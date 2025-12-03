Ardittos House: Για να ζεις έξυπνα στην καρδιά της πόλης
Το νέο κτήριο κατοικιών και γραφείων της Noval Property στο Μετς δίνει τη λύση στη σύνθετη εξίσωση ιδανική τοποθεσία, συναρπαστική θέα και σύγχρονος σχεδιασμός υψηλής αισθητικής
Στο Μετς υπάρχει πλέον μια εστία ευζωίας όπου η αρχιτεκτονική κομψότητα, η σύγχρονη τεχνολογία και η βιωσιμότητα κάνουν την καθημερινότητα πιο λειτουργική και άνετη.
Η αθηναϊκή πολυκατοικία της νέας εποχής
Πάνω στην κομβική αρτηρία που ακολουθεί την κρυφή ροή του Ιλισού, ένα νέο αστικό τοπόσημο κεντρίζει την προσοχή μας. Μια ενδιαφέρουσα σύζευξη μοντέρνας αισθητικής και κλασικής γοητείας, νιώθεις ότι βρισκόταν χρόνια εκεί κι όμως, ταυτόχρονα, αφήνει την εντύπωση μιας πρωτόφαντης συνάντησης. Ισχύουν και τα δυο. Γιατί το κτήριο κατοικιών και γραφείων στην Αρδηττού 40-42, λίγα μόλις βήματα από το Παναθηναϊκό Στάδιο, εντάσσεται στον χάρτη με σεβασμό στο DNA και την διαδρομή της πόλης.
Η καθαρή δομή, με τα μεγάλα ανοίγματα και τα επιμήκη μπαλκόνια, εναρμονίζεται με την κληρονομιά της αστικής αθηναϊκής πολυκατοικίας. Ο μπεζ πωρόλιθος που αγκαλιάζει την όψη του κτηρίου παραπέμπει στο χρώμα της αττικής γης και στον βράχο της Ακρόπολης που δεσπόζει ακριβώς απέναντι. Με μια επιλογή-κατάφαση στη βιωσιμότητα, οι μαρμάρινες επενδύσεις της πρότερης όψης αφαιρέθηκαν, συντηρήθηκαν και επαναχρησιμοποιήθηκαν, συνοδεύοντας πλέον τα βήματά μας στους εσωτερικούς χώρους. Τέτοιες πρακτικές βιωσιμότητας, όπως και τα σύγχρονα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, εξασφάλισαν πρόσφατα στο Ardittos House τη διεθνώς αναγνωρισμένη περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED Gold.
