Blanos Bowling: Το εμβληματικό στέκι της Γλυφάδας απειλείται με πλειστηριασμό
Από τις πρώτες επιχειρήσεις που «σύστησαν» το Bowling στο ελληνικό κοινό ήδη από τη δεκαετία του 1970 - Η εξέλιξή του σε διαχρονικό σημείο ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους - Ο πλειστηριασμός, η ανακοπή και η αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς
Ήταν Μάρτιος του 1975 όταν συστάθηκε η εταιρεία της οικογένειας Μπλάνου, μόλις τρία χρόνια από το 1972, που το bowling έφτασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε σε μια αίθουσα του Apollon Palace στο Καβούρι.
Με την ελληνική κοινωνία και κυρίως τους νέους να αναζητούν το καινούργιο σε οτιδήποτε και φυσικά στο πεδίο της διασκέδασης, τα μέλη της οικογένειας Μπλάνου, διαθέτοντας οξύ αισθητήριο, αμέσως κατάλαβαν ότι αυτό ήταν κάτι που έλειπε.
Έτσι έγιναν πρωτοπόροι στην εισαγωγή του στη χώρα μας. Συνδέοντας το όνομά τους με την ανάπτυξή του αθλήματος, συγκέντρωσαν από το 1970, που ξεκίνησε η επιχείρηση χιλιάδες πιστούς οπαδούς.
