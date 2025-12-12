Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες απέτρεψαν την πέμπτη εβδομαδιαία άνοδο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες απέτρεψαν την πέμπτη εβδομαδιαία άνοδο
Ο Γενικός Δείκτης κάνει «παλινδρομικές» κινήσεις γύρω από τις 2.100 μονάδες - Εντυπωσιακή άνοδος και νέα ρεκόρ για Viohalco, ElvalHalcor και Profile
Σε ήπια πτωτικό έδαφος έκλεισε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο δεν κατάφερε να συντονιστεί με το θετικό κλίμα που επικρατεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Ο τραπεζικός κλάδος άσκησε πιέσεις στο ταμπλό, με την Εθνική και την Πειραιώς να χάνουν περίπου -1%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί η πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδος για το ΧΑ, το οποίο «ανεβοκατεβαίνει» τις 2.100 μονάδες, παραμένοντας κοντά στις φετινές κορυφές του.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (12/12), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,61 μονάδες ή -0,08% και έκλεισε στις 2.104,21 μονάδες. Σε περίπου 16 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, ο οποίος κινήθηκε μεταξύ των 2.097,67 (χαμηλό ημέρας) και των 2.113,44 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σε επίπεδο εβδομάδας κατέγραψε οριακή πτώση -0,03% και απέχει -1,03% από το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων. Εντός του Δεκεμβρίου ενισχύεται κατά +1,01% και η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +43,18%.
Στη σημερινή πτώση αντιστάθηκαν η Viohalco και η ElvalHalcor, οι οποίες έκλεισαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Ισχυρή ήταν επίσης η άνοδος για τις εταιρείες ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ). «Άλμα» +7% με υψηλό τζίρο κατέγραψε η Profile, κλείνοντας κι αυτή σε νέο ιστορικό ρεκόρ.
Επιστρέφει στο ταμπλό η Eurobank
Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών επανέρχεται η Eurobank την ερχόμενη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της αντίστροφης συγχώνευσης με την Eurobank Holdings. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η τιμή εκκίνησης των νέων μετοχών θα είναι ίση με την τιμή κλεισίματος κατά την τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης στο ΧΑ πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης στις 9 Δεκεμβρίου (3,48 ευρώ). H έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αναμένεται να λάβει χώρα την ή περί την 19η Δεκεμβρίου. Παράλληλα, η τράπεζα ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών συνολικού κόστους έως €122,91 εκατ. Το πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση μέχρι και 363,15 εκατ. ιδίων μετοχών, µε εύρος τιμής αγοράς από €0,22 έως €10 ανά μετοχή και θα λήξει στις 29 Απριλίου 2026.
Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η δημόσια προσφορά για το πενταετές ομόλογο της Aktor, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 140 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση ανήλθε σε 440,7 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 3,15 φορές. Η τελική απόδοση ορίστηκε σε 4,7%, δηλαδή στο κατώτατο όριο του εύρους που είχε δοθεί (4,7%-5%). Τα κεφάλαια του ομολόγου θα διοχετευθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου 24 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.
Ταυτόχρονα, η Eurobank Equities επικαλείται χθεσινό δημοσίευμα του newmoney.gr, σύμφωνα με το οποίο η Metlen ξεχωρίζει η κορυφαία υποψήφια για είσοδο στον Stoxx Europe 600 κατά την αναθεώρηση του Δεκεμβρίου 2025 (ημερομηνία έναρξης ισχύος 22/12). Η μετοχή ήδη πληροί άνετα τα κριτήρια εισαγωγής, με την υψηλότερη ημερήσια αξία συναλλαγών μεταξύ των πιθανών νεοεισερχόμενων εταιρειών, η οποία ανέρχεται σε 35,6 εκατομμύρια δολάρια. Η επίσημη ανακοίνωση των δεδομένων για τους δείκτες Stoxx θα δημοσιευθεί σήμερα το βράδυ.
Μεικτά πρόσημα στις διεθνείς αγορές
Εντυπωσιακή είναι η «στροφή» των επενδυτών στη Wall Street από την τεχνητή νοημοσύνη σε πιο παραδοσιακούς κλάδους, με αποτέλεσμα την «εκτίναξη» του Dow Jones και του S&P 500 σε νέα ιστορικά υψηλά, πιάνοντας τις 48.700 μονάδες και τις 6.900 μονάδες, αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά, ως «βαρίδι» λειτούργησαν για τον Nasdaq τα απογοητευτικά αποτελέσματα και η επακόλουθη διψήφια πτώση της μετοχής της Oracle. Στη σημερινή συνεδρίαση, ο Dow Jones διευρύνει το ρεκόρ του με κέρδη +0,1%, ενώ αντίθετα ο S&P 500 υποχωρεί κατά -0,5% και ο Nasdaq κατά -0,8%, με την Broadcom να αποτελεί σήμερα την «αχίλλεια πτέρνα» της αγοράς.
