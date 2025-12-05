Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Wall Street - Τέταρτη ημέρα κερδών για S&P 500 που πλησιάζει το ρεκόρ του
Συγκρατημένη αισιοδοξία στη Wall Street - Τέταρτη ημέρα κερδών για S&P 500 που πλησιάζει το ρεκόρ του
Θετικός απολογισμός της εβδομάδας για όλους τους δείκτες - Αντιθέτως, το χειρότερο πενθήμερο για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα από τον περασμένο Ιούνιο - Οι επενδυτές μετρούν αντίστροφα για την ετυμηγορία της Fed, την ερχόμενη Τετάρτη
Με μικρά κέρδη κατάφερε να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της Παρασκευής η Wall Street, καθώς οι επενδυτές απέφυγαν τα μεγάλα στοιχήματα ενόψει της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve για το 2025, την ερχόμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι αναλυτές και traders συμφωνούν πως θα προχωρήσει σε νέα μετριοπαθή μείωση των επιτοκίων.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,22% στις 47.954 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε καταφέρει να ξεπεράσει και πάλι το όριο των 48.000 μονάδων. O S&P 500 κέρδισε 0,19% στις 6.870 μονάδες, συμπληρώνοντας την τέταρτη ημέρα κερδών και πλησιάζοντας έτσι μια… ανάσα από τα υψηλά του (στις 6.890 μονάδες, από τα τέλη Οκτωβρίου) και ο Nasdaq πρόσθεσε 0,31% φτάνοντας τις 23.578 μονάδες.
Με τις επιδόσεις αυτές, όλοι οι δείκτες κατάφεραν να παραμείνουν σε θετικό έδαφος για το σύνολο της εβδομάδας. Για το πενθήμερο, ο Dow κέρδισε περίπου 0,6%, ο S&P 500 0,4%, ενώ ο Nasdaq τα κατάφερε καλύτερα με κέρδη σχεδόν 1%.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς ανέβηκε στο 4,13% και του 2ετούς στο 3,56%.
Ωστόσο, συνολικά για την εβδομάδα, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα συμπλήρωσαν τη χειρότερη εβδομάδα τους εδώ και έξι μήνες, καθώς τα αντιφατικά οικονομικά δεδομένα έχουν αμφισβητήσει τις προσδοκίες για το πόσο θα μπορούσε η Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια το επόμενο έτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του 10ετούς είναι περισσότερο από 10 μονάδες υψηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα που βρισκόταν στις 28 Νοεμβρίου, ήτοι η μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδος από τον Ιούνιο.
Με την αγορά εργασίας να επιβραδύνεται αυξάνοντας τις πιθανότητες περαιτέρω νομισματικής χαλάρωσης από την Fed, οι επενδυτές ήταν συγκρατημένοι τις τελευταίες ημέρες περιμένοντας τα νεότερα μηνύματα από την κατεύθυνση του πληθωρισμού.
Τελικά, η κομβική μέτρηση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που είναι ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας κινήθηκε σε ελαφρά καλύτερα από τα αναμενόμενα επίπεδα, κυρίως με επίκεντρο τον δομικό δείκτη. Ωστόσο, φαίνεται πως για την ώρα η αγορά κρατά ακόμη αντιστάσεις, περιμένοντας την επιβεβαίωση των προβλέψεων της για την FOMC, πριν επιδοθεί στο πολυαναμενόμενο Santa Rally. Βασικό σημείο ανησυχίας, άλλωστε, δεν είναι τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, αλλά τι θα γίνει με τη νέα χρονιά!
Σημειωτέον ότι ο δομικός PCE, ο οποίος εξαιρεί τρόφιμα και ενέργεια, αυξήθηκε 0,2% τον Σεπτέμβριο, σε απόλυτη συμφωνία με τις προβλέψεις των οικονομολόγων και για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Ωστόσο σε ετήσια βάση ο δείκτης κινήθηκε στο 2,8%, ήτοι χαμηλότερος από το αναμενόμενο 2,9%, γεγονός ενθαρρυντικό καθώς σημαίνει ότι η πίεση είναι μεν επίμονη αλλά σταθερή.
«Συνολικά, τα στοιχεία ευθυγραμμίζονται με μια ακόμη μείωση 25 μονάδων βάσης από τη Fed την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν υποδηλώνουν κάποια πίεση για επιτάχυνση του ρυθμού χαλάρωσης το 2026», εξήγησε ο Ίαν Λίνγκεν της BMO.
«Οι προσδοκίες έχουν προσαρμοστεί προς μια πιο γερακίσια κατεύθυνση για τη Fed», συμφώνησε ο Στίβεν Τζενγκ, της Deutsche Bank. «Οι επενδυτές γίνονται ολοένα και πιο δύσπιστοι απέναντι στο ενδεχόμενο περισσότερων περικοπών επιτοκίων το επόμενο έτος».
Πάντως, ούτε και η μείωση του Δεκεμβρίου δεν θεωρείται δεδομένη από όλους τους παρατηρητές. Ενδεικτικά ο Ρικ Ρίντερ της BlackRock, υποστήριξε ότι οι εσωτερικές διαφωνίες στο συμβούλιο αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
Σε επίπεδο μετοχών, το deal της ημέρας με την εξαγορά της Warner Bros Discovery από τη Netflix συνολικού ύψους 72 δισ. δολαρίων δημιούργησε ανάμεικτα συναισθήματα στην αγορά. H μετοχή της πλατφόρμας πιέστηκε σημαντικά, ενώ αντιθέτως η μετοχή της WBD έκανε άλμα κοντά στο 6%.
Πέρα από τις αποτιμήσεις για τους μετόχους, υπάρχει ανησυχία για την επικύρωση της συμφωνίας από τις αρχές ανταγωνισμού, ενώ με «έντονο σκεπτικισμό» υποδέχτηκε και ο Λευκός Οίκος τη συμφωνία.
Στις κερδισμένες της ημέρας και η Salesforce, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, με αποτέλεσμα να καταγράψει και συνολικά την καλύτερη εβδομάδα της εδώ και δύο χρόνια με πενθήμερα κέρδη της τάξεως του 13%.
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε και η ανακοίνωση ισχυρών πωλήσεων από την Hon Hai Precision Industry, συνεργάτη της Nvidia, αλλά και η μετοχή της Unity Software μετά την αναβάθμιση της από την Wells Fargo.
Στον αντίποδα στις χαμένες βρέθηκε η Southwest Airlines μετά την περικοπή των εκτιμήσεων της για την επίδοση της για φέτος, όπως επίσης η Docusign, η SentinelOne και η SoFi Technologies λόγω απογοητευτικών αποτελεσμάτων.
