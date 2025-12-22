Καπνική Μιχαηλίδης: Το «τέλος εποχής» και τα νέα σφυριά για ένα θρυλικό όνομα της αγοράς
Καπνική Μιχαηλίδης: Το «τέλος εποχής» και τα νέα σφυριά για ένα θρυλικό όνομα της αγοράς
Η κάποτε 4η μεγαλύτερη εταιρεία επεξεργασίας καπνού στην κόσμο τέθηκε σε λύση και εκκαθάριση- Σε πλειστηριασμό βγαίνουν ξανά οι μονάδες της το 2026
Ένα ηχηρό «τέλος εποχής» γράφεται το τελευταίο διάστημα για μια ελληνική εταιρεία που αναδείχθηκε σε κορυφαίες θέσεις της διεθνούς αγοράς, για να…προσγειωθεί ανώμαλα στη συνέχεια με αποτέλεσμα την οριστική της κατάρρευση. Ο λόγος για την «Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.» (Leaf Tobacco A.Michailides S.A) με παρουσία κάποτε σε 8 χώρες μέσω παραγωγικών μονάδων και θυγατρικών και με τρία εργοστάσια στην Ελλάδα, που έφτασε να κατακτήσει την 4η θέση ανάμεσα στους ισχυρότερους του κλάδου διεθνώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και την περίοδο του 2010-11 είχε μπροστά της μόνο τρεις αμερικανικές πολυεθνικές, τις Universal, Dimon και Transcontinental. Ωστόσο, πριν μια δεκαετία, η εταιρεία εισήλθε σε ένα σκοτεινό τούνελ κρίσης, με διαλυτικές συνέπειες.
Όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, η «Καπνική Α. Μιχαηλίδης Α.Ε.» από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει τεθεί σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνεδρίασε στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη «λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση», καθώς και το διορισμό εκκαθαριστή.
