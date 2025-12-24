«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026
«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2026
Παρατείνεται για τρεις μήνες η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων επιδότησης ηλεκτρικού οχήματος με στόχο την εξάντληση του προϋπολογισμού
Παρατείνεται για τρεις μήνες, έως τις 31 Μαρτίου 2026, η διάρκεια του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η παράταση αφορά τόσο την υλοποίηση του προγράμματος όσο και τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος.
Στόχος της παράτασης είναι η πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, που ανέρχεται σε 57 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η νέα προθεσμία ενδέχεται να συντμηθεί, εφόσον οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν πριν από τη λήξη της.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, το οποίο θα περιλαμβάνει την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά την προκήρυξη της δράσης.
Στόχος της παράτασης είναι η πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, που ανέρχεται σε 57 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η νέα προθεσμία ενδέχεται να συντμηθεί, εφόσον οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν πριν από τη λήξη της.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, το οποίο θα περιλαμβάνει την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά την προκήρυξη της δράσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα