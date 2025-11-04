ΙΟΒΕ: Μικρή βελτίωση για το οικονομικό κλίμα τον Οκτώβριο, με εξασθένιση όμως της καταναλωτικής εμπιστοσύνης

Η πτωτική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης επανέρχεται, με τις σχετικά απαισιόδοξες προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών να ενισχύονται