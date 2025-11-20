Πλειστηριασμοί: Aλλαξαν χέρια ακίνητα των Eurobrokers, Living Standard και Χριστοδουλόπουλου (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Aλλαξαν χέρια ακίνητα των Eurobrokers, Living Standard και Χριστοδουλόπουλου (pics)

Το μέγαρο της εταιρείας που δημιούργησε το αείμνηστος Γιώργος Κούμπας στο Μαρούσι, η εταιρεία του Αντιπροέδρου της Dolphin Capital Πιερ Χαραλαμπίδη και τι έχασε ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής

Πλειστηριασμοί: Aλλαξαν χέρια ακίνητα των Eurobrokers, Living Standard και Χριστοδουλόπουλου (pics)
Παρά τα βαριά σφυριά που χτύπησαν χθες (19/11), όπως για την Έδραση Ψαλλίδας, ακίνητα της εταιρείας του Σπ. Παζαρόπουλου ή τα κέντρα αποκατάστασης στη Θεσσαλία και άλλα τα οποία κατέληξαν… άσφαιρα, υπήρξαν ορισμένοι πλειστηριασμοί που έφτασαν σε κατακύρωση.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης