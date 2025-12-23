Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας στην περιοχή των 2.130 μονάδων
Τελευταία συνεδρίαση πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων - To XA θα επαναλειτουργήσει στις 29 Δεκεμβρίου - Σήμερα η αποκοπή του προσωρινού μερίσματος της Motor Oil
Με μικρές διακυμάνσεις στην περιοχή των 2.130 μονάδων κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο κατεβάζει ταχύτητα μετά τις τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις που το οδήγησαν στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 16 ετών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (23/12), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,07% και διαπραγματεύεται στις 2.128,71 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.126,08 (χαμηλό ημέρας) και των 2.133,96 μονάδων (υψηλό ημέρας). Με τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί το 2025, το ΧΑ σημειώνει κέρδη άνω του +2% τον Δεκέμβριο και άνω του +44% φέτος. Σημειώνεται, δε, ότι θα παραμείνει κλειστό το επόμενο τριήμερο (24-26 Δεκεμβρίου) λόγω Χριστουγέννων και θα επαναλειτουργήσει τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.
Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών έκλεισε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, σταματώντας στις 2.127,20 μονάδες. Επόμενο ορόσημο αποτελούν οι 2.137,37 μονάδες, που είναι το κλείσιμο της 29ης Μαρτίου 2010. Κινητήριος μοχλός της χθεσινής ανόδου ήταν οι τράπεζες. Νέο ιστορικό ρεκόρ σημείωσε η Motor Oil -«κόβει» μέρισμα σήμερα- αλλά και η Titan που έπιασε τα 50 ευρώ. Σε πολυετή υψηλά έκλεισαν η ΔΕΗ και η ElvalHalcor.
