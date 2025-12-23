Αντίστροφη μέτρηση για το Euronext Athens: Τι φέρνει η επόμενη μέρα για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Αντίστροφη μέτρηση για το Euronext Athens: Τι φέρνει η επόμενη μέρα για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Η στρατηγική «μεταμόρφωση» της ΕΧΑΕ - Ο ριζικός ανασχηματισμός του διοικητικού συμβουλίου - Το εκτόπισμα του ομίλου Euronext το 2025
Η χθεσινή έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΧΑΕ δεν αποτέλεσε απλώς μια τυπική διοικητική διαδικασία, αλλά ένα ορόσημο για τη μετάβαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε μια νέα, διεθνοποιημένη εποχή.
Με την έγκριση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την επίσημη ενσωμάτωση στον όμιλο της Euronext, η ελληνική κεφαλαιαγορά παύει να λειτουργεί ως μια απομονωμένη περιφερειακή αγορά και καθίσταται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του μεγαλύτερου χρηματιστηριακού οικοσυστήματος στην Ευρώπη.
Η νέα διοικητική «πυραμίδα»
Η ριζική ανανέωση του ΔΣ αποτελεί μία έμπρακτη απόδειξη της αλλαγής σελίδας. Ο αριθμός των μελών μειώθηκε από 11 σε 9, με στόχο ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό σχήμα, όπου η Euronext κατέχει πλέον την πλειοψηφία με 5 κορυφαία στελέχη της.
Νέος πρόεδρος του ΔΣ εξελέγη ο Camille Beudin, ο οποίος διαδέχεται τον Γιώργο Χαντζηνικολάου. Ως Chief Diversification Officer της Euronext και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Beudin θεωρείται ο «αρχιτέκτονας» της στρατηγικής επέκτασης του ομίλου. Η τοποθέτησή του στην προεδρία της ΕΧΑΕ υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει ο Στεφάν Μπουζνά (CEO της Euronext) στην ελληνική αγορά.
