Blanos Bowling: Το εμβληματικό στέκι της Γλυφάδας απειλείται με πλειστηριασμό

Από τις πρώτες επιχειρήσεις που «σύστησαν» το Bowling στο ελληνικό κοινό ήδη από τη δεκαετία του 1970 - Η εξέλιξή του σε διαχρονικό σημείο ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους - Ο πλειστηριασμός, η ανακοπή και η αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς