, καθώς παίζει ρόλο πού θα γίνει ο εκτελωνισμός: αν ο ιδιώτης το εκτελωνίσει πχ στη Μυτιλήνη πληρώνει ΦΠΑ 17%. Αν όμως ο ίδιος εκτελωνίσει στον Πειραιά, πληρώνει 24%.Από 1ης Ιανουαρίου στα συνολικά 24 νησιά θα ισχύει:• ΦΠΑ 17% αντί 24% για τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίεςΦΠΑ 9% αντί 13% για ορισμένες κατηγορίες αγαθώνΦΠΑ 4% αντί 6% όπου εφαρμόζεται ο υπερμειωμένος συντελεστής ήΦΠΑ 3% όπου εφαρμόζεται ήδη συντελεστής 4%Από τη μείωση εξαιρούνται τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.Τα 24 νησιά στα οποία θα ισχύει πλέον μειωμένος ΦΠΑ είναι: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κω, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Μεγίστη, Νίσυρος, Οινούσσες, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σάμος, Σύμη, Τήλος, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά.Επιπλέον ισχύει και σε πλειάδα μικρότερων νησίδων όπως Γαϊδουρονήσι, Θύμαινα, Μάραθος κλπ. Σημειώνεται ότι για τα νησιά Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο η μείωση ΦΠΑ κατά 30% ίσχυε ήδη και παραμένει.Σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε η ΑΑΔΕ, για να εφαρμοστεί ο μειωμένος ΦΠΑ σε πωλήσεις αγαθών χρειάζεται:Τα αγαθά να βρίσκονται στα νησιά αυτά τη στιγμή της πώλησηςΗ επιχείρηση που πουλά να έχει έδρα ή υποκατάστημα στα νησιά αυτάΕπιχείρηση με έδρα την Αθήνα που διατηρεί υποκατάστημα στη Λέσβο πουλά ελιές από το υποκατάστημά της σε πελάτες στην Κρήτη και τη Λάρισα. Για αυτές τις πωλήσεις εφαρμόζεται ο μειωμένος ΦΠΑ. Αντίθετα, αν η ίδια επιχείρηση πουλήσει από το κατάστημά της στην Αθήνα, δεν εφαρμόζεται μείωση.