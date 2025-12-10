Coca-Cola Τρία Έψιλον: Το ελληνικό R&D μπαίνει στον «χάρτη» της Finlandia – Αγορά δύο ταχυτήτων η φετινή

Επενδύσεις 50 εκατ. με αιχμή το mega plant στο Σχηματάρι και την αναβάθμιση του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης, την ώρα που το ράφι ανεβαίνει και το HORECA παραμένει υπό πίεση