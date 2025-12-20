Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι περιπέτειες με την Τροχαία, η πτώση στην κατάταξη και το… χρήμα που ρέει (πίνακες)

Ο Έλληνας σταρ του τένις βρίσκεται «μια ανάσα» από το Top-10 όλων των εποχών με χρηματικά βραβεία αθροιστικού ύψους άνω των 36 εκατ. δολ. σε όλη του την επαγγελματική καριέρα