Σε θετικό έδαφος κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα μηνύματα από την τελευταία συνεδρίαση της Fed και την τρίτη σερί μείωση επιτοκίων ενισχύουν το risk-on κλίμα. Στα «ραντάρ» βρίσκονται επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, καθώς η ΕΕ εξετάζει πρόσθετη παροχή βοήθειας στο Κίεβο. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στις 581 μονάδες, ενώ νωρίτερα πλησίαζε τα ιστορικά υψηλά του περασμένου Νοεμβρίου. Κέρδη μεταξύ +0,2% και +0,4% σημειώνουν οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου, με εξαίρεση τον βρετανικό FTSE 100 που χάνει -0,3%.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (12/12), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 1,61 μονάδες ή -0,08% και έκλεισε στις 2.104,21 μονάδες. Σε περίπου 16 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, ο οποίος κινήθηκε μεταξύ των 2.097,67 (χαμηλό ημέρας) και των 2.113,44 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σε επίπεδο εβδομάδας κατέγραψε οριακή πτώση -0,03% και απέχει -1,03% από το υψηλό έτους των 2.126,18 μονάδων. Εντός του Δεκεμβρίου ενισχύεται κατά +1,01% και η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +43,18%.
Στη σημερινή πτώση αντιστάθηκαν η Viohalco και η ElvalHalcor, οι οποίες έκλεισαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Ισχυρή ήταν επίσης η άνοδος για τις εταιρείες ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ – ΕΥΑΘ). «Άλμα» +7% με υψηλό τζίρο κατέγραψε η Profile, κλείνοντας κι αυτή σε νέο ιστορικό ρεκόρ.
Επιστρέφει στο ταμπλό η Eurobank
Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών επανέρχεται η Eurobank την ερχόμενη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της αντίστροφης συγχώνευσης με την Eurobank Holdings. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η τιμή εκκίνησης των νέων μετοχών θα είναι ίση με την τιμή κλεισίματος κατά την τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης στο ΧΑ πριν από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης στις 9 Δεκεμβρίου (3,48 ευρώ). H έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αναμένεται να λάβει χώρα την ή περί την 19η Δεκεμβρίου. Παράλληλα, η τράπεζα ξεκινά πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών συνολικού κόστους έως €122,91 εκατ. Το πρόγραμμα αφορά στην απόκτηση μέχρι και 363,15 εκατ. ιδίων μετοχών, µε εύρος τιμής αγοράς από €0,22 έως €10 ανά μετοχή και θα λήξει στις 29 Απριλίου 2026.
Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα η δημόσια προσφορά για το πενταετές ομόλογο της Aktor, με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους 140 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση ανήλθε σε 440,7 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 3,15 φορές. Η τελική απόδοση ορίστηκε σε 4,7%, δηλαδή στο κατώτατο όριο του εύρους που είχε δοθεί (4,7%-5%). Τα κεφάλαια του ομολόγου θα διοχετευθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου 24 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.
Ταυτόχρονα, η Eurobank Equities επικαλείται χθεσινό δημοσίευμα του newmoney.gr, σύμφωνα με το οποίο η Metlen ξεχωρίζει η κορυφαία υποψήφια για είσοδο στον Stoxx Europe 600 κατά την αναθεώρηση του Δεκεμβρίου 2025 (ημερομηνία έναρξης ισχύος 22/12). Η μετοχή ήδη πληροί άνετα τα κριτήρια εισαγωγής, με την υψηλότερη ημερήσια αξία συναλλαγών μεταξύ των πιθανών νεοεισερχόμενων εταιρειών, η οποία ανέρχεται σε 35,6 εκατομμύρια δολάρια. Η επίσημη ανακοίνωση των δεδομένων για τους δείκτες Stoxx θα δημοσιευθεί σήμερα το βράδυ.
Μεικτά πρόσημα στις διεθνείς αγορές
Εντυπωσιακή είναι η «στροφή» των επενδυτών στη Wall Street από την τεχνητή νοημοσύνη σε πιο παραδοσιακούς κλάδους, με αποτέλεσμα την «εκτίναξη» του Dow Jones και του S&P 500 σε νέα ιστορικά υψηλά, πιάνοντας τις 48.700 μονάδες και τις 6.900 μονάδες, αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά, ως «βαρίδι» λειτούργησαν για τον Nasdaq τα απογοητευτικά αποτελέσματα και η επακόλουθη διψήφια πτώση της μετοχής της Oracle. Στη σημερινή συνεδρίαση, ο Dow Jones διευρύνει το ρεκόρ του με κέρδη +0,1%, ενώ αντίθετα ο S&P 500 υποχωρεί κατά -0,5% και ο Nasdaq κατά -0,8%, με την Broadcom να αποτελεί σήμερα την «αχίλλεια πτέρνα» της αγοράς.
Σε θετικό έδαφος κινούνται τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα μηνύματα από την τελευταία συνεδρίαση της Fed και την τρίτη σερί μείωση επιτοκίων ενισχύουν το risk-on κλίμα. Στα «ραντάρ» βρίσκονται επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, καθώς η ΕΕ εξετάζει πρόσθετη παροχή βοήθειας στο Κίεβο. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 παραμένει σχεδόν αμετάβλητη στις 581 μονάδες, ενώ νωρίτερα πλησίαζε τα ιστορικά υψηλά του περασμένου Νοεμβρίου. Κέρδη μεταξύ +0,2% και +0,4% σημειώνουν οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου, με εξαίρεση τον βρετανικό FTSE 100 που χάνει -0,3%.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα