Coca-Cola Τρία Έψιλον: Το ελληνικό R&D μπαίνει στον «χάρτη» της Finlandia – Αγορά δύο ταχυτήτων η φετινή
Επενδύσεις 50 εκατ. με αιχμή το mega plant στο Σχηματάρι και την αναβάθμιση του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης, την ώρα που το ράφι ανεβαίνει και το HORECA παραμένει υπό πίεση
Σε κόμβο ανάπτυξης νέων προϊόντων όχι μόνο για χυμούς και αναψυκτικά αλλά πλέον και για premium αλκοολούχα ποτά, όπως η βότκα Finlandia, αναβαθμίζεται το ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) της Coca-Cola HBC. Τη διεύρυνση αυτή του ρόλου του ελληνικού R&D αποκάλυψε σε κατ’ ιδίαν συνομιλία του με δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola Τρία Έψιλον για Ελλάδα και Κύπρο, Σβέτοσλαβ Ατανάσοφ, στο περιθώριο εορταστικής εκδήλωσης της εταιρείας χθες το βράδυ.
Η εξέλιξη αυτή προσθέτει έναν νέο, πιο «βαρύ» στρατηγικό άξονα στο ελληνικό R&D Center, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως κόμβος καινοτομίας κυρίως για χυμούς, νερό, σνακ και προϊόντα διατροφής. Υπενθυμίζεται ότι επισήμως ο όμιλος Coca-Cola HBC είχε ανακοινώσει επένδυση 350.000 ευρώ για την περαιτέρω ενίσχυση του Κέντρου Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ελλάδα, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη προϊόντων για έξι αγορές και για σήματα όπως Amita, Frulite, Avra και Tsakiris Chips.
