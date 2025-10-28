Πολυτελής κατοικία: Τα ακίνητα που ζητούν οι ξένοι αλλά και οι Ελληνες με τα «γερά» πορτοφόλια

Πρόκληση η εύρεση διαθέσιμου ακινήτου και όχι των ξένων αγοραστών που έχουν βάλει στο ραντάρ τους την Ελλάδα - Γιατί οι Έλληνες αγοραστές μπορεί να προτιμούν διαμερίσματα σε συγκροτήματα και όχι μόνο μονοκατοικίες