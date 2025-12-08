Η αλήθεια πίσω από το Dynamic Pricing: Γιατί όλοι αγοράζουμε το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές τιμές
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει το νέο μοντέλο κατανάλωσης
Το μικρό χαρτάκι με την τιμή πάνω στο ράφι, εκείνο το ταπεινό ταμπελάκι που για δεκαετίες μας διαβεβαίωνε ότι «τόσο κοστίζει» αυτό που βάλαμε στο μάτι, αρχίζει πλέον να εξαφανίζεται. Το’ χετε συνειδητοποιήσει; Στη θέση του εμφανίζεται κάτι πολύ πιο ρευστό, σχεδόν αόρατο: η τιμή γίνεται ένας αριθμός που μπορεί να αλλάξει τη στιγμή που ανοιγοκλείνεις τα μάτια σου. Ζούμε πια στην εποχή όπου δύο άνθρωποι μπορούν να αγοράσουν το ίδιο προϊόν, την ίδια στιγμή, σε διαφορετική τιμή. Και οι περισσότεροι δεν το θεωρούν καν αδικία. Ίσως επειδή η νέα πραγματικότητα μοιάζει να έρχεται τόσο αργά και τόσο ήρεμα, που δεν την αντιλαμβανόμαστε όσο πρέπει.
Καλώς ήλθατε στον κόσμο της δυναμικής τιμολόγησης
Πρόκειται για έναν κόσμο που μας περιβάλλει ήδη κι όπου οι τιμές δεν είναι πλέον σταθερές, αλλά «ζωντανές». Ανασαίνουν με τη ζήτηση, τα δεδομένα, τον ανταγωνισμό. Ακολουθούν τη λογική ενός παιχνιδιού που παίζεται συνεχώς στο παρασκήνιο, με αλγόριθμους που υπολογίζουν, αναλύουν και προβλέπουν τη συμπεριφορά εκατομμυρίων αγοραστών. Είναι η πιο ήσυχη εμπορική επανάσταση της τελευταίας δεκαετίας. Για να καταλάβουμε γιατί αυτή η επανάσταση είναι τόσο βαθιά, πρέπει να δούμε πρώτα πώς λειτουργεί. Η ιδέα δεν είναι καινούρια. Αεροπορικές εταιρείες και ξενοδοχεία την εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια. Είναι, όμως, διαφορετικό να αλλάζει η τιμή ενός εισιτηρίου και άλλο π.χ. ενός ζευγαριού παπουτσιών. Με την εξάπλωση των online αγορών, των «smart shelves» στα φυσικά καταστήματα και την ικανότητα των εταιρειών να συλλέγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, η δυναμική τιμολόγηση έγινε ελκυστική σχεδόν για όλους.
