Πολυτελής κατοικία: Τα ακίνητα που ζητούν οι ξένοι αλλά και οι Ελληνες με τα «γερά» πορτοφόλια
Πρόκληση η εύρεση διαθέσιμου ακινήτου και όχι των ξένων αγοραστών που έχουν βάλει στο ραντάρ τους την Ελλάδα - Γιατί οι Έλληνες αγοραστές μπορεί να προτιμούν διαμερίσματα σε συγκροτήματα και όχι μόνο μονοκατοικίες
«Ξένοι αγοραστές υπάρχουν, αυτό που είναι δύσκολο να βρεθεί είναι το ζητούμενο προϊόν».
Ο λόγος για την πολυτελή κατοικία στη χώρα μας, για την οποία πλέον, πέραν των γνωστών και πιο «παραδοσιακών» προορισμών με τα σπίτια κάποιων εκατομμυρίων ευρώ σε κορυφαία νησιά όπως στις Κυκλάδες, υπάρχει ζήτηση, όπως δηλώνουν οι άνθρωποι του κλάδου και στην ηπειρωτική Ελλάδα, με κορυφαίο το παράδειγμα της Πελοποννήσου: Η ανάπτυξη των πολυτελών κατοικιών τα τελευταία χρόνια στην περιοχή έχει φέρει και εξακολουθεί να φέρνει αγοραστές από το εξωτερικό, είτε πρόκειται για Δυτικοευρωπαίους, είτε Έλληνες της ομογένειας κ.ο.κ., με την προσφορά πάντως να παραμένει ζήτημα: «Η κύρια πρόκληση εντοπίζεται στην εύρεση διαθέσιμου ακινήτου και όχι του αγοραστή, καθώς η προσφορά στην Ελλάδα είναι περιορισμένη λόγω της περιορισμένης δυνατότητας δόμησης», ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου ακινήτων της Prodexpo την περασμένη εβδομάδα η κ. Κατερίνα Μητσοτάκη διευθύνουσα σύμβουλος της Barnes Greece, που έχει μία μεγάλη «δεξαμενή» ξένων ενδιαφερόμενων αγοραστών. Οι ξένοι αγοραστές έχουν αυξηθεί σημαντικά και προέρχονται πλέον από μια ευρεία γεωγραφική βάση — με πολλούς πλούσιους επενδυτές από τις ΗΠΑ και την Ασία, «ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο. Οι τιμές πώλησης ανά τετραγωνικό σε αυτές τις περιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ τη λογική εκτίμηση ενός ακινήτου».
