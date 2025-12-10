Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις αρχικές απώλειες, σε απόσταση ασφαλείας οι 2.100 μονάδες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις αρχικές απώλειες, σε απόσταση ασφαλείας οι 2.100 μονάδες
Έντονη κινητικότητα σε μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση, με ράλι για CrediaBank, ElvalHalcor, ΑΒΑΞ, Profile, Intracom Holdings, Qualco και Εκτέρ
Ανέβασαν ταχύτητα οι αγοραστές στο δεύτερο μισό της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, περιορίζοντας δραστικά την αρχική πτώση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να μην απομακρυνθεί από το κρίσιμο όριο των 2.100 μονάδων, που ανοίγουν τον «δρόμο» προς τις φετινές κορυφές. Μετά τις τράπεζες και τα blue chips, την «σκυτάλη» της υπεραπόδοσης πήραν σήμερα ορισμένες μετοχές της μεσαίας και της μικρής κεφαλαιοποίησης.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/12), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 1,13 μονάδες ή -0,05% και έκλεισε στις 2.088,61 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.090,86 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.077,64 μονάδες. Σε +0,26% διαμορφώνεται η απόδοση του ΧΑ μέσα στον Δεκέμβριο και σε +42,11% εντός του 2025.
Ράλι από +3% έως και +7% έκαναν σήμερα η CrediaBank, η ElvalHalcor (υψηλό 18 ετών – Νοέμβριος 2007), η ΑΒΑΞ (υψηλό 16 ετών – Ιανουάριος 2010), η Profile, η Intracom Holdings, η Qualco (νέο ρεκόρ) και η Εκτέρ (υψηλό 25 ετών – Αύγουστος 2000). Παράλληλα, η Viohalco διεύρυνε το ρεκόρ της και εδραίωσε την παρουσία της πάνω από τα 11 ευρώ.
Στάση αναμονής κρατούν οι επενδυτές στο εξωτερικό, ενόψει της προεξοφλημένης τρίτης σερί μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve (απόψε οι ανακοινώσεις), με την προσοχή να είναι στραμμένη στο guidance για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ το 2026.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 163,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,77 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 23,8 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησαν η ΕΤΕ με 21,9 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 19,1 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 144,01 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 59 μετοχές, αρνητικό για 48, ενώ 16 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Εθνική υποχώρησε κατά -0,48% στα 13,355 ευρώ, ενώ αντίθετα η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά +0,54% στα 3,365 ευρώ και η Πειραιώς κατά +0,25% στα 7,198 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα έως και τις 14 Δεκεμβρίου η Eurobank παραμένει εκτός ταμπλό λόγω της αντίστροφης συγχώνευσης με την Holdings. Η CrediaBank «σκαρφάλωσε» κατά +6,26% στο 1,562 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου έχασε -0,5% στα 7,94 ευρώ και η Optima bank -0,76% στα 7,88 ευρώ.
Σταμάτησε σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών της Eurobank Holdings στο Χρηματιστήριο Αθηνών, λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την ομώνυμη τράπεζα, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων γενικών συνελεύσεων. Οι νέες μετοχές της Eurobank θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ στις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προβλέπεται να ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου.
Τις αγορές μετοχών του ΟΠΑΠ συνεχίζει η Allwyn, με τη συνολική αξία τους να αγγίζει τα 33,46 εκατ. ευρώ από την 1η Δεκεμβρίου που ξεκίνησε η διαδικασία. Χθες (9/12) η AIAG απέκτησε 374.645 μετοχές του ΟΠΑΠ σε μέση τιμή 18,4643 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 6,91 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος προχώρησε σε νέα αγορά μετοχών της Metlen, μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας Kilteo Ltd. Πιο συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας απέκτησε 6.000 μετοχές έναντι 40,7824 ευρώ/μτχ, συνολικής αξίας περίπου 245 χιλιάδων ευρώ, μέσω του χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE).
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημόσια προσφορά για το πενταετές ομόλογο της Aktor, με στόχο την άντληση έως 140 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφεται κάλυψη πάνω από δύο φορές, πλησιάζοντας τις τρεις, με πολύ μεγάλη συμμετοχή των retail επενδυτών. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο (11/12) στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Το εύρος απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 4,7% και 5%, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου. Τα έσοδα από την έκδοση (καθαρά αντληθέντα κεφάλαια έως 136,2 εκατ. ευρώ) θα χρηματοδοτήσουν τα σχέδια επέκτασης του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων εξαγορών και επενδύσεων σε έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, ενέργεια και real estate, ενώ 24 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού.
Τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου ανακοινώνει σήμερα ο ΑΔΜΗΕ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τους επενδυτές να εστιάζουν στις εξελίξεις σχετικά με το μέλλον της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει η Lamda Development με την ανακοίνωση των οικονομικών της επιδόσεων.
Στάση αναμονής κρατούν οι επενδυτές στο εξωτερικό, ενόψει της προεξοφλημένης τρίτης σερί μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve (απόψε οι ανακοινώσεις), με την προσοχή να είναι στραμμένη στο guidance για τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ το 2026.
Ισορροπημένη η εικόνα στο ταμπλόΚατά -0,06% υποχώρησε σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.321,44 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) σημείωσε πτώση -0,08% στις 5.275,81 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,62% στις 2.779,04 μονάδες.
Πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις στο εσωτερικόΣύμφωνα με τα στοιχεία του AXIANumbers, ο Νοέμβριος ήταν ο πέμπτος διαδοχικός μήνας εκροών για τα ξένα χαρτοφυλάκια, με τους αλλοδαπούς δικαιούχους μερίδων να πραγματοποιούν το 68,7% των συναλλαγών στο ΧΑ. Παράλληλα, ήταν ο μήνας με τις εγγραφές-ρεκόρ νέων επενδυτικών κωδικών (εγγράφηκαν 3.538 νέοι χρηματιστηριακοί κωδικοί), σηματοδοτώντας ένα ξέσπασμα ενδιαφέροντος από μικροεπενδυτές. Κάτι που εν πολλοίς, σύμφωνα με τη στήλη dark room, οφείλεται στο ομόλογο της Lamda Development.
Placements πραγματοποίησαν η Εκτέρ και η ΕΥΑΘ το τελευταίο διήμερο, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ελεύθερη διασπορά (free float) των μετοχών τους. Την Τρίτη (9/12) ο πρόεδρος και βασικός μέτοχος της Εκτέρ, Αθανάσιος Σίψας, διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές (περίπου 6,13%) της εταιρείας σε Έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές, με την προσφορά να υπερκαλύπτεται κατά δύο φορές. Η συναλλαγή έλαβε χώρα στο ΧΑ μέσω 12 πακέτων συνολικής αξίας 4,76 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, το Υπερταμείο προέβη τη Δευτέρα (8/12) στην πώληση 1,815 εκατ. μετοχών της ΕΥΑΘ που αντιπροσωπεύουν στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύδρευσης. Το placement πραγματοποιήθηκε έναντι 3,55 ευρώ ανά μετοχή και μετά την ολοκλήρωσή του το ποσοστό του Υπερταμείου στην ΕΥΑΘ μειώθηκε σε 19,02%.
Ελαφρώς πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενόψει της απόφασης της Fed για τα επιτόκια (μείωση κατά 25 μονάδες βάσης) και της ρητορικής που θα ακολουθήσει η κεντρική τράπεζα σχετικά με το ενδεχόμενο περαιτέρω χαλάρωσης. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 καταγράφει οριακές απώλειες -0,02%, ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -0,3%, ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,4%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά +0,2%.
Στα «πιτς» οι traders στις διεθνείς αγορές ελέω FedΤην αποψινή ετυμηγορία της Fed περιμένει η Wall Street, με τη συνέχιση της νομισματικής χαλάρωσης να θεωρείται δεδομένη, καθώς η αμερικανική κεντρική τράπεζα στοχεύει στην τόνωση της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, το μέλλον είναι αβέβαιο καθώς τα προγνωστικά δίνουν πλέον ως πιθανότερο ενδεχόμενο τις δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026, από τρεις που προβλέπονταν προηγουμένως. Κέρδη +0,3% σημειώνει ο Dow Jones, ο Nasdaq υποχωρεί κατά -0,2%, ενώ ο S&P 500 παραμένει αμετάβλητος μόλις 0,7% μακριά από το ιστορικό υψηλό του.
