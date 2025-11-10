Τι φέρνει το αμερικανικό LNG στην ΑΚΤOR
Η μετάλλαξη μιας κατασκευαστικής εταιρείας σε ενεργειακό παίκτη πρώτης γραμμής - Η συμφωνία με την DFC και το deal που αλλάζει τους αριθμούς
Η συμφωνία με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) δεν είναι μόνο το μεγάλο κομμάτι του παζλ που ανατρέπει τα επιχειρηματικά βήματα για την ΑΚΤΩΡ, αλλά και το σημείο καμπής μιας συνολικής στρατηγικής μετάλλαξης.
Μιας εταιρείας που βρέθηκε πριν λίγα χρόνια στο χείλος της χρεοκοπίας και σήμερα αναδιαμορφώνει το επιχειρηματικό της DNA, περνώντας από τις μπουλντόζες και τα εργοτάξια, στο υγροποιημένο φυσικό αέριο και τις προμήθειες LNG σε Ελλάδα, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη αλλά και τις μεγάλες επενδύσεις στην ενέργεια.
Με ανεκτέλεστο έργων που ξεπερνά τα 5 δισ. ευρώ, ισχυρή παρουσία σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ, αλλά και έντονη κινητικότητα στο ενεργειακό πεδίο, ο όμιλος επιδιώκει να αποκτήσει σταθερά έσοδα και αποδόσεις μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων ενέργειας.
