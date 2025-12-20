Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι περιπέτειες με την Τροχαία, η πτώση στην κατάταξη και το… χρήμα που ρέει (πίνακες)
Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι περιπέτειες με την Τροχαία, η πτώση στην κατάταξη και το… χρήμα που ρέει (πίνακες)
Ο Έλληνας σταρ του τένις βρίσκεται «μια ανάσα» από το Top-10 όλων των εποχών με χρηματικά βραβεία αθροιστικού ύψους άνω των 36 εκατ. δολ. σε όλη του την επαγγελματική καριέρα
Σε μόνιμη σχεδόν βάση το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά φιγουράρει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας τα τελευταία χρόνια, όχι απαραίτητα όμως για… αγωνιστικούς λόγους.
Γιατί ακόμα και εκτός των γηπέδων, ο καλύτερος τενίστας της χώρας βρίσκει τρόπους για να τραβά πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό συνέβη μέσω κάποιων δηλώσεων του αθλητή, οι οποίες είτε απλά παρεξηγήθηκαν είτε ήταν όντως λίγο -ή πολύ- «τραβηγμένες».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Γιατί ακόμα και εκτός των γηπέδων, ο καλύτερος τενίστας της χώρας βρίσκει τρόπους για να τραβά πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό συνέβη μέσω κάποιων δηλώσεων του αθλητή, οι οποίες είτε απλά παρεξηγήθηκαν είτε ήταν όντως λίγο -ή πολύ- «τραβηγμένες».
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα